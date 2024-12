OpenAI rende disponibile canvas in ChatGPT, per scrivere e programmare

In occasione del quarto giorno dei 12 giorni di OpenAI, l’azienda ha annunciato che canvas è ora disponibile – non più in preview – per tutte le offerte di ChatGPT, compresa quella Free.

Annunciato da OpenAI lo scorso ottobre, canvas è un’interfaccia dedicata per lavorare con ChatGPT su progetti di scrittura e coding che vanno oltre la semplice chat.

Oltre ad espanderne la disponibilità, OpenAI ha migliorato canvas rispetto alla versione beta e ha aggiunto nuove funzionalità per migliorare le attività di scrittura e coding, tra cui:

Integrazione con GPT-4o : da ora, canvas è integrato direttamente in GPT-4o quindi non sarà più necessario selezionarlo separatamente.

: da ora, canvas è integrato direttamente in GPT-4o quindi non sarà più necessario selezionarlo separatamente. Esecuzione di codice Python : è possibile eseguire il codice Python direttamente in canvas e far sì che ChatGPT suggerisca dei miglioramenti e corregga i bug.

: è possibile eseguire il codice Python direttamente in canvas e far sì che ChatGPT suggerisca dei miglioramenti e corregga i bug. Copia & incolla del testo : è possibile inserire i propri testi o contenuti di codice in canvas. Quando si incollerà il contenuto in ChatGPT, verrà mostrata l’opzione per aprirlo in un canvas.

: è possibile inserire i propri testi o contenuti di codice in canvas. Quando si incollerà il contenuto in ChatGPT, verrà mostrata l’opzione per aprirlo in un canvas. Compatibilità con i GPT : canvas è compatibile con i GPT personalizzati.

: canvas è compatibile con i GPT personalizzati. Mostra le modifiche: durante la fase beta, OpenAI ha lanciato la funzione “Mostra modifiche”, in modo che gli utenti possano vedere cosa viene modificato nel testo e nel codice.

Per quanto riguarda la disponibilità: canvas è disponibile per tutti gli utenti web su chatgpt.com e per gli utenti Windows su desktop.

Inoltre, OpenAI ha in programma di continuare ad apportare miglioramenti e lanciare nuove funzionalità di canvas nel prossimo futuro.

In occasione di questi dei 12 giorni di lanci, OpenAI ha inoltre lanciato Sora, il suo modello di generazione video all’avanguardia che è ora disponibile, ma non in Europa, e ha annunciato ChatGPT Pro, un piano mensile da 200 dollari che consente l’accesso su scala al meglio dei modelli e degli strumenti dell’azienda.