Thoma Bravo compra Darktrace: operazione da 5,3 miliardi di dollari

Thoma Bravo e Darktrace hanno annunciato che i consigli di amministrazione di Luke Bidco Limited e Darktrace hanno raggiunto un accordo sui termini e le condizioni di un’acquisizione all cash da parte di Bidco dell’intero capitale azionario ordinario di Darktrace, per un valore di 5.3 miliardi di dollari.

È previsto – hanno informato le due aziende – che l’acquisizione venga attuata mediante uno schema di accordo autorizzato dal Tribunale ai sensi della Part 26 del 2006 Act.

In base ai termini dell’acquisizione, ogni azionista di Darktrace avrà diritto a ricevere, per ogni share di Darktrace, 7,75 dollari cash. L’accordo di acquisizione valuta l’intero capitale ordinario di Darktrace, emesso e da emettere, a circa 5,3 miliardi di dollari su base completamente diluita e implica un valore d’impresa di circa 4,93 miliardi di dollari (che equivalgono rispettivamente a circa 4,23 miliardi di sterline e circa 3,99 miliardi di sterline sulla base dell’Announcement Exchange Rate).

Thoma Bravo ha dichiarato di essere fermamente convinta che l’acquisizione porterà benefici a Darktrace, ai clienti di Darktrace e al più ampio ecosistema tecnologico, sostenendo lo sviluppo di prodotti migliori e la capacità di Darktrace di garantire la sicurezza informatica. Bidco ha concordato con Darktrace, secondo i termini dell’accordo di cooperazione, che Thoma Bravo, con il supporto e il coinvolgimento di Darktrace, si impegnerà in modo proattivo e collaborativo con le autorità di regolamentazione competenti e con gli stakeholder governativi, riconoscendo l’importanza specifica del contributo di Darktrace all’ecosistema tecnologico.

Gli amministratori di Darktrace, che sono stati consigliati da Jefferies e Qatalyst Partners in merito ai termini finanziari dell’acquisizione, da parte loro hanno dichiarato che ritengono che i termini dell’acquisizione siano equi e ragionevoli.

In relazione al contesto e ai motivi dell’acquisizione, Thoma Bravo ritiene che comprare Darktrace rappresenti un’opportunità interessante per aumentare la propria esposizione al mercato della cybersecurity, ampio e in crescita, e per investire per accelerare il continuo sviluppo di Darktrace e scalare ulteriormente l’attività a livello globale.

Darktrace è tra i leader globali nell’intelligenza artificiale per la cybersecurity. Thoma Bravo riconosce che Darktrace è un pioniere nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale self-learning per neutralizzare le minacce informatiche e automatizzare le risposte agli incidenti informatici, sfruttando la sua lunga esperienza di ricerca e sviluppo. Piuttosto che studiare gli attacchi storici, la tecnologia di Darktrace apprende e aggiorna continuamente la sua conoscenza dei dati aziendali di un’organizzazione e applica questa comprensione per aiutare a trasformare le operazioni di sicurezza in uno stato di resilienza informatica proattiva.

Di conseguenza, Darktrace è diventata un’azienda leader nell’intelligenza artificiale per la cybersecurity, fornendo un approccio completo al ciclo di vita della cybersecurity che consente ai suoi 9.400 clienti di identificare, bloccare e rispondere a tutte le minacce note e sconosciute, in tutti gli aspetti degli strumenti di cybersecurity di un’organizzazione.

Thoma Bravo riconosce la forza della piattaforma di sicurezza ActiveAI di Darktrace, l’esperienza del suo team tecnologico con sede a Cambridge, il track record del suo esperto management team e la natura convincente del suo modello finanziario resiliente.

Il mercato della cybersecurity si sta evolvendo a ritmo sostenuto e il volume e la sofisticazione delle minacce e degli attacchi informatici affrontati sono in rapido aumento. Tuttavia, il mercato rimane frammentato, con pochi operatori veramente globali. Per servire i clienti e le imprese più grandi del mondo, sostiene Thoma Bravo, Darktrace deve effettuare continuamente investimenti tecnologici significativi e scalare ulteriormente a livello globale, per garantire che la sua piattaforma sia in grado di anticipare l’evoluzione delle minacce informatiche.

Thoma Bravo ritiene che la private ownership possa facilitarne lo sviluppo. Thoma Bravo ha una lunga esperienza nel fornire capitale e supporto strategico a management teams esperti, nel far crescere aziende di software e tecnologia e nel creare posti di lavoro altamente qualificati. Una partnership con Thoma Bravo, secondo la società d’investimenti, offrirebbe a Darktrace un’opportunità unica per accelerare la crescita e lo sviluppo di soluzioni informatiche potenziate dall’intelligenza artificiale per i suoi clienti e per crescere nel tempo.