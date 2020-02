Trasformazione digitale in Italia, parlano i protagonisti

01net vi propone uno speciale sulla trasformazione digitale, oramai il tema principe nel panorama dell’information technology.

Nel farlo riteniamo che sia particolarmente importante darvi una informazione concreta e diretta: non di rado il tema viene affrontato da una prospettiva più strategica e di visione, che non come un insieme di proposte o soluzioni concrete.

Inoltre è opportuno non confondere una semplice digitalizzazione dei processi tradizionali, e talvolta obsoleti, con una vera trasformazione digitale fatta sia di soluzioni e strategie che di mentalità.

È necessario un cambio culturale (peraltro ormai da tempo in atto) per salire sul treno del futuro, e il coraggio che certo non è mai mancato ai nostri imprenditori.

Infatti, scegliere un percorso nuovo implica anche rivedere il proprio modo di lavorare, e al tempo stesso scegliere e adottare le tecnologie più adatte alle proprie specifiche esigenze.

Ogni mercato verticale ha caratteristiche differenti, e perfino all’interno di un singolo mercato le organizzazioni che vi operano presentano peculiarità che fanno preferire determinate soluzioni.

In questo variegato e complesso ecosistema produttivo un ruolo determinante spetta senza dubbio ai grandi vendor.

Queste società guidano lo sviluppo tecnologico e sono i punti di riferimento per le aziende di ogni dimensione; grazie alla grande diffusione dei loro prodotti e a una presenza diffusa in tutto il territorio possono godere di un punto di vista privilegiato.

A implementare le tecnologie realizzate dai vendor plasmandole nelle aziende italiane sono i system integrator, tassello essenziale della trasformazione digitale.

Per questo noi di 01net abbiamo deciso di creare uno speciale dedicato alla trasformazione digitale in Italia e al rapporto fra vendor e system integrator.

Lo abbiamo fatto intervistando le aziende leader di mercato e raccogliendo dai loro manager impressioni, strategie e visione sull’Italia, sul rapporto coi system integrator e come questi ultimi traducano in concreto le proprie soluzioni.

Daremo quindi ampi spazi alla system integration e vi invitiamo a consultare periodicamente questo articolo: infatti lo aggiorneremo costantemente, con sempre più vendor a raccontare la propria posizione.