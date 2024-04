Perplexity Enterprise Pro, il motore di ricerca nativo dell’AI per le aziende

Dopo l’annuncio del finanziamento di Serie B nel gennaio 2024, Perplexity ha continuato a crescere rapidamente – sottolinea la startup del motore di ricerca potenziato dall’intelligenza artificiale –, arrivando a servire 169 milioni di query al mese e consolidando la sua posizione di answer engine nativo dell’AI di riferimento.

Per soddisfare la crescente domanda dei servizi dell’azienda, il team ha ora introdotto Perplexity Enterprise Pro, la sua prima offerta B2B che pone la sicurezza e il controllo in primo piano. Milioni di persone si affidano già alla tecnologia di Perplexity per rendere più accurate ed efficienti le loro ricerche sul lavoro, e ora il team ha deciso di portare questa potenza alle aziende per soddisfare la domanda su scala enterprise.

Negli ultimi mesi il team ha distribuito Enterprise Pro ad aziende selezionate in diversi settori, tra cui Stripe, Zoom, Bridgewater, Snowflake, Cleveland Cavaliers, Universal McCann, Thrive Global, Databricks, Paytm, ElevenLabs, HP, Vercel e Replit, per numerosi casi d’uso, dal supporto ai ricercatori sul cancro al fornire agli sviluppatori risposte rapide alle domande di programmazione, sottolinea il team.

“Perplexity Enterprise Pro ha permesso a Databricks di accelerare notevolmente le attività di ricerca e sviluppo, facilitando l’esecuzione dei nostri team di progettazione, marketing e vendita. Stimiamo che aiuti il nostro team a risparmiare 5k ore di lavoro al mese“, ha dichiarato Ali Ghodsi, CEO di Databricks.

Il motore di risposta di Perplexity naviga su Internet in tempo reale e fornisce risposte complete e verificabili con citazioni, oltre a risposte multimediali che includono grafici, video e immagini per fornire un contesto più ampio. Invece di cercare una risposta e di dover sfogliare siti web di spam pieni di link affiliati, Perplexity semplifica il flusso di lavoro dei dipendenti e li aiuta a risparmiare tempo.

Con l’offerta a pagamento, Perplexity Pro, c’è anche la possibilità di utilizzare il voice-to-text per facilitare il prompting, il caricamento illimitato di file per scavare più a fondo nei documenti e il numero illimitato di query assistite dalla ricerca per affinare le domande e fornire la risposta migliore.

Con Enterprise Pro, che l’azienda definisce la sua offerta più robusta, vengono aggiunte ancora più funzionalità e caratteristiche:

Maggiore privacy dei dati : I dati dei clienti rimangono dei clienti, sottolinea l’azienda, che afferma di non addestrare mai i suoi LLM sui dati dei clienti enterprise.

: I dati dei clienti rimangono dei clienti, sottolinea l’azienda, che afferma di non addestrare mai i suoi LLM sui dati dei clienti enterprise. Maggiore sicurezza : Gli utenti riceveranno avvisi sul caricamento di nuovi file per tenere sotto controllo i documenti.

: Gli utenti riceveranno avvisi sul caricamento di nuovi file per tenere sotto controllo i documenti. Gestione degli utenti : I clienti possono aggiungere o rimuovere facilmente i membri del team.

: I clienti possono aggiungere o rimuovere facilmente i membri del team. Certificazione SOC2 : Un gold standard della sicurezza.

: Un gold standard della sicurezza. Conservazione dei dati : Le query rimangono private e vengono cancellate dopo 7 giorni.

: Le query rimangono private e vengono cancellate dopo 7 giorni. Single Sign-On ( SSO ): Accesso rapido e sicuro ai sistemi aziendali.

Secondo Perplexity, il prodotto cambia il modo di lavorare delle persone in modi che le aziende non possono ancora immaginare. I prezzi partono da 40 dollari al mese o 400 dollari all’anno per postazione ed è già possibile registrarsi.

Oltre alla novità di prodotto, l’azienda ha anche annunciato che, per sostenere la continua adozione da parte dei consumatori e la crescita delle aziende, ha raccolto altri 62,7 milioni di dollari, raddoppiando la valutazione totale a oltre 1 miliardo di dollari, e portando il totale di raccolta fondi a 165 milioni di dollari.