CSR: così Asus vuole creare valore a lungo termine per la società e l’ambiente

Responsabilità sociale di impresa, in inglese CSR: è la sfida del momento (e del futuro) con cui dovranno fare i conti tutte le organizzazioni, e il mondo It non fa certo eccezione. Intervistiamo per voi i leader di settore, svelandone strategie, impostazioni e focus d’azione. La tecnologia al servizio di società più eque ed inclusive non è uno slogan privo di contenuti, ma un obbiettivo concreto.

Del resto le aspettative dei cittadini sono elevate e impossibili da ignorare: una ricerca del World Economic Forum realizzata assieme ad Ipsos ha svelato che l’86% delle persone intervistate vorrebbe miglioramenti significativi in termini di inclusività ed equità sociale.

01net ha quindi deciso di intervistare le aziende più prestigiose del mercato It, chiedendo loro in che modo è cambiato il loro modello di business per accogliere queste importanti istanze.

Per Asus, ha risposto alle nostre domande Marco Atsori, Managing director Asus Italia.

La Corporate Social Responsibility sta determinando importanti cambiamenti nel modo di operare e produrre delle organizzazioni. Etica e profittabilità sono ancora temi opposti, oppure possono convivere con successo?

Asus, da oltre 30 anni, è alla ricerca dell’incredibile, non solo dal punto di vista dell’innovazione tecnologica che produce, ma anche in termini di impatto sulle comunità e sull’ambiente, sia internamente che esternamente.

Diciamo che nell’anno 2022 etica e profittabilità non solo possono convivere, ma mi spingo oltre, devono convivere. Viviamo in un’epoca in cui le aziende sono un attore sociale di rilievo, che spesso abbiamo visto porsi al fianco delle comunità.

Da anni si parla di Purpose, del perché che vive dietro l’esistenza stessa delle imprese, che devono necessariamente unire all’aspetto puramente commerciale, una ragion d’essere più alta e valoriale, ponendosi come contributore attivo allo sviluppo e all’evoluzione della società e al sostegno del pianeta.

Asus, da oltre 30 anni, è alla ricerca dell’incredibile, non solo dal punto di vista dell’innovazione tecnologica che produce, ma anche in termini di impatto sulle comunità e sull’ambiente, sia internamente che esternamente.

Asus ha utilizzato la propria esperienza professionale per creare valore a lungo termine per la società e l’ambiente, implementando nuove strategie di digitalizzazione dei dati, adottando pratiche di gestione scientifica e ottimizzando le competenze chiave per promuovere la creazione di valore sostenibile. Ci stiamo concentrando su quattro pilastri principali: azioni per il clima, economia circolare, produzione responsabile e creazione di valore per costruire gli obiettivi visionari di sostenibilità di Asus.

Essere inclusivi e aperti ad ogni tipo di minoranza: un’affermazione che, in passato, è stata più dichiarazione di principio che concreta realtà. Quali sono le vostre policy da questo punto di vista?

Asus è una multinazionale con sedi in tutto il mondo e circa 15.000 dipendenti a livello globale, da sempre si pone come azienda inclusiva e rispettosa delle minoranze, e attribuisce grande importanza alle virtù dei dipendenti. Cinque caratteristiche sono state identificate come fondamentali per il corretto sviluppo dei processi e delle relazioni.

Le cinque virtù Asus sono:

Umiltà

Mostrare gratitudine e avere un sincero rispetto per gli altri.

Interiorizzare i processi aziendali e possedere un forte spirito di squadra.

Essere sinceramente introspettivi; quando si affrontano i problemi, esaminare prima le aree di responsabilità personale senza incolpare gli altri.

Sforzarsi continuamente di migliorare se stessi con una forte automotivazione.

Integrità

Essere onesti, sinceri e trasparenti e, soprattutto, non tentare di imbrogliare.

Comprendere e accettare onestamente i propri punti di forza e le proprie debolezze personali

Sviluppare relazioni interpersonali senza falsi pretesti.

