Cos’è Patreon, la piattaforma che vale 4 miliardi di dollari

Nel panorama del crowdfunding un nome che sta assumendo un peso specifico sempre crescente è Patreon. La piattaforma collega un creatore di contenuti agli utenti che vogliono usufruire dei suoi servizi concedendo dei finanziamenti.

Un’idea semplice ma estremamente efficace; la riprova sono i numerosi round di investimenti già ottenuti.

Con gli ultimi 155 milioni di dollari raccolti da Tiger Global Management, la valutazione di Patreon ha raggiunto la valutazione di 4 miliardi di dollari.

Basti dire che, meno di un anno fa, il valore superava di poco il miliardo di dollari.

Come nasce Patreon: l’idea di un musicista americano

Patreon nasce dall’esperienza personale di uno dei fondatori, Jack Conte.

Con un seguito milioni di persone su YouTube per i sui video, il musicista statunitente si è interrogato con decisione. Come trasformare in denaro le performance artistiche che offriva gratuitamente agli utenti?

La risposta concreta è stata Patreon. La piattaforma infatti permette ai cosiddetti “creator” di diventare imprenditori di se stessi, dando un valore pecuniario a tutte quelle opere e prestazioni che troppo spesso sul web hanno alcun modo di produrre un reddito per chi le esegue.

Il concetto è: potrete ascoltare le canzoni, guardare i video, visionare le opere, assistere alle performance di un artista, ma per farlo dovrete sostenerlo con un contributo economico, solitamente a cadenza mensile.

Considerata una importante opportunità per i freelance, Patreon è utilizzata soprattutto da Youtuber, video maker, fotografi, e artisti di ogni tipo per raccogliere donazioni e finanziare le proprie attività creative grazie ai contributi dei patron (i donatori), che in cambio ricevono ricompense più o meno importanti a seconda di quanto donano.

Come funziona la piattaforma: il rapporto fra creator e patron

Patreon è una piattaforma in abbonamento che permette ai “creator” di ricevere compensi in modo facile.

Come creator, con Patreon è possibile ricevere compensi grazie alla realizzazione di ciò che viene creato nella propria attività creativa e artistica. Possono essere fumetti online, video, canzoni e molto altro ancora.

I fan pagano una piccola cifra mensilmente oppure per ogni post pubblicato. Il creator riceve il pagamento ogni mese o ogni volta che condivide nuovi contenuti.

Come Patron (o sostenitore) invece, con Patreon un utente può unirsi alle community dei suoi creator preferiti e pagarli perché continuino a realizzare ciò che ama e apprezza. Il Patron, grazie alla piattaforma di crowdfunding, ha quindi la possibilità di pagare una piccola cifra mensile o per ogni post pubblicato da un creator.

Ad esempio, se un utente paga 2 euro per ogni video e il creator in questo mese ne pubblica 3, verranno addebitati 6 euro sulla carta di credito.

Ciò significa che il creator riceve dei compensi regolari (ogni volta che pubblica nuovi contenuti) e il patron diventa un vero e proprio “mecenate”.

Il futuro è roseo per Patreon