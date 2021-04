Hotline, la risposta di Facebook a ClubHouse

Come riporta il sito americano Techcrunch, il team di ricerca e sviluppo di Facebook, NPE Team, ha lanciato in versione beta test pubblica il suo ultimo esperimento social, Hotline.

Ancora non accessibile dall’Italia, si tratterebbe della risposta di Facebook al successo di ClubHouse, arricchita da asset come le sessioni live di Instagram.

Voce e video, dunque, unite per una svolta contenutistica. E nonostante l’iniziativa sia di Facebook, il login a Hotline al momento viene effettuato con un account Twitter.

Da quanto riporta Techcrunch, Hotline permetterebbe ai cosiddetti creator (i creatori di contenuti digitali, gli stessi che sono oggetto delle attenzioni di Patreon) di rispondere in diretta alle domande inviate dagli ascoltatori, e di poter farlo tanto in audio quanto in video.

Capitanata da Eric Hazzard, arruolato da in Facebook dopo l’acquisizione, quattro anni fa, del suo progetto, TBH, l’app di Q&A tra esperti e utenti, Hotline pare al momento indirizzarsi al mondo B2B.

E infatti fra i primi a testare l’app ci sono i professionisti: TechCrunch riporta che l’investitore immobiliare americano Nick Huber, attivo sul fronte delle strartup, ha tenuto una diretta di tesgt la notte scorsa

L’interfaccia di Hotline pare al momento molto simile a quella di Clubhouse.

Per forza di cose, dovendo mettere la voce in primo piano, deve essere, e lo fa a quanto si riesce a vedere nelle immagini riportate, minimalista al punto giusto, mostrare la bacheca delle live in corso e, all’interno di ogni stanza, la lista dei partecipanti.

Non sono ancora note le tempistiche di rilascio globale dell’app, così come il supporto per entrambe le piattaforme mobile, iOS e Android.

La saga di Clubhouse, episodio dopo episodio