Ecco i posti di lavoro tecnologici più richiesti in Europa

Quali sono i posti di lavoro tecnologici più richiesti in italia e in Europa? Una domanda senza dubbio attuale e molto importante.

Infatti, la tecnologia è diventata parte integrante della nostra vita personale e lavorativa e la domanda di competenze tecniche adeguate per rendere queste realtà è destinata a salire.

Da un’analisi degli attuali lavori tecnologici disponibili in tutta Europa, vi è una grande domanda di ingegneri software e system engineer

In Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda, Paesi Bassi e Norvegia l’ingegneria del software è il ruolo di lavoro tecnologico con il maggior numero di aperture attualmente disponibili. Lo stesso vale per l’ingegneria dei sistemi in Finlandia, Francia, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.

In altri paesi, AI Engineering (Italia e Romania) e Data Engineering (Danimarca e Lussemburgo) sono i posti di lavoro tecnologici che hanno il maggior numero di opportunità di lavoro per i candidati qualificati.

Prolifics Testing ha scoperto che gli italiani sono più interessati ai lavori di Data Scientist, con una media di 4.700 ricerche online al mese.

Anche ile posizioni di Data Analist generano la seconda maggiore quantità di interesse, con 3.700 query online ogni mese.

Sia i lavori di web developer (2.500) che di software engineer (2.100) superano le 2000 ricerche online al mese.

D’altra parte, gli amministratori di rete guadagnano solo 30 ricerche online al mese, la posizione lavorativa con meno appeal secondo la ricerca.

Indubbiamente, molti dei lavori legati alla tecnologia richiederanno la conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione specifico.

Prolifics Testing ha scoperto che gli italiani sono più concentrati sull’apprendimento di python, con un volume di 6660 ricerche online ogni mese. A seguire, Java, Html e Javascript.

I consigli di Prolifics Testing per cercare lavoro nel competitivo settore della tecnologia sono semplici ma efficaci: dedicare impegno al networking. Coloro che lavorano nella tecnologia sono una comunità affiatata, e questo rende il networking molto importante. Importante quindi lo sforzo profuso nel trovare e partecipare al maggior numero possibile di conferenze relative alla tecnologia/IT. Allo stesso modo, si dovrebbero contattare influencer affermati, potenziali mentori e potenziali datori di lavoro su piattaforme come Linkedin non solo per mostrare le proprie abilità, ma facendo domande ponderate.

Diversificare lo skill set, apprendendo sempre nuovi linguaggi e specializzandosi in aspetti come SEO editing. video e foto editing.

Infine, si dovrebbe creare un portfolio dei lavori prodotti. Come sempre, i fatti parlano più delle parole – tutti si dichiarano bravissimi nel proprio lavoro, ma pochi sono in grado di dimostrarlo con prove tangibili.