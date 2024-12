ChatGPT, due nuove funzioni: condivisione di video e schermo e voce di Babbo Natale

In occasione del sesto giorno dei 12 giorni di OpenAI, l’azienda annuncia due nuovi aggiornamenti per gli utenti che utilizzano la modalità vocale su ChatGPT: la modalità Babbo Natale e la condivisione di video & schermo per Advanced Voice.

La novità principale è che OpenAI sta aggiungendo la condivisione di video e schermo all’interno di Advanced Voice sull’app mobile di ChatGPT. Sarà ora possibile condividere il proprio video o lo schermo per conversazioni in tempo reale senza dover descrivere dove ci si trova o caricare foto.

Per quanto riguarda la disponibilità, OpenAI ha annunciato che nei prossimi giorni, la condivisione di schermo e video saranno disponibili per gli utenti ChatGPT Plus e Pro nella maggior parte dei Paesi, e per tutti gli utenti Team – con l’intenzione di estendere l’accesso agli utenti ChatGPT Plus e Pro nell’UE, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein a breve. L’azienda prevede di lanciare questa funzione per gli utenti Enterprise e Edu a gennaio.

Contestualmente al lancio della condivisione di video e schermo all’interno di Advanced Voice, OpenAI ha annunciato anche una novità in pieno tema con le festività natalizie: la modalità Babbo Natale.

Di cosa si tratta esattamente? La voce di Babbo Natale sarà disponibile come impostazione predefinita per Advanced Voice Mode di ChatGPT. Questa nuova modalità è disponibile per tutti gli utenti su mobile, chatgpt.com e sulle app Windows e macOS. La voce di Babbo Natale sarà disponibile a livello globale fino a inizio gennaio.

Le chat con Babbo Natale – sottolinea OpenAI – sono temporanee, non saranno salvate nella cronologia delle chat e non influenzeranno la memoria di ChatGPT.

In occasione di questi dei 12 giorni di lanci, OpenAI ha inoltre reso disponibile canvas – non più in preview – per tutte le offerte di ChatGPT, lanciato Sora, il suo modello di generazione video all’avanguardia che è ora disponibile, ma non in Europa, e ha annunciato ChatGPT Pro, un piano mensile da 200 dollari che consente l’accesso su scala al meglio dei modelli e degli strumenti dell’azienda.