Diligenza

Essere disposti a dedicare più tempo e sforzi e ad assumersi le proprie responsabilità per fornire un lavoro di alta qualità.

Concentrarsi sui costi e ridurre gli sprechi per “ottenere di più con meno”.

Prendere l’iniziativa di riunire tutte le persone coinvolte in un progetto per innovare e creare il massimo valore per il cliente.

Agilità

Essere rapidi nell’intraprendere le azioni giuste per creare risultati vincenti

Essere rapidi nel cogliere le opportunità

Coraggio

Affrontare coraggiosamente le difficoltà e le sfide

Osare andare controcorrente, essere in grado di guidare un dialogo costruttivo in caso di disaccordo e continuare a fare le cose giuste nonostante le critiche.

Non essere mai frettolosi nel prendere decisioni ed eseguirle solo dopo un’attenta riflessione.

Parlare di responsabilità sociale sarebbe impossibile senza riflettere sull’integrazione con le comunità in cui le società operano. Che progetti avete per il nostro Paese?

A livello nazionale, un grande focus in linea con la nostra ricerca dell’incredibile è quello di ridurre il digital divide e favorire la crescita di innovazione supportando i giovani talenti.

Un esempio è il progetto Empowher, un programma lanciato grazie alla collaborazione con PoliHub e la startup Tutored, che mira a incentivare l’imprenditorialità femminile e la promozione dei giovani talenti.

Lo scopo del progetto, conclusosi lo scorso marzo, è stato quello di dare alle talentuose studentesse le basi per ideare ed avviare una startup tramite una serie di corsi e sessioni di preparazione ideati e portati avanti dalla stessa startup Tutored.

Nei prossimi mesi però vedrete altri progetti in ambiti di CSR, in quanto si tratta di un tema a noi caro, e sul quale crediamo di poter apportare un continuo miglioramento.

Il welfare aziendale, molto sviluppato nelle nazioni del nord Europa, ha fatto fatica ad affermarsi in modo organico in Italia. Nelle vesti di leader It, in che modo agevolate la vostra forza lavoro?

Asus ha a cuore il benessere dei propri dipendenti, la pandemia ha accelerato anche l’approvazione di processi lontani da modelli di business prettamente asiatici.

Oggi siamo fieri di consentire alle nostre persone una forma di lavoro ibrido, con un contratto individuale di smart working due giorni alla settimana, flessibilità sugli orari lavorativi, una cultura orientata alla performance e alla valutazione basata sul raggiungimento dei risultati.

In aggiunta, Asus è attenta alla continua formazione delle proprie persone, garantendo un programma annuale di corsi di formazione per garantire una crescita e uno sviluppo personale continuo.

In ultimo, impossibile non parlare di sostenibilità ambientale, anche alla luce della COP26 e della fortissima sensibilità sulle tematiche da parte dell’opinione pubblica. Come avete progettato la vostra roadmap per ridurre la vostra impronta ecologica?

Asus è uno dei membri di RE100, un’iniziativa globale per le energie rinnovabili, che ha l’obiettivo di raggiungere il 100% di impiego di energia rinnovabile entro il 2035.

Ci distinguiamo, sia a livello globale, che a livello locale con iniziative che vanno in questa direzione. Ad esempio, Asus è uno dei membri di RE100, un’iniziativa globale per le energie rinnovabili, che ha l’obiettivo di raggiungere il 100% di impiego di energia rinnovabile entro il 2035.

La transizione ecologica è già in atto, Asus ha dimostrato il suo impegno verso gli obiettivi di RE100 ottenendo la certificazione di gestione energetica ISO 50001 per realizzare il piano di autoconservazione dell’energia nella sede centrale di Taiwan, firmando il contratto di acquisto di energia elettrica e procurandosi i certificati di energia rinnovabile, per poi estendere lo stesso approccio a tutti gli altri centri operativi.

Leggi tutti i nostri articoli su Asus