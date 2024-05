Ecco il nuovo iPad Pro, con display Oled e chip M4

Nell’evento speciale online, Apple ha presentato il nuovo e innovativo iPad Pro, dal design sorprendentemente sottile e leggero, che porta non solo la portabilità ma anche le prestazioni a un livello superiore.

Disponibile nelle finiture argento e nero spaziale, il nuovo iPad Pro è disponibile in due dimensioni: un modello con un ampio schermo da 13 pollici e un modello superportatile da 11 pollici.

Entrambi i formati sono dotati di quello che Apple non esita a definire lo schermo più avanzato al mondo, un nuovo display Ultra Retina XDR con tecnologia OLED tandem all’avanguardia, che offre un’esperienza visiva superiore.

Il nuovo iPad Pro è reso possibile dal nuovo chip M4, la nuova generazione di silicio Apple, che offre un enorme salto di qualità in termini di prestazioni e capacità. M4 è dotato di un display engine completamente nuovo che consente di ottenere la precisione, il colore e la luminosità del display Ultra Retina XDR.

Grazie a una nuova CPU, a una GPU di nuova generazione che si basa sull’architettura GPU debuttata su M3 e al Neural Engine più potente di sempre, sottolinea Apple, il nuovo iPad Pro è un dispositivo molto potente per l’intelligenza artificiale.

La versatilità e le capacità avanzate dell’iPad Pro si arricchiscono anche di nuovi accessori. Apple Pencil Pro offre nuove potenti interazioni che portano l’esperienza della matita digitale ancora più in là, mentre la nuova Magic Keyboard, più sottile e leggera, è ricca di funzioni di grande utilità.

I nuovi iPad Pro, Apple Pencil Pro e Magic Keyboard possono essere ordinati a partire da oggi e saranno disponibili nei negozi a partire da mercoledì 15 maggio.

“iPad Pro è lo strumento perfetto per un ampio ventaglio di utenti professionali e per chiunque voglia l’esperienza iPad definitiva, grazie alla combinazione di caratteristiche uniche come i display migliori al mondo, le prestazioni straordinarie dei nostri chip serie M più recenti, accessori evoluti, il tutto in un design portatile. Oggi, stiamo portando questa esperienza ad un altro livello con il nuovo iPad Pro, un dispositivo incredibilmente sottile e leggero, che rappresenta il più importante aggiornamento nella linea iPad Pro”, ha commentato John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple. “Con il rivoluzionario display Ultra Retina XDR, le performance di livello superiore del chip M4, incredibili capacità AI e il supporto per le nuove Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, il nuovo iPad Pro è unico nel suo genere”.

Con un peso minimo e il design più sottile mai creato da Apple, il nuovo iPad Pro offre un livello di portabilità sorprendente. Il modello da 11″ è spesso 5,3 mm, mentre quello da 13″ è ancora più sottile: solo 5,1 mm. Ed entrambi sono robusti quanto la generazione precedente. Il modello da 11″ pesa poco meno di 450 grammi, mentre quello da 13″ è circa 110 grammi più leggero rispetto al modello precedente, caratteristiche che permettono agli utenti professionali di ripensare alle modalità con le quali operano, permettendo loro di lavorare ovunque. Il nuovo iPad Pro è disponibile in due splendidi colori: argento e nero siderale, e in entrambi i casi il guscio è composto al 100% da alluminio riciclato.

Il nuovo iPad Pro introduce l’Ultra Retina XDR, che Apple definisce il display più evoluto al mondo, per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Il display Ultra Retina XDR ha l’evoluta tecnologia OLED tandem che combina la luce di due pannelli OLED per generare una luminosità a tutto schermo straordinaria. Il nuovo iPad Pro ha una luminosità a tutto schermo di 1000 nit per i contenuti SDR e HDR, e 1600 nit di luminosità di picco per l’HDR. Nessun altro dispositivo nella sua categoria – sostiene Apple – offre questo livello di gamma dinamica estrema.

La tecnologia OLED tandem permette di regolare il colore e la luminanza di ciascun pixel a intervalli inferiori al millisecondo, per una precisione XDR senza precedenti. I punti di luce speculari nelle foto e nei video appaiono più luminosi, le zone in ombra e poco illuminate sono ancora più ricche di dettagli e quando si visualizzano immagini in movimento la risposta è ancora più fluida. Per i flussi di lavoro professionali, che richiedono una gestione del colore di alto livello, o per gli usi in condizioni di illuminazione difficili, iPad Pro offre per la prima volta la possibilità di scegliere il vetro con nano-texture.

Realizzato con precisione nanometrica, il vetro con nano-texture disperde la luce ambientale per ridurre i riflessi, preservando la qualità e il contrasto delle immagini. Con l’innovativa tecnologia OLED tandem, la luminosità estrema, la sorprendente precisione del contrasto, i colori brillanti e la possibilità di scegliere il vetro con nano-texture, secondo Apple il nuovo display Ultra Retina XDR è lo schermo più evoluto al mondo e porta su iPad Pro un’esperienza visiva senza eguali.

