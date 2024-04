Snapdragon X Plus, ecco il nuovo chip per i PC AI di Qualcomm

Qualcomm Technologies amplia il portafoglio di piattaforme della serie Snapdragon X presentando Snapdragon X Plus.

Snapdragon X Plus è dotato della CPU all’avanguardia Qualcomm Oryon, un processore integrato personalizzato che – sostiene Qualcomm – offre prestazioni della CPU fino al 37% più veloci rispetto alla concorrenza, consumando fino al 54% di energia in meno. Questo notevole progresso nelle prestazioni della CPU secondo il produttore stabilisce un nuovo standard nell’informatica mobile, consentendo agli utenti di ottenere di più con maggiore efficienza.

Snapdragon X Plus è inoltre progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni IA on-device, grazie alla NPU Qualcomm Hexagon capace di 45 TOPS, che la rende secondo Qualcomm la NPU più veloce al mondo per i computer portatili.

Questa piattaforma – afferma Qualcomm – rappresenta un salto significativo nell’innovazione informatica ed è destinata a trasformare il settore dei pc.

“Le piattaforme della serie Snapdragon X offrono esperienze all’avanguardia e sono destinate a rivoluzionare il settore dei PC. Snapdragon X Plus alimenterà PC IA-Supercharged che consentiranno a un numero ancora maggiore di utenti di eccellere mentre, in questo periodo di rapido sviluppo e diffusione, emergono sempre più nuove e radicali esperienze di IA”, ha dichiarato Kedar Kondap, Senior Vice President e General Manager of Compute and Gaming di Qualcomm Technologies, Inc. “Offrendo prestazioni ottimali di CPU, di funzionalità IA e di efficienza energetica, stiamo ancora una volta spingendo i confini di ciò che è possibile fare nel mobile computing”.

In occasione del lancio dello Snapdragon X Plus, Qualcomm Technologies ha mostrato nuove applicazioni e funzionalità ottimizzate per l’IA che girano sulla NPU 45 TOPS, tra cui:

Generazione di codici da Codegen a Visual Studio Code , per assistere i programmatori generando velocemente nuovi codici con l’IA generativa sul dispositivo;

, per assistere i programmatori generando velocemente nuovi codici con l’IA generativa sul dispositivo; Generazione di musica su Audacity , utilizzando l’IA on-device di Riffusion, per generare nuova musica da prompt o musica preesistente;

, utilizzando l’IA on-device di Riffusion, per generare nuova musica da prompt o musica preesistente; Sottotitoli automatici con OBS Studio per fornire, durante le livestream, la traduzione di 100 lingue e la creazione in tempo reale dei sottotitoli utilizzando Whisper on-device.

Si prevede che gli operatori OEM lanceranno i pc dotati di Snapdragon X Plus insieme ai dispositivi dotati di Snapdragon X Elite a partire dalla metà del 2024.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web di Snapdragon X Plus e consultando la scheda prodotto.