Atos svela il nuovo supercomputer per la sovranità digitale europea

Atos, società francese specializzata in cybersecurity, cloud e high performance computing, ha svelato il suo nuovo supercomputer di classe exascale: il BullSequana XH3000.

Si tratta di una piattaforma di hybrid computing che offre – afferma Atos – flessibilità e prestazioni senza precedenti.

Ed è progettata per consentire a scienziati e ricercatori di far progredire la ricerca in settori come le previsioni meteorologiche e i cambiamenti climatici, la scoperta di nuovi farmaci, la genomica.

Il nuovo supercomputer è progettato e prodotto in Europa nella fabbrica di Atos ad Angers, in Francia.

Ed è il supercomputer più efficiente e potente sviluppato da Atos – sottolinea l’azienda – nonché un elemento importante per garantire la sovranità digitale ed economica oggi così importante.

Atos ha espresso chiaramente di voler assumere un ruolo chiave nell’affrontare le questioni di sovranità, assicurando che le conoscenze e le competenze HPC chiave siano promosse e rimangano in Europa.

Al fine di trarre il massimo vantaggio dai loro dati, pur mantenendo la capacità di proteggerli in qualsiasi circostanza, i governi, gli enti pubblici e le aziende private stanno facendo della sovranità una questione importante.

Con il suo BullSequana XH3000 e la sua esperienza nel cloud sovrano e nella cybersecurity, Atos intende fornire ai suoi clienti i mezzi per esercitare un maggiore controllo sui dati che producono e scambiano.

Inoltre, il continuo aumento della quantità e della complessità dei dati comporta un bisogno esponenziale in termini di potenza di calcolo.

Al fine di affrontare le nuove sfide, BullSequana XH3000 sarà in grado di fornire una potenza di calcolo senza precedenti su qualsiasi scala.

Atos parla di un aumento fino a sei volte della potenza di calcolo rispetto alle versioni precedenti.

Il supercomputer europeo di classe exascale

Il sistema di classe exascale impiega tecniche avanzate di hybrid computing, combinando CPU, GPU con intelligenza artificiale o anche hardware di calcolo quantistico per flussi di lavoro di simulazione scientifica.

Atos descrive BullSequana XH3000 anche come uno dei supercomputer più efficienti dal punto di vista energetico sul mercato. Ciò, grazie al suo eco-design, alla sua architettura e alla soluzione brevettata Direct Liquid Cooling (DLC), che dovrebbe fornire oltre il 50% in più di potenza di raffreddamento rispetto alle generazioni precedenti.

E anche grazie al ciclo di vita del prodotto completamente eco-compatibile, dall’approvvigionamento delle materie prime e dalla produzione, ai test e al trasporto, fino allo smaltimento e riciclaggio.

Il supercomputer BullSequana XH3000 integra le tecnologie, il networking e l’interconnessione più recenti e più esigenti. Ed è potenziato dalle più recenti architetture di processori e acceleratori di CPU e GPU di Amd, Intel, Nvidia. Come anche dal microprocessore europeo di SiPearl.

La sua architettura OpenSequana lo rende pienamente compatibile con tecnologie future di blade e interconnessione, in modo che gli utenti possano scalare facilmente, come e quando necessario.

Inoltre, grazie all’approccio security-by-design, che integra il monitoraggio delle vulnerabilità e l’anticipazione delle minacce, BullSequana XH3000 assicura che i dati siano protetti in modo efficace.

Atos ha annunciato che la disponibilità di BullSequana XH3000 è prevista a partire dal quarto trimestre 2022.