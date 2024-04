Snowflake presenta “Arctic”, il suo LLM per l’intelligenza artificiale in azienda

Il team di ricerca AI di Snowflake ha lanciato “Snowflake Arctic“, l’ultimo modello di Large Language Model (LLM) progettato per rivoluzionare l’intelligenza artificiale nelle imprese.

Questo modello promette non solo un’intelligenza efficiente ma anche un’apertura senza precedenti nel campo dei modelli di apprendimento automatico.

Innovazione e accessibilità in Snowflake Arctic

La creazione di intelligenza d’impresa di alto livello con LLM è stata tradizionalmente un’operazione costosa e avida di risorse, con costi che possono raggiungere decine o centinaia di milioni di dollari. Tuttavia, grazie agli sforzi di Snowflake AI Research, che ha sviluppato e poi reso open source sistemi come ZeRO, DeepSpeed, PagedAttention / vLLM e LLM360, il costo della formazione e dell’inferenza degli LLM è stato notevolmente ridotto.

Efficienza e standard aperto

Snowflake Arctic si distingue nel panorama degli LLM grazie alla sua capacità di gestire con maestria compiti aziendali critici come la generazione di SQL, la programmazione e il rispetto di istruzioni complesse. Queste capacità sono state messe a confronto con quelle di modelli open source formati con budget di calcolo significativamente superiori, dimostrando come Arctic stabilisca un nuovo standard di riferimento per l’efficienza nella formazione. Questo permette ai clienti di Snowflake di sviluppare modelli personalizzati di alta qualità per le loro necessità aziendali a costi contenuti.

Per quanto riguarda l’apertura, Arctic adotta una politica di totale trasparenza e accessibilità. La licenza Apache 2.0 assicura un accesso illimitato ai pesi e al codice del modello, promuovendo una cultura di condivisione e collaborazione nella comunità AI. In aggiunta, Snowflake ha deciso di condividere pubblicamente tutte le ricette di dati e le intuizioni derivanti dalla ricerca, rafforzando ulteriormente il proprio impegno verso un ecosistema AI aperto e accessibile a tutti.

Risultati impressionanti e architettura innovativa

Snowflake Arctic si distingue per le sue prestazioni superiori in ambito aziendale, risultato di un’architettura innovativa che combina trasformatori densi con componenti MoE (Mixture of Experts) residuali. Questo modello unico consente a Arctic di gestire enormi quantità di dati con un’efficienza notevole, utilizzando meno della metà del budget di calcolo rispetto ai suoi principali concorrenti. Anche confrontato con modelli addestrati con budget molto più elevati, Arctic dimostra di essere competitivo, offrendo una soluzione altamente efficiente per il calcolo e l’inferenz

Apertura totale e collaborazione

Snowflake Arctic rappresenta un passo in avanti nell’ambito dell’accessibilità e della trasparenza nel mondo degli LLM. Questo modello è stato liberato sotto la licenza Apache 2.0, garantendo a ricercatori, sviluppatori e imprese un accesso completo e senza restrizioni ai pesi e al codice del modello. Tale scelta riflette l’impegno di Snowflake nel promuovere un ambiente di collaborazione aperto e democratico, dove la condivisione delle risorse è fondamentale per l’innovazione collettiva. Inoltre, Snowflake ha preso l’iniziativa di rendere pubbliche non solo le componenti tecniche del modello, ma anche una vasta gamma di ricette di dati e scoperte di ricerca. Questa politica di apertura totale è pensata per accelerare l’adozione di pratiche di intelligenza artificiale più efficaci e personalizzate nel settore, permettendo agli utenti di adattare il modello alle proprie specifiche necessità aziendali con maggiore facilità. La collaborazione estesa con la comunità globale non si limita alla condivisione di risorse; Snowflake invita attivamente gli sviluppatori, gli scienziati dei dati e le organizzazioni a contribuire al miglioramento e all’espansione di Arctic. Attraverso forum, hackathon e partnership, Snowflake si impegna a costruire un ecosistema in cui l’apprendimento collettivo e il progresso tecnologico siano la norma, spingendo sempre più in là i confini dell’intelligenza artificiale aziendale.

Disponibilità e sviluppi futuri di Snowflake Arctic

“Arctic” è ora disponibile su Hugging Face e attraverso altri cataloghi di modelli come Snowflake Cortex, Amazon Web Services, Microsoft Azure e NVIDIA API catalog. Snowflake invita inoltre la comunità globale a collaborare al perfezionamento e all’implementazione di “Arctic”, continuando a spingere i confini dell’innovazione nell’intelligenza artificiale aziendale.

Con questo nuovo modello, Snowflake non solo stabilisce un nuovo standard per l’intelligenza aziendale ma anche per l’accessibilità e l’efficienza nella formazione di modelli di intelligenza artificiale, promettendo di trasformare il modo in cui le aziende utilizzano gli LLM per i loro scopi strategici e operativi.