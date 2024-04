Lifenet Healthcare e Aruba Enterprise collaborano per l’eccellenza nel settore sanitario

Lifenet Healthcare, gruppo sanitario privato con presenze in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, ha scelto Aruba Enterprise per rafforzare la sua infrastruttura IT. Fondato nel 2018, Lifenet ha sempre posto l’innovazione tecnologica al centro della sua strategia di crescita e miglioramento delle cure sanitarie. La partnership con Aruba rappresenta un tassello fondamentale in questa visione, garantendo non solo avanzamenti tecnologici ma anche una maggiore sicurezza e affidabilità delle operazioni.

Il ruolo di Aruba Enterprise

Aruba Enterprise, la divisione del gruppo Aruba che realizza progetti IT tailor made in ambito cloud, data center e trust services per le organizzazioni enterprise e la pubblica amministrazione, ha sviluppato per Lifenet un’infrastruttura in colocation che si pone come pilastro della digitalizzazione e dell’efficienza operativa del gruppo sanitario. Questa infrastruttura consente a Lifenet di ospitare dati e server in un ambiente sicuro, gestito con standard elevatissimi e dotato di sistemi di alimentazione e raffreddamento ridondanti, oltre a misure di sicurezza fisica 24/7. La colocation con Aruba Enterprise garantisce la massima disponibilità e accessibilità dei dati clinici, essenziali per l’erogazione di servizi sanitari tempestivi e efficaci.

Implementazione di strategie di backup avanzate

IL BACKUP 3-2-1 Il backup 3-2-1 è una strategia raccomandata per proteggere i dati in modo efficace, minimizzando il rischio di perdita di dati. Il principio è semplice: Copie dei Dati: Conserva sempre almeno tre copie dei tuoi dati. Questo include il set di dati originale più almeno due copie di backup. 2 Supporti di Backup Diversi: Salva le copie di backup su almeno due tipi di supporti di archiviazione diversi. Questo potrebbe includere dischi rigidi, SSD, nastri magnetici, cloud storage, ecc., per proteggere contro il fallimento di un tipo specifico di media. 1 Copia Off-site: Mantieni almeno una di queste copie di backup in una posizione geografica diversa. Questo è cruciale per proteggere i dati da eventi catastrofici come incendi, alluvioni o altri disastri naturali che potrebbero distruggere i dati memorizzati localmente.

Una delle iniziative più significative implementate grazie ad Aruba è l’adozione del modello di backup 3-2-1, che prevede la conservazione di tre copie dei dati su due tipi di dispositivi differenti, con una copia sempre conservata off-site. Questa configurazione offre a Lifenet una resilienza dei dati senza precedenti, essenziale nel contesto di una gestione sanitaria sicura e affidabile.

Connettività e gestione dei dati

Inoltre, è stata predisposta una rete ad alta velocità tra le varie sedi di Lifenet, attraverso la connessione gigabit di Aruba. Questo migliora notevolmente la velocità e l’efficienza della trasmissione dei dati diagnostici, permettendo ai medici di accedere alle informazioni cliniche necessarie in modo quasi istantaneo, un aspetto cruciale per le diagnosi rapide e accurate,oltreché per la resilienza dell’intera infrastruttura.

Impatti e benefici del lavoro congiunto di Aruba Enterprise e Lifenet

L’infrastruttura fornita da Aruba Enterprise ha trasformato il modo in cui Lifenet gestisce le informazioni sanitarie, permettendo al gruppo di concentrarsi sulle cure piuttosto che sui dettagli tecnici. La resilienza del sistema assicura che i servizi di Lifenet possano operare continuativamente, anche in condizioni avverse, garantendo una continuità assistenziale e di cure che è vitale nel settore sanitario.

La relazione tra Lifenet Healthcare e Aruba Enterprise ha posto le basi per un futuro in cui la tecnologia e la sanità si fondono per offrire servizi di cura innovativi e sicuri. Con Aruba Enterprise come partner tecnologico, Lifenet è ben posizionata per integrare ulteriori innovazioni come l’intelligenza artificiale e la robotica in campo medico, continuando a spingere i limiti dell’eccellenza nel settore sanitario. La collaborazione ha dimostrato che la tecnologia non solo supporta ma abilita attivamente il miglioramento continuo delle pratiche sanitarie, rendendo possibile un servizio al paziente che è al contempo moderno, efficiente e umanamente sensibile.