CSR, idealo: per un ecommerce sempre più sostenibile

Responsabilità sociale di impresa, in inglese CSR: è la sfida del momento (e del futuro) con cui dovranno fare i conti tutte le organizzazioni, e il mondo It non fa certo eccezione. Intervistiamo per voi i leader di settore, svelandone strategie, impostazioni e focus d’azione. La tecnologia al servizio di società più eque ed inclusive non è uno slogan privo di contenuti, ma un obbiettivo concreto.

Del resto le aspettative dei cittadini sono elevate e impossibili da ignorare: una ricerca del World Economic Forum realizzata assieme ad Ipsos ha svelato che l’86% delle persone intervistate vorrebbe miglioramenti significativi in termini di inclusività ed equità sociale.

01net ha quindi deciso di intervistare le aziende più prestigiose del mercato It, chiedendo loro in che modo è cambiato il loro modello di business per accogliere queste importanti istanze.

Ha risposto alle nostre domande Diana Pauly, Responsabile Sostenibilità di idealo.

La Corporate Social Responsibility sta determinando importanti cambiamenti nel modo di operare e produrre delle organizzazioni. Etica e profittabilità sono ancora temi opposti, oppure possono convivere con successo?

Noi di idealo crediamo che la sostenibilità debba essere parte integrante del modello di business di un’azienda, affinché questa possa prosperare a lungo termine.

Osserviamo che l'ecommerce si sta orientando da anni verso pratiche commerciali sostenibili e la pandemia di Covid-19 ha accelerato notevolmente questa tendenza.

I clienti sono più che mai propensi ad acquistare prodotti etichettati come sostenibili, soprattutto quando le fonti di queste affermazioni sono indipendenti e credibili. Allo stesso modo, sono propensi ad acquistare prodotti di seconda mano, orientandosi verso un consumo più sostenibile e riducendo i rifiuti e le emissioni di CO2.

I nostri utenti prendono decisioni di acquisto sulla nostra piattaforma ogni giorno, per questo svolgiamo un ruolo importante nella promozione del consumo sostenibile. Noi di idealo vogliamo offrire il miglior prezzo per un prodotto di qualità e adatto alle esigenze del cliente; quindi, informare sulla sostenibilità e offrire alternative sostenibili è per noi naturale.

Essere inclusivi e aperti ad ogni tipo di minoranza: un’affermazione che, in passato, è stata più dichiarazione di principio che concreta realtà. Quali sono le vostre policy da questo punto di vista?

Un ambiente di lavoro inclusivo offre a tutti i dipendenti lo spazio per contribuire alla crescita dell’azienda e per incontrarsi con curiosità anziché con pregiudizi. Solo così possiamo raggiungere insieme le soluzioni migliori. Alla fine, questo va a vantaggio di tutti: dei nostri dipendenti, dei nostri clienti e dei nostri partner. Per noi è quindi importante che la diversità, le pari opportunità e l’inclusione siano vissute, promosse e sostenute da chiunque lavori in idealo, senza eccezioni.

Vogliamo creare le basi strategiche per rendere idealo ancora più inclusiva. Chiunque lavori in idealo deve avere la possibilità di contribuire alla crescita dell’azienda. In termini concreti, questo significa per noi:

Registrare lo status quo “D&I in idealo” (Diversity & Inclusion).

Sviluppare un approccio olistico alla D&I e ricavare misure a breve, medio e lungo termine.

Sostenere le iniziative esistenti e, se necessario, promuoverne di nuove come le Comunità di appartenenza (Gruppi di risorse per i dipendenti).

Garantire che la diversità sia ascoltata e riconosciuta in idealo

Sensibilizzare i team alla diversità e all’inclusione

Parlare di responsabilità sociale sarebbe impossibile senza riflettere sull’integrazione con le comunità in cui le società operano. Che progetti avete per il nostro Paese?

