MessageBird, la nuova comunicazione omnicanale tra aziende e clienti

MessageBird è la società sviluppatrice di una piattaforma di comunicazione cloud e di una suite di soluzioni che fornisce l’accesso ai principali canali di messaggistica, tra cui SMS e voce, mail, WeChat, Messenger, Facebook, WhatsApp e altro, nonché di un set di Api che semplificano i workflow e l’automazione, per le imprese che necessitano di metodi moderni e dinamici per rimanere sempre in contatto con i propri clienti.

Inbox è uno strumento sviluppato da MessageBird, gratuito e omnicanale, di customer service per le imprese di ogni dimensione. MessageBird Inbox consente ai clienti di comunicare con il brand nello stesso modo in cui parlano con i loro amici: sui loro canali di comunicazione preferiti, con tutto il contesto delle conversazioni precedenti, quando è più comodo e conveniente per loro.

Inbox offre un ventaglio di funzionalità, dai thread di conversazione unificati agli analytics dettagliati, dall’automazione accessibile alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale e progettate per far risparmiare tempo, per aiutare le aziende a creare customer experience efficaci e coinvolgenti per i loro clienti, con meno risorse.

MessageBird Inbox centralizza le comunicazioni con i clienti su tutti i canali (email, WhatsApp, Messenger, SMS, WeChat, Line, Telegram e altro) in un’unica interfaccia intelligente, e consente un’automazione rapida e senza codice, in modo da poter inoltrare i ticket in entrata e risolvere automaticamente i problemi più frequenti, liberando il tempo per gli agenti in modo che essi possano gestire le richieste più complesse.

Omnichannel Chat Widget permette invece alle aziende di trasformare le pagine statiche in conversazioni dinamiche, per consentire ai clienti di comunicare con l’azienda su ogni canale e servizio di messaging, tra cui WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS e altri.

Grazie a questo tipo di comunicazione omnicanale, le imprese possono iniziare all’istante a parlare con i propri utenti in una live chat, per non perdere le opportunità di contatto quando si presentano, per poi continuare l’interazione sul canale che l’utente preferisce, che sia WhatsApp, Messenger o altri, per poter seguire un potenziale lead.

È possibile inoltre sfruttare l’automazione tramite i bot per un engagement immediato, per poi inoltrare la conversazione a un operatore quando un lead diventa qualificato.

MessageBird propone un piano Free Starter gratuito: l’azienda cliente può poi scegliere, tra i piani a pagamento, quello che fa maggiormente al caso proprio, tra le diverse versioni Team, Enterprise e per le Api.