OVHcloud lancia la nuova gamma 2024 di server dedicati Eco

OVHcloud ha annunciato il lancio della sua nuova generazione di server dedicati Eco. Destinati ai clienti privati e alle piccole imprese, i server della gamma Eco si basano sull’impegno del Gruppo per la sostenibilità e si ispirano ai principi dell’economia circolare.

I server Kimsufi, So you Start e Rise della gamma Eco regalano, infatti, una nuova vita ai loro componenti principali, sottolinea il cloud provider. Questi componenti vengono sottoposti a una serie di test impegnativi, attraverso un processo industriale completo, con l’obiettivo di supportare i progetti degli utenti per tutta la loro durata.

Per questa nuova gamma Eco, OVHcloud assicura perfomance ancora più elevate a un rapporto prezzo/prestazioni senza eguali. L’azienda sottolinea di aver progettato i nuovi server dedicati Eco al fine di combinare al meglio capacità avanzate e tariffe vantaggiose, senza compromessi sull’efficienza.

Le novità includono una rete privata (vRack) accessibile alla maggior parte delle referenze, nonché l’aggregazione dei link OVHcloud per la gamma Rise. La larghezza di banda pubblica garantita è ora più elevata, pari a 300 Mbps per i clienti So You Start, mentre è stata aumentata a 500 Mbps per i clienti Rise.

La gamma Eco è ideata come offerta di server dedicati economici per l’hosting e il cloud computing, con l’inclusione di prodotti che completano il catalogo di server dedicati OVHcloud e uniscono un approccio circolare alla produzione a soluzioni convenienti e performanti.

La linea Kimsufi offre server a prezzi convenienti ed è pensata per progetti semplici e a basso consumo di risorse. So You Start include server potenti sempre con attenzione al prezzo, ed è indicata per applicazioni professionali che richiedono più potenza. Rise prevede Server Bare Metal con l’intento di offrire il miglior rapporto prezzo/performance, ed è ideale per progetti che richiedono prestazioni elevate senza un eccessivo impatto sui costi.

È possibile consultare il sito di OVHcloud per ulteriori informazioni e prezzi della nuova gamma Eco 2024.