Il design sottile e leggero, e il display innovativo del nuovo iPad Pro, sono possibili solo grazie ad M4, il chip Apple di ultima generazione che offre prestazioni notevolmente superiori. Il chip M4 si basa su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione ancora più efficiente nei consumi ed è perfetto per il design del nuovo iPad Pro. Grazie a un motore del display completamente nuovo e a tecnologie pionieristiche, il chip M4 porta sullo schermo Ultra Retina XDR livelli superiori di precisione, colore e luminosità.

La nuova CPU ora offre fino a quattro performance core e ben sei efficiency core con acceleratori di machine learning (ML) di ultima generazione, per garantire prestazioni fino a 1,5 volte più veloci rispetto ai modelli precedenti di iPad Pro con chip M2, dichiara Apple. Basato sull’architettura GPU del chip M3, M4 ha una GPU 10-core che offre potenti funzioni come Dynamic Caching, il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware: una novità assoluta per iPad Pro. Se a questo si aggiunge anche una maggiore banda di memoria unificata, le app di rendering professionali come Octane saranno 4 volte più veloci che col chip M2, sostiene la società di Cupertino. Inoltre, M4 offre anche livelli di prestazioni per watt all’avanguardia nel settore. A parità di performance, il chip M4 consuma la metà rispetto al chip M2 e un quarto rispetto al più recente processore per PC in un portatile sottile e leggero, dichiara Apple. Il nuovo ed evoluto media engine supporta la decodifica AV1, assicurando più efficienza quando si guardano video ad alta risoluzione attraverso i servizi di streaming.

Il nuovo iPad Pro con M4 ha il Neural Engine di Apple più potente di sempre: con una capacità di calcolo che arriva a 38.000 miliardi di operazioni al secondo, è 60 volte più veloce del primo Neural Engine progettato da Apple per il chip A11 Bionic. Insieme agli acceleratori di ML di ultima generazione nella CPU, a una GPU ad alte prestazioni, a una maggiore banda di memoria, oltre alle funzioni intelligenti e ai potenti framework di sviluppo di iPadOS, il Neural Engine rende il nuovo iPad Pro un dispositivo straordinariamente potente per l’AI. Su iPad Pro con chip M4, i task basati sull’AI sono ancora più veloci: la funzione Scene Removal Mask in Final Cut Pro, per esempio, permette di isolare il soggetto dallo sfondo nei video in 4K con un solo tap. Con prestazioni così evolute, il Neural Engine di M4 è più potete di qualsiasi unità di elaborazione neurale di qualsiasi attuale PC AI, afferma con enfasi Apple.

Inoltre, iPadOS include framework evoluti come Core ML, che permettono a chi sviluppa app di sfruttare facilmente il Neural Engine per offrire funzioni AI in locale, e l’esecuzione di potenti modelli di diffusione e AI generativa, con prestazioni elevate on-device. iPad Pro supporta anche le soluzioni basate su cloud, così l’utente può usare potenti app per il lavoro e la creatività che sfruttano la potenza dell’AI, come Copilot per Microsoft 365 e Adobe Firefly.

Il sistema di fotocamere aggiornato del nuovo iPad Pro offre ancora più versatilità e i quattro microfoni di qualità professionale danno un suono ricco e avvolgente, quindi si può scattare, filmare, modificare e condividere foto e video da un unico dispositivo. La fotocamera posteriore da 12MP cattura brillanti immagini e video Smart HDR con colori più intensi, texture più definite e dettagli in condizioni di luce scarsa. Ora ha anche un nuovo flash True Tone adattivo che migliora ulteriormente le scansioni di documenti con iPad Pro. Usando l’AI, il nuovo iPad Pro identifica in automatico i documenti direttamente nell’app Fotocamera, e se la luce non è perfetta, acquisisce all’istante più foto con il nuovo flash adattivo e poi le unisce per un risultato nettamente migliore.

Sulla parte anteriore del nuovo iPad Pro, il sistema di fotocamere TrueDepth ora si trova sul lato più lungo. La fotocamera da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica migliora notevolmente l’esperienza di videoconferenza con iPad in orizzontale, soprattutto quando il dispositivo è agganciato a una Magic Keyboard.

iPad Pro include un connettore USB-C ad alte prestazioni con supporto per Thunderbolt 3 e USB 4, per connessioni via cavo con velocità fino a 40 Gbps. La tecnologia Thunderbolt permette di collegare un vasto ecosistema di accessori ad alte prestazioni, tra cui monitor esterni come il Pro Display XDR con risoluzione 6K e unità di archiviazione, il tutto usando cavi e dock ad alte prestazioni. iPad Pro è compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6E che permette di collegarsi alle reti Wi-Fi veloci per lavorare a pieno ritmo anche lontano dalla scrivania. Con i modelli Wi-Fi + Cellular con 5G si può accedere a file, comunicare con colleghi e colleghe, e fare il backup dei dati al volo, ovunque ci si trovi. I modelli Cellular si attivano tramite eSIM, un’alternativa più sicura rispetto alla scheda SIM fisica, che consente di collegarsi facilmente al piano già sottoscritto o trasferirlo al volo in digitale, e di usare più piani dati sullo stesso dispositivo. Il nuovo iPad Pro può connettersi facilmente ai piani dati wireless in più di 190 Paesi e territori senza bisogno di una scheda SIM fisica di un operatore locale.

