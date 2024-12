ChatGPT search migliora, diventa più veloce ed è in arrivo per gli utenti Free

In occasione dell’ottavo giorno dei 12 giorni di OpenAI, la società specializzata in intelligenza artificiale ha dedicato la presentazione in live stream a ChatGPT search.

L’azienda ha annunciato una serie di novità e miglioramenti per la funzionalità progettata per combinare la potenzia dei modelli AI alle funzioni di ricerca in tempo reale di informazioni sul web.

Nello specifico, ha spiegato OpenAI, ChatGPT search è diventato innanzitutto migliore e più veloce per i dispositivi mobili. OpenAI ha lanciato una serie di miglioramenti basati sui feedback. Search sta diventando sempre più veloce, migliorando le sue prestazioni sui dispositivi mobili, oltre che l’esperienza con le mappe

Inoltre, Search arriva su Advanced Voice: gli utenti saranno in grado di usare la funzione di ricerca mentre dialogano con ChatGPT. OpenAI ha, infatti, lanciato recentemente alcune nuove funzionalità, come quella video, con la modalità Advanced Voice, che ora integrerà la ricerca. Questa funzionalità sarà accessibile nei Paesi dov’è disponibile la modalità Advanced Voice

Infine, Search per gli utenti Free: OpenAI sta integrando la funzionalità di ricerca anche per gli utenti Free e sarà disponibile a livello globale su ogni piattaforma ChatGPT.

In precedenza, in occasione di questi 12 giorni di lanci e presentazioni, OpenAI ha annunciato:

Inoltre, in concomitanza con il rilascio di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, c’è stato anche l’annuncio da parte della società della mela, nell’ambito delle novità relative ad Apple Intelligence, dell’integrazione di ChatGPT nelle esperienze di Siri e Writing Tools all’interno di iOS, iPadOS e macOS.

Maggiori informazioni e possibilità di rivedere i live stream, sul sito di OpenAI.