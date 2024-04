Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, la workstation mobile pronta per l’AI

Lenovo ha annunciato le nuove workstation mobili pensate per offrire massima potenza e prestazioni di alto livello per gestire carichi di lavoro complessi. I nuovi Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, P16v i Gen 2, P16s i Gen 3 e P14s i Gen 5, con le loro tecnologie all’avanguardia nell’ambito dell’intelligenza artificiale, sono pronti a trasformare il modo in cui i professionisti interagiscono con i flussi di lavoro AI.

Grazie alla collaborazione con Intel, NVIDIA e Micron, Lenovo presenta potenti e performanti PC AI capaci di rispondere ai carichi di lavoro AI moderni. L’integrazione dei processori Intel Core Ultra con l’unità di elaborazione neurale integrata (NPU) e le GPU NVIDIA RTX Ada Generation sono all’avanguardia nei processi di elaborazione AI, offrendo massime prestazioni e capacità produttive.

Le nuove workstation mobili ThinkPad serie P dotate di processori Intel Core Ultra e GPU NVIDIA RTX Ada Generation offrono pc predisposti per l’intelligenza artificiale flessibili, ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico. La NPU integrata è dedicata alla gestione di attività AI leggere e continue, mentre la GPU NVIDIA esegue l’elaborazione AI quotidiana più impegnativa. Questa combinazione consente un funzionamento fluido e affidabile delle tecnologie AI, al servizio dei professionisti impegnati in diverse attività che vanno dalla modellazione 3D e lo sviluppo di scene all’inferenza e alla formazione sull’AI.

“Progettate pensando ai professionisti mobile-first, le nuovissime workstation mobili Lenovo ThinkPad serie P offrono una combinazione ideale di know-how in ambito workstation, elevati livelli di prestazioni predisposte per l’intelligenza artificiale e vera mobilità“, ha affermato Rob Herman, Vice Presidente, Worldwide Workstation e Client AI Business presso Lenovo. “Rappresentando l’apice dell’innovazione delle workstation, i nuovi laptop ThinkPad serie P sono progettati per supportare professionisti creativi, ingegneri e data scientist attraverso flussi di lavoro complessi, ovunque debbano essere“.

ThinkPad P1 Gen 7: tra le workstation mobile AI ready di Lenovo più potenti

ThinkPad P1 Gen 7 è la workstation mobile ultraportatile e ad alte prestazioni di Lenovo progettata per attività intensive di machine learning, offrendo la flessibilità necessaria per lavorare da qualsiasi luogo. La struttura in alluminio del dispositivo completa la potenza al suo interno, mostrando una tecnologia AI all’avanguardia. Dotato della più recente versione Intel vPro, Evo Edition con processori Intel Core Ultra, NPU integrata e GPU per laptop fino alla generazione NVIDIA RTX 3000 Ada, il ThinkPad P1 Gen 7 offre potenza e prestazioni sorprendenti. Sfruttando la forza collettiva di CPU, NPU e GPU, questa workstation Lenovo è ottimizzata per soddisfare in modo efficace i requisiti di elaborazione dell’intelligenza artificiale.

Il nuovo laptop presenta un design in metallo termico liquido in configurazioni selezionate che migliora le prestazioni di raffreddamento e l’affidabilità a lungo termine, soddisfacendo flussi di lavoro critici quando attività complesse richiedono le massime prestazioni per periodi prolungati. Dotato di un display da 16 pollici con proporzioni 16:10, cornici strette che forniscono un rapporto schermo-corpo del 91,7% e la possibilità di configurare un touch screen OLED, il ThinkPad P1 Gen 7 certificato ISV è il dispositivo ideale per creatori di contenuti, data scientist, sviluppatori di giochi e specialisti di applicazioni CAD. Progettato su misura per soddisfare le esigenze dei moderni lavoratori ibridi, il P1 Gen 7 include funzionalità come display a bassa luce blu, Dolby Vision e calibrazione del colore per immagini nitide e vivide.

