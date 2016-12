2016: 20 acquisizioni che hanno cambiato il mercato

15. MICROSOFT – XAMARIN

Dovrebbe avere un valore compreso tra i 400 e i 500 milioni di dollari l’accordo con il quale Microsoft ha annunciato a febbraio l’accordo definitivo per l’acquisizione di Xamarin, uno dei più affermati provider di piattaforme per lo sviluppo di mobile app. L’obiettivo è unire Xamarin a Visual Studio per dar vita a un ambiente di sviluppo “ricco”, che consenta agli sviluppatori di realizzare App per l’ambiente mobile usando C#, destinate a tutti i principali sistemi operativi, dunque iOS, Android, Windows. Xamarin consente agli sviluppatori di trarre pieno vantaggio da .NET, usando nel contempo C# per scrivere l’intero set di API native per ciascuna piattaforma, condividendo da un lato il codice comune a ciascuna App, ma garantendo nel contempo esperienze native per tutte le piattaforme indirizzate.