IBM acquisisce HashiCorp per 6,4 miliardi di dollari

IBM e HashiCorp Inc., azienda specializzata nell’automazione di infrastrutture multi-cloud, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale IBM acquisirà HashiCorp per 35 dollari per azione in contanti, pari a un valore aziendale di 6,4 miliardi di dollari. La suite di prodotti di HashiCorp offre alle aziende funzionalità di Infrastructure Lifecycle Management e Security Lifecycle Management per consentire alle organizzazioni di automatizzare i propri ambienti ibridi e multi-cloud.

“I clienti aziendali sono alle prese con un’espansione senza precedenti di infrastrutture e applicazioni su cloud pubblici e privati, oltre che su ambienti on-prem. L’entusiasmo globale per l’IA generativa ha esacerbato queste sfide e i CIO e gli sviluppatori si trovano di fronte a una notevole complessità nelle loro strategie tecnologiche”, ha dichiarato Arvind Krishna, Chairman e CEO di IBM. “HashiCorp ha una comprovata esperienza nel consentire ai clienti di gestire la complessità delle infrastrutture e delle applicazioni odierne. La combinazione del portafoglio e dell’esperienza di IBM con le capacità e i talenti di HashiCorp creerà una piattaforma cloud ibrida completa progettata per l’era dell’intelligenza artificiale.”

L’aumento dei carichi di lavoro cloud-nativi e delle applicazioni associate sta determinando una radicale espansione del numero di carichi di lavoro cloud gestiti dalle aziende. Inoltre, l’implementazione dell’IA generativa continua a crescere insieme ai carichi di lavoro tradizionali. Di conseguenza, gli sviluppatori lavorano con strategie infrastrutturali sempre più eterogenee, dinamiche e complesse. Questo rappresenta una sfida enorme per i professionisti della tecnologia.

Le capacità di HashiCorp consentono alle aziende di utilizzare l’automazione per la gestione del ciclo di vita dell’infrastruttura e della sicurezza, fornendo un sistema di registrazione per i flussi di lavoro critici necessari per gli ambienti ibridi e multi-cloud. Terraform di HashiCorp è lo standard di settore per il provisioning dell’infrastruttura in questi ambienti. Le offerte di HashiCorp aiutano i clienti ad adottare un approccio cloud-agnostico e altamente interoperabile alla gestione multi-cloud e completano l’impegno di IBM nella collaborazione con il settore (comprese le partnership profonde e in espansione con i fornitori di servizi cloud hyperscale), le comunità di sviluppatori e l’innovazione open-source nel cloud ibrido e nell’AI.

“La nostra strategia consiste nel consentire alle aziende di innovare nel cloud, fornendo al contempo un approccio coerente alla gestione del cloud su scala. La necessità di una gestione e di un’automazione efficaci è fondamentale con l’aumento del multi-cloud e del cloud ibrido, accelerato dall’attuale rivoluzione dell’AI”, ha dichiarato Armon Dadgar, co-fondatore e chief technology officer di HashiCorp. “Sono incredibilmente entusiasta della notizia di oggi e di unirmi a IBM per accelerare la missione di HashiCorp ed espandere l’accesso ai nostri prodotti a un numero ancora più ampio di sviluppatori e imprese”.

“Oggi è un giorno emozionante per i nostri team dedicati in tutto il mondo e per le comunità di sviluppatori che serviamo”, ha dichiarato Dave McJannet, CEO di HashiCorp. “La leadership di IBM nel cloud ibrido, insieme alla sua ricca storia di innovazione, la rendono la sede ideale per HashiCorp mentre entriamo nella prossima fase del nostro percorso di crescita. Sono orgoglioso del lavoro svolto come azienda autonoma, sono entusiasta di poter aiutare ulteriormente i nostri clienti e attendo con ansia il futuro di HashiCorp come parte di IBM”.

Le ragioni dell’operazione

Forte adattamento strategico – L’acquisizione di HashiCorp da parte di IBM crea una piattaforma cloud ibrida end-to-end completa costruita per la complessità guidata dall’intelligenza artificiale. La combinazione del portafoglio e dei talenti di ciascuna azienda fornirà ai clienti ampie capacità di gestione del ciclo di vita di applicazioni, infrastrutture e sicurezza.

