OpenAI estende l’accesso a Advanced Voice, per conversazioni naturali con ChatGPT

OpenAI ha annunciato con un post su X nuove modalità per far provare la funzionalità Advanced Voice Mode agli utenti gratuiti di ChatGPT, passando da una preview mensile a una giornaliera.

Per farlo, la società di intelligenza artificiale ha aggiornato il modello che supporta Advanced Voice (per gli utenti gratuiti) a GPT-4o mini.

Si tratta – spiega il team di OpenAI – di un modello più economico che offre comunque il ritmo e il tono di conversazione naturale che gli utenti di GPT-4o apprezzano. Maggiori informazioni sul modello sono disponibili sul sito dell’azienda.

Rilasciando una versione di Advanced Voice powered by GPT-4o mini, OpenAI è in grado di dare a tutti gli utenti gratuiti di ChatGPT la possibilità di provare quotidianamente questa funzionalità su tutte le piattaforme. La qualità della conversazione rimane simile a quella della versione GPT-4o, afferma il team, ma il servizio è in questo modo più sostenibile economicamente.

Espandere l’accesso a funzionalità avanzate – dichiara OpenAI – è al centro della missione dell’azienda. Il lancio di oggi si traduce nel fatto che più utenti possono accedere e sperimentare conversazioni naturali con risposte istantanee, interazioni e toni espressivi. Il rilascio di questo aggiornamento avverrà nei prossimi giorni su tutte le piattaforme ChatGPT a livello globale.

Per chi non avesse mai provato Advanced Voice in ChatGPT, OpenAI suggerisce inoltre alcune idee da provare:

Inscenare un dibattito o chiedere feedback per prepararsi a una conversazione importante

Usarlo come un assistente in cucina che guida nella preparazione delle ricette

Impiegarlo come punto di riferimento per la risoluzione di problemi, individuazione di strategie e brainstorming

Esercitarsi in una nuova lingua con feedback in tempo reale

Chiedere a ChatGPT di guidarci in una meditazione o di offrirci motivazione quotidiana