EI Towers, azienda leader in Italia nella gestione dell’infrastruttura per trasmissioni televisive e radiofoniche, svolge un ruolo cruciale nella distribuzione di segnali audiovisivi e dati, garantendo servizi di alta qualità e affidabilità. Con la gestione di circa 2.400 siti di trasmissione e una presenza capillare in termini di torri di trasmissione e infrastrutture, EI Towers è una pietra miliare nel settore delle telecomunicazioni in Italia.

Una realtà importante quanto complessa, benissimo dipinta da Piercarlo Invernizzi , CTO di EI Towers e Luca Morganti. I due manager hanno raccontato grande chiarezza quanto sia importante proteggere il flusso dati, per sua natura potenzialmente esposto ad attacchi cyber.

Per questa ragione, VEM Sistemi ha scelto proprio EI Towers come importante tappa del tour “Roads to Innovation”: poche realtà hanno un ecosistema così complesso da difendere, e farlo con efficacia è una sfida che si può vincere solo con un grande lavoro di squadra.

Nel contesto attuale, dove le minacce cyber sono in costante evoluzione, la protezione delle infrastrutture critiche come quelle gestite da EI Towers è fondamentale. L’azienda, attraverso l’International Broadcasting Centre (IBC) a Lissone, gestisce le trasmissioni di eventi sportivi di grande rilievo, come la Serie A, fornendo servizi che vanno dalla distribuzione dei segnali TV in formati HD e 4K alla gestione delle VAR rooms utilizzate per il supporto arbitrale. Queste operazioni richiedono una sicurezza informatica di alto livello per proteggere i dati sensibili e garantire la continuità del servizio.

Il system integrator: l’orchestratore della sicurezza informatica

In questo scenario, il ruolo di un system integrator come VEM sistemi diventa essenziale. VEM sistemi coordina diverse soluzioni di sicurezza fornite da vendor come Check Point, Radware e Cohesity, creando un ambiente sicuro e integrato che risponde efficacemente alle minacce emergenti. Questo approccio coordinato è vitale per proteggere le complesse infrastrutture di EI Towers, che includono non solo le torri di trasmissione ma anche reti di fibra ottica estese e tecnologie per il monitoraggio e la gestione dei segnali.

La collaborazione tra EI Towers e i suoi partner nella cybersecurity permette di affrontare proattivamente le sfide del settore, garantendo che le trasmissioni e le operazioni di broadcasting siano protette contro interruzioni e attacchi informatici. Questo tipo di integrazione tra infrastruttura fisica e cybersecurity è un esempio di come le moderne tecnologie di difesa cyber debbano essere adattate e integrate per rispondere alle esigenze specifiche di ogni settore

La protezione di infrastrutture critiche come quelle di EI Towers non è solo una questione di implementare le migliori tecnologie, ma anche di orchestrare queste tecnologie in modo che lavorino insieme per formare una difesa complessiva efficace. Il successo di EI Towers nell’integrare la sicurezza informatica con le sue operazioni di broadcasting è un modello per altre organizzazioni nel settore delle telecomunicazioni e oltre.

Radware: innovazione e protezione nell’era della cybersecurity

Radware, un leader riconosciuto nel campo della cybersecurity, offre soluzioni avanzate per la protezione delle applicazioni web, dei dati e delle infrastrutture IT. La loro soluzione Web Application and API Protection (WAAP) è un esempio preminente di come l’azienda stia ridefinendo la sicurezza informatica per affrontare le sfide del mondo digitale odierno.

Protezione completa con WAAP

Che cos’è il WAAP? Il Web Application and API Protection (WAAP) è una soluzione di sicurezza avanzata progettata per proteggere le applicazioni web e le API dai cyber-attacchi e dalle minacce online. Integrando funzionalità come il Web Application Firewall (WAF), la protezione da Distributed Denial of Service (DDoS), e i sistemi di prevenzione degli attacchi bot, il WAAP offre una difesa multilivello. Questa tecnologia non solo identifica e blocca le minacce in tempo reale, ma garantisce anche che le applicazioni rimangano accessibili e performanti. Attraverso l’uso di algoritmi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale, il WAAP adatta e aggiorna continuamente le sue difese basandosi sul panorama delle minacce in evoluzione, assicurando una protezione completa e aggiornata per le infrastrutture critiche delle aziende.

Il WAAP di Radware non è solamente un firewall per applicazioni web (WAF). È un ecosistema completo che integra molteplici strati di sicurezza per proteggere le applicazioni dalle minacce emergenti. Questa piattaforma combina la difesa contro attacchi DDoS, la protezione da bot maligni, e la difesa contro vulnerabilità delle applicazioni, offrendo così una copertura completa che va oltre la semplice mitigazione delle intrusioni.

Radware utilizza tecnologie avanzate di machine learning e intelligenza artificiale per potenziare le capacità del suo WAAP. Questi strumenti aiutano a identificare e bloccare attacchi sofisticati in tempo reale, apprendendo dai pattern di traffico per distinguere tra comportamenti legittimi e potenziali minacce. Questo approccio proattivo non solo migliora la sicurezza ma ottimizza anche le prestazioni delle applicazioni, assicurando che le operazioni aziendali rimangano fluide e non interrotte.

Gestione del traffico e performance

Oltre alla sicurezza, Radware assicura che la gestione del traffico e le prestazioni dell’applicazione siano ottimali. Le loro soluzioni offrono bilanciamento del carico avanzato, accelerazione web e gestione del traffico globale. Questo non solo migliora l’esperienza dell’utente finale ma garantisce anche che le risorse dell’applicazione siano utilizzate in modo efficace, migliorando la resilienza e la scalabilità dell’infrastruttura IT.

Sicurezza personalizzata e compliance

Radware comprende che ogni organizzazione ha esigenze uniche di sicurezza. Per questo motivo, offre configurazioni personalizzate che si adattano alle specifiche esigenze di sicurezza e compliance di ogni cliente. Questo include la conformità con standard internazionali come GDPR, HIPAA, e altri requisiti normativi, assicurando che le organizzazioni non solo siano protette da minacce, ma siano anche in linea con le leggi e le regolazioni vigenti.

Cohesity: rivoluzionare la resilienza cyber con soluzioni innovative

Cohesity è all’avanguardia nell’ambito della protezione e gestione dei dati, offrendo soluzioni che rivoluzionano la resilienza al ransomware e la sicurezza delle informazioni aziendali. Attraverso la sua piattaforma di gestione dati multicloud, Cohesity non solo semplifica il backup e il recupero dei dati, ma fornisce anche strumenti avanzati per la gestione e l’analisi dei dati in ambienti distribuiti.

Gestione intelligente dei dati

Il cuore dell’offerta di Cohesity è la sua piattaforma unificata che centralizza il backup, i file, gli oggetti e i dati delle applicazioni in un’unica soluzione. Questo approccio riduce la complessità e migliora l’efficienza operativa, facilitando le operazioni di ricerca e recupero dei dati, e riducendo i rischi associati alla frammentazione dei dati.

Innovazioni nella difesa dal ransomware

Cohesity ha introdotto misure innovative per contrastare il ransomware, utilizzando algoritmi avanzati per rilevare comportamenti anomali che potrebbero indicare un tentativo di attacco. Questo sistema di early detection permette alle aziende di intervenire rapidamente prima che il danno si diffonda, limitando così gli impatti negativi e accelerando i tempi di ripristino.

Ripristino granulare e scalabilità

Un altro punto di forza di Cohesity è la sua capacità di ripristino granulare, che permette agli utenti di recuperare rapidamente solo gli elementi di dati necessari invece di dover ripristinare interi sistemi. Questo non solo riduce i tempi di inattività, ma migliora anche la flessibilità operativa. Inoltre, la piattaforma è altamente scalabile, adattandosi alle esigenze crescenti delle aziende senza sacrificare le prestazioni o la sicurezza.

Compliance e sicurezza dei dati

Inoltre, Cohesity aiuta le aziende a rispettare rigorosi standard di conformità e sicurezza dei dati attraverso funzionalità di cifratura, controllo degli accessi e monitoraggio continuo dell’integrità dei dati. Queste caratteristiche garantiscono che le informazioni sensibili siano protette da accessi non autorizzati e manipolazioni.

Integrazione e ecosistema aperto

Cohesity si distingue anche per la sua piattaforma aperta che si integra facilmente con una varietà di ambienti IT e supporta una vasta gamma di applicazioni terze. Questo permette alle organizzazioni di sfruttare le loro investimenti esistenti in tecnologia, migliorando l’efficacia complessiva delle loro strategie di protezione e gestione dei dati.

Check Point: tutto per la sicurezza delle reti e delle cloud infrastructures

Check Point Software Technologies è un gigante nel campo della cybersecurity, noto per le sue soluzioni innovative che proteggono le reti aziendali, i dati e le infrastrutture cloud. Il loro impegno nell’offrire protezione di alto livello contro minacce cyber avanzate si manifesta attraverso una vasta gamma di prodotti e servizi, inclusi firewall di ultima generazione, VPN, e sistemi di prevenzione delle intrusioni (IPS).

Architettura di sicurezza olistica

Il cuore della proposta di Check Point è l’architettura di sicurezza unificata, che consente alle aziende di prevenire attacchi complessi con una visibilità completa su tutte le piattaforme, sia on-premise che cloud. Questa architettura integra vari strumenti di sicurezza in un unico pannello di controllo, semplificando la gestione della sicurezza e migliorando l’efficacia della risposta agli incidenti.