Accelera la crescita in aree chiave – Si prevede che, una volta conclusa l’operazione, HashiCorp genererà sinergie significative per IBM, anche in diverse aree strategiche di crescita come Red Hat, watsonx, sicurezza dei dati, automazione IT e consulenza. Ad esempio, la potente combinazione della gestione della configurazione di Ansible Automation Platform di Red Hat e dell’automazione di Terraform semplificherà il provisioning e la configurazione delle applicazioni in ambienti cloud ibridi. Le due aziende prevedono inoltre un’accelerazione delle iniziative di crescita di HashiCorp, sfruttando la strategia di go-to-market, la scala e la portata di IBM, che opera in oltre 175 Paesi in tutto il mondo.

Espansione del mercato totale indirizzabile (TAM) – L’acquisizione creerà l’opportunità di fornire offerte ibride e multi-cloud più complete ai clienti aziendali. Le offerte di HashiCorp, combinate con quelle di IBM e Red Hat, forniranno ai clienti una piattaforma per automatizzare l’implementazione e l’orchestrazione dei carichi di lavoro su infrastrutture in continua evoluzione, tra cui fornitori di servizi cloud hyperscale, cloud privati e ambienti on-premise. Ciò rafforzerà la capacità di IBM di affrontare l’opportunità del cloud totale, che secondo IDC aveva un TAM di 1,1 trilioni di dollari nel 2023, con un tasso di crescita annuale composto dell’ordine delle decine fino al 2027.

Opportunità finanziaria interessante – La transazione accelererà il profilo di crescita di IBM nel tempo grazie alle sinergie go-to-market e di prodotto. Questa crescita, combinata con le efficienze operative, dovrebbe consentire una sostanziale espansione dei margini a breve termine per l’azienda acquisita. Si prevede che la transazione avrà un impatto positivo sull’EBITDA rettificato nel primo anno completo, dopo la chiusura, e sul flusso di cassa libero nel secondo anno.

HashiCorp vanta un elenco di oltre 4.400 clienti, tra cui Bloomberg, Comcast, Deutsche Bank, GitHub, J.P Morgan Chase, Starbucks e Vodafone. Le offerte di HashiCorp sono adottate su larga scala dalla comunità degli sviluppatori e sono utilizzate dall’85% delle aziende Fortune 500. I prodotti della comunità di HashiCorp, che riguardano l’infrastruttura e la sicurezza, sono stati premiati con il massimo dei voti. I prodotti della comunità di HashiCorp per l’infrastruttura e la sicurezza sono stati scaricati più di 500 milioni di volte nell’anno fiscale 2024 e comprendono:

Terraform – fornisce alle organizzazioni un unico flusso di lavoro per il provisioning delle infrastrutture cloud, private e SaaS e per la gestione continua dell’infrastruttura durante il suo ciclo di vita.

– fornisce alle organizzazioni un unico flusso di lavoro per il provisioning delle infrastrutture cloud, private e e per la gestione continua dell’infrastruttura durante il suo ciclo di vita. Vault – fornisce alle organizzazioni una sicurezza basata sull’identità per autenticare e autorizzare automaticamente l’accesso a segreti e altri dati sensibili.

– fornisce alle organizzazioni una sicurezza basata sull’identità per autenticare e autorizzare automaticamente l’accesso a segreti e altri dati sensibili. Altri prodotti: Boundary per l’accesso remoto sicuro; Consul per il networking basato sui servizi; Nomad per l’orchestrazione dei carichi di lavoro; Packer per la creazione e la gestione di immagini come codice; e la piattaforma interna per sviluppatori Waypoint.

Dettagli della transazione

Secondo i termini dell’accordo, IBM acquisirà HashiCorp per 35 dollari per azione in contanti, pari a un valore aziendale di 6,4 miliardi di dollari, al netto dei contanti. HashiCorp sarà acquisita con la liquidità disponibile.

I consigli di amministrazione di IBM e HashiCorp hanno entrambi approvato la transazione. L’acquisizione è soggetta all’approvazione degli azionisti di HashiCorp, alle approvazioni normative e ad altre consuete condizioni di chiusura.

I maggiori azionisti e investitori della Società, che collettivamente detengono circa il 43% del potere di voto delle azioni ordinarie in circolazione di HashiCorp, hanno stipulato un accordo di voto con IBM in base al quale ciascuno di essi si è impegnato a votare tutte le proprie azioni ordinarie a favore della transazione e contro qualsiasi transazione alternativa.

La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2024.