Apple Pencil Pro

Apple Pencil Pro offre funzioni ancora più “magiche” e nuove potenti interazioni che portano l’esperienza Apple Pencil a un livello superiore. Un nuovo sensore rileva quando il fusto della matita viene premuto con le dita e apre una palette che permette di cambiare strumento, spessore del tratto e colore, senza interrompere il processo creativo. Lo speciale motore aptico rende l’esperienza d’uso estremamente intuitiva, producendo un leggero impulso di conferma quando l’utente preme la matita, fa doppio tap o usa la funzione Smart Shape.

Grazie al giroscopio, ruotando Apple Pencil Pro si può controllare con più precisione lo strumento in uso e cambiare l’angolazione del tratto o della pennellata, proprio come quando si scrive con carta e penna. E grazie alla funzione puntatore a distanza (hover), si può vedere l’esatto orientamento di uno strumento ancor prima di usarlo.

Grazie a queste funzioni avanzate, Apple Pencil Pro permette di dar vita alle proprie idee in modi completamente nuovi, e gli sviluppatori possono anche personalizzare le interazioni per le proprie app. Apple Pencil Pro è il primo modello di Apple Pencil compatibile con la funzione Dov’è, che aiuta a localizzarla più facilmente quando la si perde di vista. E per abbinarla, ricaricarla e agganciarla ad iPad Pro c’è una nuova interfaccia magnetica. iPad Pro è compatibile anche con Apple Pencil (USB-C), ideale per prendere appunti, disegnare, annotare e tanto altro, e disponibile a un prezzo ancora più conveniente.

Le nuove Magic Keyboard e Smart Folio

Progettata per il nuovo iPad Pro, la nuova Magic Keyboard è più sottile e leggera, e lo rende ancora più portatile e versatile. Oltre al design a inclinazione libera già tanto apprezzato dagli utenti, la nuova Magic Keyboard ora ha una fila di tasti funzione per accedere a controlli come la luminosità del display e il volume. Include anche un appoggio in alluminio per i palmi e un trackpad più ampio e ancora più sensibile, che offre un feedback aptico come quello di un MacBook.

La nuova Magic Keyboard si aggancia magneticamente e non c’è nemmeno bisogno di usare il Bluetooth: grazie allo Smart Connector, la tastiera si abbina all’istante e viene alimentata da iPad. La robusta cerniera in alluminio include un connettore USB‑C per la ricarica. La nuova Magic Keyboard è disponibile in due colori, che si abbinano perfettamente al nuovo iPad Pro: la versione nera ha l’appoggio per i palmi in alluminio color nero siderale, quella bianca in alluminio color argento.

La nuova Smart Folio per iPad Pro si aggancia magneticamente e ora offre più angolazioni per una maggiore flessibilità. Disponibile in nero, bianco e denim, si abbina perfettamente ai colori del nuovo iPad Pro.

Il nuovo iPad Pro con M4 può essere ordinato a partire da oggi, 7 maggio, su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 29 Paesi e territori, e sarà disponibile nei negozi da mercoledì 15 maggio. Il nuovo iPad Pro da 11″ e 13″ sarà disponibile nei colori argento e nero siderale, con configurazioni da 256GB, 512GB, 1TB e 2TB.

iPad Pro 11″ parte da 1.219 euro per il modello Wi-Fi e da 1.469 euro per il modello Wi-Fi + Cellular. iPad Pro 13″ parte da 1.569 euro per il modello Wi-Fi e da 1.819 euro per il modello Wi-Fi + Cellular. Ulteriori specifiche, inclusa l’opzione del vetro con nano-texture, sono disponibili su apple.com/it/store. Sono disponibili prezzi speciali per il settore Education, riservati a studenti e studentesse che frequentano o sono iscritti all’università, ai loro genitori, al corpo docente e al personale di istituti di ogni ordine e grado.

La nuova Apple Pencil Pro è compatibile con i nuovi iPad Pro ed è disponibile a 149 euro.

Apple Pencil (USB-C) è compatibile con il nuovo iPad Pro ed è in vendita a 89 euro.

La nuova Magic Keyboard è compatibile con il nuovo iPad Pro ed è disponibile in nero e bianco. La nuova Magic Keyboard 11″ è in vendita a 349 euro mentre la nuova versione da 13″ è in vendita a 399 euro, con layout per oltre 30 lingue.

La nuova Smart Folio per il nuovo iPad Pro 11″ è disponibile a 89 euro in nero, bianco e denim, mentre la versione da 13″ è in vendita a 119 euro.