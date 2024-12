Ecco ChatGPT Pro: l’intelligenza artificiale alla massima potenza

OpenAI ha svelato ChatGPT Pro, un piano mensile da 200 dollari che consente l’accesso su scala al meglio dei modelli e degli strumenti dello specialista dell’AI. Questo piano – spiega l’azienda – include l’accesso illimitato al suo modello più intelligente, OpenAI o1, nonché a o1-mini, GPT-4o e Advanced Voice.

Include anche la modalità o1 pro, una versione di o1 che utilizza più calcoli per “pensare più intensamente” e fornire risposte ancora migliori ai problemi più difficili. In futuro, OpenAI prevede di aggiungere a questo piano altre potenti funzioni di produttività ad alta intensità di calcolo.

Nelle intenzioni di OpenAI, ChatGPT Pro offre a ricercatori, ingegneri e altre persone che utilizzano quotidianamente l’intelligenza di ricerca la possibilità di accelerare la propria produttività e di essere all’avanguardia nei progressi dell’IA.

ChatGPT Pro offre l’accesso a una versione del modello più intelligente di OpenAI, che “pensa più a lungo” per ottenere le risposte più affidabili. Nelle valutazioni di tester esterni esperti, la modalità o1 pro produce risposte più affidabili, accurate e complete, soprattutto in aree come la scienza dei dati, la programmazione e l’analisi della giurisprudenza.

Rispetto a o1 e o1-preview, la modalità o1 pro ha ottenuto risultati migliori nei benchmark ML più impegnativi in ambito matematico, scientifico e di coding, afferma OpenAI.

Per evidenziare il principale punto di forza della modalità o1 pro (maggiore affidabilità), l’azienda utilizza un’impostazione di valutazione più rigida: si considera che un modello risolva una domanda solo se produce la risposta giusta in quattro tentativi su quattro (“4/4 reliability”), non solo in uno.

Gli utenti Pro possono accedere a questa funzionalità selezionando la modalità o1 pro nel selezionatore di modelli e ponendo direttamente una domanda. Poiché la generazione delle risposte richiederà più tempo, ChatGPT visualizzerà una barra di avanzamento e invierà una notifica in-app se si passa a un’altra conversazione.

Per contribuire a promuovere progressi significativi in campi utili per l’umanità, sottolinea l’azienda, OpenAI sta assegnando 10 borse di studio ChatGPT Pro a ricercatori medici di importanti istituzioni negli Stati Uniti, con l’intenzione di espandere le borse di studio Pro ad altre regioni e aree di ricerca in futuro.

OpenAI ha inoltre annunciato che nel corso del tempo aggiungerà funzionalità a ChatGPT Pro per sbloccare attività più impegnative dal punto di vista del calcolo e continuerà anche a portare molte di queste nuove funzionalità agli altri abbonati.

Per saperne di più o per abbonarsi, è possibile visitare il sito di OpenAI.