Progetti in ChatGPT, un nuovo modo di organizzare e personalizzare le chat

OpenAI ha annunciato il rollout di Progetti in ChatGPT, una nuova funzionalità per organizzare le chat che condividono argomenti o contesti comuni.

Progetti – spiega OpenAI – permette di combinare chat, file e istruzioni personalizzate in un unico “progetto”, consentendo di gestire e rivedere il lavoro in corso con tutte le risorse pertinenti in un unico luogo.

A partire da oggi inizierà da parte di OpenAI il rollout di Progetti per gli utenti di ChatGPT Plus, Pro e Team in tutto il mondo. Sono disponibili su chatgpt.com, sull’app desktop per Windows e sulle app per dispositivi mobili e macOS. Gli utenti Enterprise e Edu avranno accesso a questa funzionalità a partire da gennaio.

OpenAI ha condiviso la sua visione sui possibili casi d’uso. Ci sono molteplici situazioni – afferma il team dell’azienda – in cui i Progetti possono rivelarsi utili, come la preparazione di un riepilogo mensile per un team, l’apprendimento di un nuovo linguaggio di programmazione, l’organizzazione di una festa o lo studio per un esame.

Per avviare un Progetto, basta fare clic sull’icona raffigurante un “più” nella barra laterale sinistra dell’account ChatGPT, nella nuova sezione relativa a quest’ultima funzionalità organizzativa.

È possibile aggiungere file e istruzioni personalizzate per fornire al Progetto un contesto specifico a cui fare riferimento nelle chat successive. Le chat esistenti possono essere incluse trascinandole o spostandole in un Progetto attraverso l’icona con i tre puntini nella cronologia delle chat.

OpenAI ha inoltre condiviso qualcosa su cosa succederà in futuro: il miglioramento dei Progetti continuerà il prossimo anno – ha dichiarato l’azienda –, con l’introduzione del supporto per un numero maggiore di tipologie di file e di applicazioni collegate, come Google Drive e Microsoft OneDrive, oltre alla possibilità di selezionare altri modelli, come o1.

Per ulteriori dettagli, incluse le demo della live stream, è possibile consultare il sito di OpenAI.

In occasione di questi dei 12 giorni di lanci, OpenAI ha inoltre annunciato la condivisione di video e schermo e la voce di Babbo Natale, reso disponibile canvas – non più in preview – per tutte le offerte di ChatGPT, lanciato Sora, il suo modello di generazione video all’avanguardia che è ora disponibile, ma non in Europa, e ha svelato ChatGPT Pro, un piano mensile da 200 dollari che consente l’accesso su scala al meglio dei modelli e degli strumenti dell’azienda.