Siamo un’azienda con sede a Berlino. Per questo motivo, idealo come azienda e molti dipendenti si impegnano personalmente in progetti di beneficenza di quartiere. Alcuni esempi:

Fino alla metà del 2020, idealo aveva sede nel quartiere Ritterkiez di Kreuzberg. Si tratta di uno dei quartieri socialmente più turbolenti di Berlino. Per questo motivo nel 2016, insieme alla MehrGenerationenHaus Wassertor 48 e.V. e alla Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin, abbiamo fondato la Rete dei quartieri di Kreuzberg – una piattaforma per aziende e organizzazioni impegnate nella sua tutela. Attualmente sono coinvolti circa 50 membri e sostenitori, tra cui aziende di medie dimensioni, startup e organizzazioni caritatevoli. Il nostro obiettivo: vogliamo migliorare la qualità della vita intorno a Wassertorplatz e Moritzplatz, per tutti coloro che vivono, lavorano, studiano o semplicemente visitano questi luoghi.

Ci impegniamo dove c’è davvero bisogno di aiuto, ad esempio nella raccolta dei rifiuti, nell’abbellimento dei cortili delle scuole, nelle feste per i bambini rifugiati e così via.

Inoltre, già nel 2014 abbiamo lanciato “l’idealo Kieztag”. Una volta all’anno, tutti i dipendenti di idealo sono invitati a spegnere i loro computer in ufficio e a partecipare a un progetto di beneficenza a Kreuzberg. Nella scelta dei progetti, per noi è importante che le persone del quartiere ne traggano effettivamente beneficio. Ci impegniamo dove c’è davvero bisogno di aiuto, ad esempio nella raccolta dei rifiuti, nell’abbellimento dei cortili delle scuole, nelle feste per i bambini rifugiati e così via.

Il welfare aziendale, molto sviluppato nelle nazioni del nord Europa, ha fatto fatica ad affermarsi in modo organico in Italia. Nelle vesti di leader It, in che modo agevolate la vostra forza lavoro?

In qualità di azienda del settore ecommerce, idealo si trova in una fetta di mercato altamente competitiva, in cui ci si contende i migliori talenti nelle aree di prodotto, della tecnologia, del marketing online e delle vendite. Le nostre sfide includono i cambiamenti demografici, la carenza di lavoratori qualificati, la necessità di trattenere i dipendenti a lungo termine e di continuare ad attrarre i migliori talenti in futuro. Per questo creiamo offerte interessanti e una cultura del lavoro motivante.

Due esempi:

– I nostri dipendenti hanno accesso alle risorse per l’apprendimento e lo sviluppo di idealo e del Gruppo Axel Springer fin dal primo giorno, ad esempio attraverso corsi su Udemy e sull’idealo Learning Hub, nonché attraverso la partecipazione a conferenze e meetup su vari argomenti.

– Lavoriamo con metodi agili e diamo ai dipendenti e ai team molta autonomia e libertà di concentrarsi sui progetti che fanno la differenza per i nostri clienti. Vediamo la nuova forza lavoro come un’opportunità per noi e per i nostri dipendenti.

In ultimo, impossibile non parlare di sostenibilità ambientale, anche alla luce della COP26 e della fortissima sensibilità sulle tematiche da parte dell’opinione pubblica. Come avete progettato la vostra roadmap per ridurre la vostra impronta ecologica?

Come azienda, idealo emette gas a effetto serra ed è quindi parzialmente responsabile del riscaldamento globale; per questa ragione compensiamo le emissioni di CO2 che causiamo. idealo, infatti, è climaticamente neutrale già da diversi anni.

Il team di sostenibilità di idealo si occupa di questo importante compito. I nostri esperti lavorano costantemente al calcolo più completo e preciso possibile delle emissioni di CO2. Individuano il potenziale di riduzione effettivo, mettono in pratica la nostra neutralità climatica, elaborano specifici progetti di protezione del clima e gestiscono il nostro ulteriore impegno ambientale.

In idealo siamo convinti che una gestione olistica del clima porti il massimo successo. Per questo motivo seguiamo un approccio a più fasi: evitare, ridurre, compensare.

In idealo siamo convinti che una gestione olistica del clima porti il massimo successo. Per questo motivo seguiamo un approccio a più fasi: evitare, ridurre, compensare. Ciò significa che se abbiamo la possibilità di scegliere, scegliamo la strada dell’assenza di emissioni. Se le emissioni sono inevitabili, le manteniamo il più basse possibile. Dal 2019 compensiamo completamente le emissioni di cui siamo responsabili in ultima istanza con certificati di protezione del clima di alta qualità. Tutti i gas serra che emettiamo vengono risparmiati investendo in progetti di protezione del clima.

