Apple svela il nuovo chip M4, con il neural engine più potente di sempre

Apple ha annunciato M4, l’ultimo chip che offre prestazioni sorprendenti al nuovo iPad Pro che la società di Cupertino ha lanciato contemporaneamente al processore.

Realizzato con la tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione, M4 è un system on a chip (SoC) che migliora l’efficienza energetica del silicio Apple e consente di realizzare il design sottile di iPad Pro. Inoltre, è dotato di un display engine completamente nuovo per gestire la precisione, il colore e la luminosità dell’innovativo display Ultra Retina XDR di iPad Pro.

La nuova CPU ha fino a 10 core, mentre la nuova GPU a 10 core si basa sull’architettura GPU di nuova generazione introdotta in M3 e porta per la prima volta su iPad il Dynamic Caching, il ray-tracing accelerato via hardware e il mesh shading accelerato via hardware.

M4 ha il Neural Engine di Apple più veloce di sempre, in grado di eseguire fino a 38.000 miliardi di operazioni al secondo, una velocità superiore a quella dell’unità di elaborazione neurale di qualsiasi PC AI di oggi, sottolinea Apple.

Combinato con una maggiore larghezza di banda della memoria, con acceleratori di machine learning (ML) di nuova generazione nella CPU e con una GPU ad alte prestazioni, M4 rende il nuovo iPad Pro un dispositivo sorprendentemente potente per l’intelligenza artificiale.

“Il nuovo iPad Pro con M4 è un ottimo esempio di come la realizzazione del miglior silicio personalizzato consenta di realizzare prodotti rivoluzionari“, ha dichiarato Johny Srouji, Senior Vice President Hardware Technologies di Apple. “Le prestazioni efficienti dell’M4, insieme al suo nuovo motore di visualizzazione, rendono possibile il design sottile e il display rivoluzionario dell’iPad Pro, mentre i miglioramenti fondamentali apportati a CPU, GPU, Neural Engine e sistema di memoria rendono l’M4 estremamente adatto alle più recenti applicazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale. Nel complesso, questo nuovo chip rende iPad Pro il dispositivo più potente del suo genere“.

Con un enorme salto di prestazioni rispetto al precedente iPad Pro con M2, M4 è composto da 28 miliardi di transistor costruiti con una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione che migliora ulteriormente l’efficienza energetica del silicio Apple. M4 presenta anche un display engine completamente nuovo, progettato con tecnologie all’avanguardia, che consente di ottenere l’elevata precisione, l’accuratezza dei colori e l’uniformità della luminosità del display Ultra Retina XDR, un display all’avanguardia creato combinando la luce di due pannelli OLED.

M4 ha una nuova CPU a 10 core, composta da un massimo di quattro performance core e da sei efficiency core. I core di nuova generazione sono caratterizzati da una migliore branch prediction, con motori di decodifica ed esecuzione più ampi per i core ad alte prestazioni e un motore di esecuzione più profondo per i core ad alta efficienza. Entrambi i tipi di core sono inoltre dotati di acceleratori ML di nuova generazione.

M4 offre prestazioni della CPU fino a 1,5 volte superiori rispetto al potente M2 del precedente iPad Pro, dichiara Apple. Sia che si tratti di lavorare con complessi file musicali orchestrali in Logic Pro o di aggiungere effetti molto impegnativi a video 4K in LumaFusion, M4 aumenta le prestazioni in tutti i flussi di lavoro professionali.

La nuova GPU a 10 core dell’M4 si basa sull’architettura grafica di nuova generazione della famiglia di chip M3. È dotata di Dynamic Caching, un’innovazione Apple che alloca dinamicamente la memoria locale in hardware e in tempo reale per aumentare drasticamente l’utilizzo medio della GPU. Questo aumenta significativamente le prestazioni delle applicazioni e dei giochi professionali più esigenti, sottolinea Apple.

Il ray-tracing con accelerazione hardware arriva per la prima volta su iPad e consente ombre e riflessi ancora più realistici nei giochi e in altre esperienze graficamente ricche. Anche il mesh shading con accelerazione hardware è integrato nella GPU e offre maggiori capacità ed efficienza nell’elaborazione della geometria, consentendo di realizzare scene visivamente più complesse nei giochi e nelle applicazioni ad alta intensità grafica.

Le prestazioni del rendering pro in applicazioni come Octane ricevono un’enorme spinta con M4 e sono ora fino a quattro volte più veloci rispetto a M2, sostiene Apple. Con questi miglioramenti alla CPU e alla GPU, M4 mantiene le prestazioni per watt del silicio Apple, che la società di Cupertino definisce leader del settore.

M4 è in grado di fornire le stesse prestazioni di M2 utilizzando solo la metà dell’energia. E, se confrontato con il più recente chip per pc in un laptop sottile e leggero, secondo Apple l’M4 è in grado di fornire le stesse prestazioni utilizzando solo un quarto dell’energia.

M4 è inoltre dotato di un Neural Engine estremamente veloce, un blocco IP del chip dedicato all’accelerazione dei carichi di lavoro AI. Si tratta del Neural Engine più potente di sempre di Apple, capace di ben 38 trilioni di operazioni al secondo, una velocità 60 volte superiore a quella del primo Neural Engine di A11 Bionic.

Insieme agli acceleratori ML di nuova generazione nella CPU, alla GPU ad alte prestazioni e alla memoria unificata con larghezza di banda superiore, il Neural Engine rende M4 un chip sorprendentemente potente per l’IA. E con le funzioni AI di iPadOS, come Live Captions per le didascalie audio in tempo reale e Visual Look Up, che identifica gli oggetti nei video e nelle foto, il nuovo iPad Pro permette agli utenti di svolgere task avanzati di AI in modo rapido e immediato.

L’iPad Pro con M4 – afferma ad esempio Apple – è in grado di isolare facilmente un soggetto dallo sfondo in un video 4K in Final Cut Pro con un semplice tocco e di creare automaticamente notazioni musicali in tempo reale in StaffPad semplicemente ascoltando qualcuno che suona il pianoforte. Inoltre, i carichi di lavoro di inferenza possono essere eseguiti in modo efficiente e privato, riducendo al minimo l’impatto sulla memoria dell’app, sulla reattività dell’app e sulla durata della batteria. Il Neural Engine dell’M4 è il più potente di Apple ed è più potente di qualsiasi unità di elaborazione neurale presente oggi negli AI PC, sostiene Apple.

Il Media Engine di M4 è il più avanzato mai arrivato su iPad. Oltre a supportare i codec video più diffusi, come H.264, HEVC e ProRes, porta per la prima volta su iPad l’accelerazione hardware per AV1. Ciò consente una riproduzione più efficiente dal punto di vista energetico delle esperienze video ad alta risoluzione dei servizi di streaming.

Le prestazioni efficienti dell’M4 aiutano il nuovo iPad Pro a soddisfare gli elevati standard di efficienza energetica di Apple e a garantire una durata della batteria per tutto il giorno. Ciò si traduce in un minor tempo di permanenza alla presa di corrente e in un minor consumo di energia nel corso della sua vita utile.

Oggi Apple è neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica per quanto riguarda le operazioni aziendali globali ed entro il 2030 prevede di essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica lungo l’intera catena di produzione e il ciclo di vita di ogni prodotto.