Corporate Social Responsibility e IT: strategie, iniziative e prospettive

Responsabilità sociale di impresa, in inglese CSR, acronimo di Corporate Social Responsibility: è la sfida del momento (e del futuro) con cui dovranno fare i conti tutte le organizzazioni, e il mondo ICT non fa certo eccezione.

Abbiamo intervistato per voi i leader di settore, svelandone strategie, impostazioni e focus d’azione. La tecnologia al servizio di società più eque ed inclusive non è uno slogan privo di contenuti, ma un obbiettivo concreto.

Del resto le aspettative dei cittadini sono elevate e impossibili da ignorare: una ricerca del World Economic Forum realizzata assieme ad Ipsos ha svelato che l’86% delle persone intervistate vorrebbe miglioramenti significativi in termini di inclusività ed equità sociale.

Ed è parimenti – se non più – sentito il tema della sostenibilità ambientale, problematica che coinvolge il mondo accademico e le principali istituzioni nazionali e internazionali, come dimostra la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, COP26.

Ma che, soprattutto, smuove le coscienze e determina attualmente una fortissima sensibilità sulle tematiche dell’impatto ambientale da parte dell’opinione pubblica. E che coinvolge direttamente le imprese.

01net ha quindi deciso di intervistare le aziende più prestigiose del mercato It, chiedendo loro in che modo è cambiato il loro modello di business per accogliere queste importanti istanze.

Le nostre interviste sulla Corporate Social Responsibility