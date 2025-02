Xiaomi partner di European Schoolnet per “Bridging the Digital Divide in Education”

Xiaomi, azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente con smartphone e hardware connessi da una piattaforma IoT, ha annunciato l’iniziativa di corporate social responsibility (CSR) “Bridging the Digital Divide in Education”. In collaborazione con European Schoolnet, una rete di 33 Ministeri dell’Istruzione impegnati nella trasformazione dell’istruzione dal 1997, per mettere la tecnologia digitale di Xiaomi a sostegno dei centri educativi più svantaggiati in Europa.

Per quanto nel mondo in rapida evoluzione l’alfabetizzazione digitale sia diventata un pilastro per il successo, sottolinea Xiaomi, molti giovani si trovano ancora a dover fronteggiare barriere dovute all’inaccessibilità degli strumenti per sviluppare competenze digitali, che ostacolano le loro opportunità di istruzione e di lavoro e pongono sfide sia nella vita personale che in quella professionale. Secondo il report della Commissione Europea (Fonte: Primo rapporto sullo stato del decennio digitale, 2023 – Per ulteriori informazioni, visitare il sito Digital Literacy in the EU – Overview) sullo stato del Decennio Digitale 2023, oltre il 90% dei luoghi di lavoro europei richiede conoscenze digitali di base, oltre a competenze tradizionali come l’alfabetizzazione e il calcolo. Tuttavia, circa il 32% dei cittadini europei non ne risulta in possesso.

Guidata dalla sua mission di “permettere a tutti nel mondo di godere di una vita migliore attraverso una tecnologia innovativa”, Xiaomi si impegna a rendere i progressi tecnologici sempre più inclusivi e accessibili a tutti. Ecco perché l’iniziativa “Bridging the Digital Divide in Education” affronta questi obiettivi mettendo tecnologie avanzate e educazione digitale al servizio dei giovani europei più in difficoltà, consentendo alla prossima generazione di crescere in un futuro guidato dalla tecnologia.

Xiaomi contribuirà, attraverso la sua esperienza nell’hardware intelligente e nella tecnologia IoT, aderendo a Scientix STEM Alliance, un’iniziativa europea incentrata sul rafforzamento dell’istruzione STEM e sull’applicazione delle proprie risorse e conoscenze a sostegno delle iniziative di istruzione. Nell’ambito di questo progetto, Xiaomi sosterrà la campagna STEM Discovery 2025 per identificare scuole, club scientifici e centri educativi in tutta Europa con un accesso limitato alla tecnologia. Le organizzazioni selezionate riceveranno dispositivi Xiaomi abbinati a programmi di formazione e curricula personalizzati per integrare la tecnologia nelle classi, favorendo esperienze di apprendimento più interattive e coinvolgenti.

“In Xiaomi crediamo che l’educazione tecnologica sia un elemento cruciale per la crescita dei giovani” – ha dichiarato Daniel Desjarlais, Director of Communications di Xiaomi International. “Unendo le forze con European Schoolnet, l’iniziativa ’Bridging the Digital Divide in Education’ sta compiendo un passo significativo per creare un futuro digitale più inclusivo per i giovani e migliorare la loro preparazione di fronte ad un mondo guidato dalla tecnologia.”

“Siamo entusiasti di collaborare con Xiaomi a questa importante proposta, beneficiando della sua grande offerta di dispositivi e della piattaforma intelligente, con l’obiettivo comune di avvicinare i giovani a strumenti digitali essenziali migliorando così le loro esperienze educative attraverso la nostra vasta rete in tutta Europa. Insieme, stiamo lavorando per creare un impatto significativo e ispirare una cultura dell’innovazione che prepari i giovani ad affermarsi nel panorama digitale in continua evoluzione” – conclude Marc Durando, Executive Director of European Schoolnet.

Xiaomi – sottolinea l’azienda – è costantemente impegnata a sostenere le nuove generazioni attraverso l’istruzione e l’innovazione. L’azienda ha avviato diverse iniziative per ampliare l’accesso alla tecnologia e creare opportunità di apprendimento per i giovani provenienti da contesti diversi, come ad esempio la fornitura di dispositivi Xiaomi alle comunità del sud-est asiatico e l’organizzazione di workshop in Europa che ispirano la creatività e la narrazione sfruttando le potenti fotocamere degli smartphone Xiaomi. Questi sforzi hanno contribuito a gettare solide basi per promuovere un futuro digitale più inclusivo.

Mentre prende forma l’iniziativa CSR “Bridging the Digital Divide in Education”, la mission di Xiaomi di rendere la tecnologia accessibile a tutti continua, fornendo soluzioni sostenibili a lungo termine. Integrando questi strumenti all’istruzione, Xiaomi si impegna per colmare il divario digitale, rafforzando al contempo il proprio intento di promuovere un cambiamento sociale positivo. In futuro l’iniziativa continuerà a esplorare le opportunità di collaborazione con le comunità e contribuire, portando il proprio contributo, con il fine di aprire la strada a un mondo più inclusivo.