Inoltre, Lenovo descrive ThinkPad P1 Gen 7 come la prima workstation mobile al mondo a includere memoria LPDDR5x LPCAMM2, fino a 64 GB. LPCAMM2, introdotto sul mercato da Micron in collaborazione con Lenovo, offre una delle soluzioni di memoria modulare per pc più veloci ed efficienti dal punto di vista energetico. Con un consumo di energia attiva fino al 61% inferiore e un risparmio di spazio pari al 64% rispetto a DDR5 SODIMM, LPCAMM2 offre larghezza di banda maggiore e supporto a doppio canale con un singolo modulo ed è una soluzione di memoria ad alte prestazioni ideale per workstation mobili e carichi di lavoro PC AI.

Aumentare le performance Ai-ready con le workstation Lenovo ThinkPad serie P

Le workstation mobili predisposte per l’intelligenza artificiale di Lenovo rappresentano un punto di svolta per la produttività degli utenti in un’ampia gamma di settori, afferma l’azienda. Grazie alla loro capacità di potenziare i flussi di lavoro, dall’analisi dei dati ai processi creativi, queste workstation mobili forniscono la potenza necessaria anche per i carichi di lavoro più sofisticati. Perfette per settori come AEC, M&E, automobilistico e sanitario, le workstation mobile ThinkPad serie P di Lenovo stanno trasformando il modo in cui lavorano i professionisti, fornendo efficienza e innovazione in ogni attività e sono personalizzate per soddisfare le richieste emergenti di sviluppo di modelli AI e casi d’uso.

Le nuove workstation mobili ThinkPad P1 Gen 7, P16v i Gen 2, P16s i Gen 3 e P14s i Gen 5 sono dotate di componenti all’avanguardia che consentono prestazioni di prim’ordine. Insieme a Intel, Lenovo ha migliorato significativamente le prestazioni e le capacità dell’ultima serie ThinkPad P includendo gli innovativi processori Intel Core Ultra fino al Core Ultra 9 185H. Questi processori vantano un pacchetto multiprocessore integrato combinato composto da CPU, NPU e GPU integrata, progettato per ottimizzare le prestazioni delle funzionalità AI in oltre 100 applicazioni.

“Le ultime workstation mobili ThinkPad serie P di Lenovo stanno compiendo un significativo passo avanti grazie ai processori Intel Core Ultra all’avanguardia dotati di un motore di elaborazione neurale dedicato. Progettata per migliorare le capacità dei PC AI sui laptop, questa tecnologia migliora anche le prestazioni, l’efficienza energetica e consente esperienze di collaborazione superiori, consentendo agli utenti di essere creativi per periodi più lunghi senza la necessità di una ricarica costante”, ha dichiarato Roger Chandler, Vice President and General Manager, Enthusiast PC and Workstation Segment presso Intel.

I processori Intel Core Ultra non solo migliorano le prestazioni delle funzionalità AI, ma contribuiscono anche all’efficienza energetica. Ad esempio, i processori facilitano esperienze di collaborazione migliorate come le videoconferenze basate sull’intelligenza artificiale, che includono funzionalità di sfocatura dello sfondo, inquadratura del volto e correzione del contatto visivo. La NPU scarica efficacemente queste attività dalla CPU o dalla GPU, con una conseguente riduzione fino al 40% del consumo energetico. Di conseguenza, gli utenti possono godere di una maggiore durata della batteria riducendo la necessità di ricariche frequenti.

Per gli utenti che necessitano di funzionalità avanzate di elaborazione grafica e AI per lavorare con set di dati più grandi senza sacrificare le prestazioni, l’ultima linea di workstation mobili di Lenovo offre modelli selezionati configurati con GPU per laptop fino alla generazione NVIDIA RTX 3000 Ada, che fornisce 300 trilioni di operazioni al secondo (TOPS) con enormi guadagni in termini di produttività basata sull’intelligenza artificiale. Le GPU per laptop NVIDIA RTX Ada Generation con tecnologia Tensor Core per l’elaborazione AI offrono potenti funzionalità di intelligenza artificiale, ray-tracing e grafica per affrontare una varietà di flussi di lavoro creativi, di progettazione e di ingegneria professionali. NVIDIA AI Workbench offre ai data scientist e agli sviluppatori la libertà di lavorare, gestire e collaborare su laptop, workstation e server Lenovo. Con AI Workbench, la workstation mobile AI-Ready di Lenovo migliora la produttività e l’efficienza in vari flussi di lavoro, dalla scienza dei dati all’ottimizzazione e all’inferenza dell’intelligenza artificiale generativa.

