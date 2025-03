OpenAI rilascia una preview di ricerca di GPT-4.5 per gli utenti di ChatGPT Plus

OpenAI ha annunciato con un post X dedicato la disponibilità di una preview di ricerca di GPT-4.5 per gli utenti di ChatGPT Plus in tutto il mondo.

Ad oggi, sottolinea l’azienda, GPT-4.5 – annunciato la settimana scorsa – è il modello OpenAI più ampio ed efficiente per le conversazioni.

I test iniziali, afferma il team di sviluppo, mostrano che interagire con GPT-4.5 risulta più naturale, con la possibilità di avere conversazioni piacevoli, intuitive e naturalmente fluide.

OpenAI sottolinea che il nuovo modello presenta capacità linguistiche migliorate, offre prestazioni superiori rispetto a 4o ed è all’avanguardia per i modelli non basati sul ragionamento nei benchmark (MMLU) che valutano la comprensione e la competenza multilingue dei modelli.

La versione rilasciata non è quella finale, bensì una anteprima di ricerca che serve per capire meglio i suoi punti di forza e i suoi limiti. Il team sta ancora esplorando ciò che questo modello è in grado di fare.

GPT-4.5 non pensa prima di rispondere, il che rende i suoi punti di forza particolarmente diversi da modelli di ragionamento come OpenAI o1. Rispetto a OpenAI o1 e OpenAI o3-mini, GPT-4.5 è un modello più generico e più intelligente, spiega OpenAI.

Il team ritiene che il ragionamento sarà una capacità fondamentale dei modelli futuri e che i due approcci alla scalabilità – il preaddestramento e il ragionamento – si completeranno a vicenda. Man mano che modelli come GPT-4.5 diventeranno più intelligenti e consapevoli grazie al pre-training, serviranno come base ancora più solida per il ragionamento e per gli agenti che utilizzano gli strumenti.

Per usare il nuovo modello, gli utenti di ChatGPT possono selezionare GPT-4.5 nel model picker su web, mobile e desktop. Il roll-out è partito inizialmente con gli utenti di ChatGPT Pro, ora è iniziata la distribuzione agli utenti Plus e a seguire Team, quindi sarà disponibile per gli utenti Enterprise e Edu la settimana prossima.

Maggiori dettagli su GPT-4.5 sono disponibili sul post X dedicato e sul blog di OpenAI.