Innovazione continua

Check Point investe continuamente in ricerca e sviluppo per stare al passo con le evoluzioni del panorama delle minacce. Questo include lo sviluppo di tecnologie come l’intelligenza artificiale e il machine learning per migliorare la rilevazione di minacce e automatizzare le risposte. Le loro soluzioni sono progettate per adattarsi dinamicamente agli ambienti IT in evoluzione e sono supportate da una vasta rete di intelligence sulle minacce globali.

Sicurezza cloud e mobilità

Con l’aumento dell’adozione del cloud e della mobilità aziendale, Check Point ha espanso il suo portafoglio per includere soluzioni di sicurezza specifiche per proteggere le applicazioni e i dati in ambienti cloud. Questo include la protezione per i carichi di lavoro in cloud pubblici e privati, così come le soluzioni per la sicurezza delle applicazioni mobile, garantendo che le risorse aziendali siano sicure indipendentemente dalla loro ubicazione.

La soluzione Harmony SASE

Una delle innovazioni più recenti di Check Point è la soluzione Harmony Secure Access Service Edge (SASE), che integra le capacità di sicurezza di rete con la gestione delle identità e delle politiche di accesso in un’unica architettura. Harmony SASE è progettata per garantire una sicurezza senza soluzione di continuità e adattabile per gli utenti in qualsiasi luogo, semplificando la connettività sicura a risorse aziendali distribuite, sia in cloud che on-premise. Questa soluzione consente alle organizzazioni di implementare una politica di sicurezza coerente e centralizzata, riducendo la complessità e i costi generali associati alla gestione di più prodotti di sicurezza.

Harmony SASE è particolarmente rilevante in un mondo dove il lavoro remoto è diventato la norma, offrendo protezioni avanzate come la prevenzione della perdita dei dati, la sicurezza del web e delle email, e la sicurezza delle applicazioni cloud, tutte gestite tramite un’unica console. Con questa soluzione, Check Point si posiziona come un leader nell’adattare le sue offerte alle mutevoli esigenze del mercato della cybersecurity, fornendo agli utenti una protezione robusta e facile da gestire, indipendentemente dalla loro ubicazione.

VSecure di VEM Sistemi: sicurezza adattiva per un’architettura moderna

Nell’ambito della cybersecurity, VEM Sistemi ha sviluppato un modello di sicurezza denominato “VSecure”, che rappresenta un approccio adattivo e proattivo alla difesa dalle minacce informatiche. Questo modello è progettato per aiutare le organizzazioni a anticipare, prevenire, riconoscere, rispondere e gestire le minacce informatiche, aumentando così la resilienza complessiva dell’organizzazione.

Caratteristiche chiave di v secure

Approccio olistico: VSecure adotta un approccio olistico alla sicurezza informatica, considerando ogni aspetto della sicurezza IT dall’analisi e valutazione del rischio fino alla gestione della continuità operativa e del recupero dati. Questo permette alle aziende di avere una visione completa della loro sicurezza informatica e di implementare le migliori strategie difensive in modo coordinato.

Integrazione tecnologica: VEM Sistemi offre un insieme di soluzioni hardware e software per proteggere le infrastrutture aziendali, inclusi firewall di nuova generazione con capacità di sandboxing, concentratori VPN per comunicazioni crittografate, e tecnologie di controllo degli accessi alla rete. Queste soluzioni sono integrate per fornire una protezione robusta contro una vasta gamma di minacce informatiche.

Servizi di sicurezza gestiti: attraverso il suo Security Operations Center (SOC), VEM Sistemi fornisce servizi per la gestione delle infrastrutture di sicurezza basati su criteri di qualità. Il SOC è responsabile del monitoraggio e della gestione dell’infrastruttura di sicurezza, delle attività di risposta agli incidenti e dell’implementazione delle misure di rimedio. Questi servizi aiutano le aziende a garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei loro dati.

Supporto e consulenza professionale: i consulenti qualificati e certificati di VEM Sistemi supportano le funzioni IT e di sicurezza dei clienti nell’analisi, definizione ed evoluzione del modello di governance IT e di sicurezza, in linea con i principali standard internazionali. Questo include la gestione del rischio IT, audit di sicurezza e la gestione della continuità operativa e del recupero dati.

L’approccio VSecure di VEM Sistemi rappresenta una soluzione completa e integrata per le aziende che cercano di rafforzare la loro sicurezza informatica in un panorama di minacce in continua evoluzione. Con un focus sulla prevenzione e la gestione proattiva delle minacce, VSecure si pone come una scelta solida per le organizzazioni che desiderano proteggere le loro risorse digitali in modo efficace.