Il bene più prezioso dei creatori professionisti e dei data scientist è il tempo, sottolinea Lenovo. Gli utenti possono sfruttare l’intelligenza artificiale accelerata dalla GPU per migliorare i flussi di lavoro in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui creazione di contenuti, rendering e strumenti di produttività aziendale. La perfetta integrazione della tecnologia NVIDIA RTX con i processori Intel Core Ultra migliora le prestazioni complessive, consentendo ai professionisti di ridurre i tempi necessari per ottenere i risultati.

Il portfolio Lenovo ThinkPad di workstation mobile AI-Ready

Oltre alle prestazioni, le workstation Lenovo sono note per la loro affidabilità e sicurezza, afferma l’azienda. L’intenzione di Lenovo è quella di realizzare prodotti di alta qualità su cui i clienti possano contare, giorno dopo giorno. Le ultime workstation ThinkPad serie P non fanno eccezione, con rigorosi test MIL-SPEC per garantire che possano gestire gli ambienti di lavoro più esigenti. La suite di soluzioni hardware e software Lenovo ThinkShield è perfetta per le ultime workstation mobili ThinkPad serie P, garantendo la sicurezza sia del dispositivo che delle informazioni chiave. Le caratteristiche includono il Trusted Platform Module (dTPM) discreto per crittografare i dati dell’utente e un BIOS con autoriparazione per ripristinare le impostazioni di sistema precedenti, se necessario.

A completamento della linea di workstation mobile ThinkPad con tecnologia Intel Core Ultra, Lenovo ha inoltre annunciato i seguenti prodotti.

Lenovo ThinkPad P16v i Gen 2 si presenta in uno chassis elegante con display da 16 pollici ed aspect ratio 16:10 per utenti esperti e completa l’offerta posizionandosi tra le workstation mobili entry-level e quelle di fascia alta. Il raffreddamento avanzato con doppio flusso termico garantisce le massime prestazioni estese per carichi di lavoro di grandi dimensioni e un multitasking efficiente. Include il supporto per la GPU per laptop fino alla generazione NVIDIA RTX 3000 Ada, che eccelle in prestazioni, agilità ed efficienza dei costi, consentendo di elaborare e analizzare dati complessi in tempo reale.

Lenovo ThinkPad P16s i Gen 3 offre un mix ideale di potenza e prestazioni in uno chassis sottile e leggero da 16 pollici, mentre il ThinkPad P14s i Gen 5 è una delle workstation mobili Lenovo più sottili e leggere, con eccellente configurabilità, espandibilità e qualità premium, consente di ottenere prestazioni elevate in movimento in uno chassis da 14,5 pollici con display 16:10. Questi eleganti laptop ad alte prestazioni supportano fino alla GPU per laptop NVIDIA RTX 500 Ada Generation e memoria DDR5, eccellendo nell’elaborazione accelerata dall’intelligenza artificiale e nei flussi di lavoro che coinvolgono applicazioni software come AutoCAD, Revit, SolidWorks e altro ancora.

Disponibilità e prezzi in EMEA

Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 sarà disponibile da giugno 2024, a un prezzo di partenza di 2.450 euro.

Lenovo ThinkPad P16v i Gen 2 sarà disponibile da maggio 2024, a un prezzo di partenza di 2.140 euro.

Lenovo ThinkPad P16s i Gen 3 sarà disponibile da giugno 2024, a un prezzo di partenza di 1.740 euro.

Lenovo ThinkPad P14s i Gen 5 sarà disponibile da giugno 2024, a un prezzo di partenza di 1.710 euro.

Maggiori informazioni sulle workstation AI di Lenovo sono disponibili sul sito del produttore.