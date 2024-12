Chattare via WhatsApp con ChatGPT? Adesso si può fare

In occasione del decimo giorno dei 12 giorni di OpenAI, l’azienda condivide un nuovo numero da salvare nei contatti di WhatsApp: 1-800-242-8478 o 1-800-CHATGPT.

Da oggi, infatti, è possibile inviare messaggi a ChatGPT tramite WhatsApp utilizzando per l’appunto il numero 1-800-CHATGPT (oppure 1-800-242-8478) in tutto il mondo.

L’accesso ai dati ad alta velocità può essere difficile e costoso per molti, sottolinea OpenAI. Inoltre, per coloro che non conoscono l’intelligenza artificiale questo è un modo facile, comodo e a basso costo per provarla, attraverso un canale di uso comune.

La mission di OpenAI – mette in evidenza l’azienda – è di rendere strumenti come ChatGPT ampiamente disponibili, in modo che chiunque possa sperimentare i vantaggi dell’AI.

Per quanto riguarda la disponibilità, OpenAI spiega che ChatGPT su WhatsApp è disponibile per coloro che vivono dove ChatGPT è disponibile. È sufficiente aggiungere il numero 1-800-242-8478 ai contatti e inviare un messaggio a ChatGPT direttamente tramite WhatsApp.

L’azienda fa anche alcuni esempi di casi d’uso: è possibile domandare qualsiasi cosa a ChatGPT, tramite messaggio. Ad esempio, si può chiedere aiuto per la scrittura creativa o il brainstorming, chiedere consigli su ricette o idee di viaggio, oppure chattare su argomenti generali come notizie, hobby o curiosità.

OpenAI avvisa anche delle limitazioni: questa modalità di parlare con ChatGPT è sperimentale, per questo disponibilità e limiti possono variare. Per un’esperienza più completa, con più strumenti, limiti più elevati e una maggiore personalizzazione, l’azienda consiglia comunque agli utenti esistenti di continuare a utilizzare ChatGPT attraverso i loro account,

È già disponibile un articolo del centro assistenza di OpenAI con maggiori informazioni su questa nuova integrazione tra ChatGPT e WhatsApp.

Anche per rivedere il live stream della presentazione, è possibile collegarsi al sito di OpenAI.

In precedenza, in occasione di questi 12 giorni di lanci e presentazioni, OpenAI ha annunciato: