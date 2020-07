WhatsApp Business a quota 50 milioni di utenti e con nuove funzioni

WhatsApp Business continua il proprio percorso di crescita, e sono oltre 50 milioni gli utenti che sfruttano questo strumento di comunicazione per veicolare il proprio business.

Sono state introdotte nuove funzionalità che permettono di avviare una chat su WhatsApp con l’attività e vedere quali prodotti e servizi offre, prima fra tutte Avviare una chat con un’azienda utilizzando il codice QR.

Il codice QR funziona come una porta d’ingresso digitale che agevola l’interazione iniziale con un’azienda. Fino ad oggi, ogni volta che ci si imbatteva in un’attività interessante, era necessario aggiungere manualmente il numero WhatsApp ai propri contatti. Ora, per avviare una chat con un’azienda, è sufficiente eseguire la scansione del codice QR esposto in vetrina, riportato sulla confezione di un loro prodotto o stampato sulla ricevuta.

Una volta inquadrato il codice QR, si aprirà una chat con un messaggio precompilato e modificabile, impostato dall’attività per avviare una conversazione. Con gli strumenti di messaggistica di WhatsApp Business, le aziende possono rispondere velocemente ai messaggi, inviare informazioni e condividere il proprio catalogo. Per cominciare a utilizzare il codice QR, le aziende possono seguire questi semplici passaggi.

A partire da oggi, i codici QR sono disponibili per tutte le attività del mondo che utilizzano l’applicazione o l’API di WhatsApp Business.

I cataloghi consentono alle attività di mostrare i loro prodotti e servizi, agevolando così le vendite. Dal loro lancio avvenuto lo scorso anno, i cataloghi sono diventati uno strumento molto utilizzato per interagire con le aziende su WhatsApp. E ogni mese oltre 40 milioni di utenti visualizzano i cataloghi su WhatsApp .

Per facilitare la ricerca dei prodotti, da oggi i cataloghi e i singoli articoli possono essere condivisi sotto forma di link su siti web, Facebook, Instagram e qualsiasi altro canale. E se si desidera condividere un catalogo o un articolo con amici o familiari, basta copiare il link e inviarlo tramite WhatsApp o qualsiasi altra applicazione.

I link ai cataloghi sono disponibili in tutto il mondo e le aziende possono ottenere ulteriori informazioni su come condividerli in questo articolo.