Anthropic rilascia Claude Sonnet 4.5: il miglior modello per il codice

Non usa mezzi termini Anthropic nel presentare Claude Sonnet 4.5: secondo lo specialista dell’AI, si tratta del miglior modello di coding al mondo. L’azienda lo descrive anche come il modello più potente per la creazione di agenti complessi e il modello migliore per l’utilizzo dei computer. Come se non bastasse tutto ciò, secondo il team Claude Sonnet 4.5 mostra anche notevoli miglioramenti nel ragionamento e nella matematica.

Anthropic sta rilasciando Claude Sonnet 4.5 insieme a una serie di importanti aggiornamenti ai suoi prodotti. In Claude Code, l’azienda ha aggiunto i checkpoint, una delle funzionalità più richieste, che salvano i progressi e consentono di tornare immediatamente a uno stato precedente. Il team ha anche rinnovato l’interfaccia del terminale e rilasciato un’estensione VS Code nativa.

Anthropic ha inoltre aggiunto una nuova funzione di modifica del contesto e uno strumento di memoria all’API Claude che consente agli agenti di funzionare ancora più a lungo e gestire una complessità ancora maggiore. Nelle app Claude, il team ha integrato l’esecuzione del codice e la creazione di file (fogli di calcolo, slide e documenti) direttamente nella conversazione. Inoltre, abbiamo reso disponibile l’estensione Claude per Chrome agli utenti Max che si sono iscritti alla lista d’attesa il mese scorso.

Anthropic sta anche fornendo agli sviluppatori i building block che utilizza l’azienda stessa per realizzare Claude Code: li chiama Claude Agent SDK. L’infrastruttura che alimenta i prodotti all’avanguardia di Anthropic e consente loro di raggiungere il loro pieno potenziale è ora a disposizione degli sviluppatori per essere utilizzata.

Tornando a Claude Sonnet 4.5, secondo Anthropic è il modello di frontiera più allineato che l’azienda abbia mai rilasciato, e che mostra grandi miglioramenti in diverse aree di allineamento rispetto ai precedenti modelli Claude.

Claude Sonnet 4.5 è disponibile ovunque. Gli sviluppatori possono utilizzare semplicemente claude-sonnet-4-5 tramite l’API Claude. Il prezzo – sottolinea Anthropic – rimane lo stesso di Claude Sonnet 4, ovvero 3 $/15 $ per milione di token.

Anthropic consiglia a tutti gli utenti di effettuare l’aggiornamento a Claude Sonnet 4.5. Che utilizzino Claude tramite le app, la API o Claude Code, Sonnet 4.5 è un sostituto immediato che offre prestazioni notevolmente migliorate allo stesso prezzo, afferma l’azienda. Gli aggiornamenti di Claude Code sono disponibili per tutti gli utenti. Gli aggiornamenti della Claude Developer Platform, incluso Claude Agent SDK, sono disponibili per tutti gli sviluppatori. L’esecuzione del codice e la creazione di file sono disponibili su tutti i piani a pagamento nelle app Claude.

Per i dettagli tecnici completi e i risultati della valutazione, è possibile consultare la system card, la pagina del modello e la documentazione. Per ulteriori informazioni e benchmark, è possibile consultare il blog di Anthropic.