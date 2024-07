Vtex anima l’e-commerce con i dati forniti dai social

La dieta che nutre l’e-commerce e le dinamiche che ne ottimizzano l’efficienza è sempre più a base di dati. Dati che provengono dalle diverse fonti di interazione, dirette o indirette, che mettono in contatto aziende e consumatori. Vtex, azienda che focalizza il proprio business sulla sua piattaforma modulare per il commercio elettronico, ne è ben consapevole, e ha recentemente trasmesso questo e altri messaggi a clienti e partner, chiamati a Barcellona in occasione dell’evento Vtex Connect Europe, che ha visto oltre 3.200 partecipanti provenienti da più di 50 Paesi.

E di dati sono fonte inesauribile le nuove forme di interazione tra vendor e clienti, social media in primis, che riescono a stimolare i potenziali clienti a rilasciare informazioni utili sulle loro propensioni alla spesa, utilizzabili per ottimizzare e personalizzare il processo di acquisto sulla base delle singole esigenze/aspettative/gusti.

Vtex sottolinea l’importanza dei dati per l’ecommerce

I social media stanno, infatti, diventando un terreno fertile per le aziende che cercano di capire e influenzare il comportamento dei consumatori, riuscendo, attraverso l’analisi dei dati e delle risorse disponibili, a comprendere meglio le aspettative dei clienti e migliorare così la strategia di marketing e la comunicazione con il pubblico.

Dal palco del Vtex Connect Europe, Santiago Naranjo, Chief revenue officer di Vtex, sottolinea come “recenti studi stanno indicando che un numero crescente di consumatori si rivolge ai social media non solo per l’intrattenimento, ma anche per prendere decisioni d’acquisto informate, un trend che sta convincendo le aziende a rivedere le proprie strategie, cercando di massimizzare l’impatto delle loro campagne digitali e migliorare il tasso di conversione”.

Attenzione ai dati dei social tenendo il punto sulla sicurezza

Una tendenza dell’utilizzo dei dati drenati dai social, che sta andando di pari passo con l’attenzione che le aziende stanno dando, o dovrebbero dare, al tema della sicurezza IT, ormai prioritaria, e che sta portando le imprese ad adottare soluzioni avanzate per monitorare minacce e proteggere i loro dati, con strumenti come il log-in avanzato e i firewall delle applicazioni Web che stanno ormai diventando fondamentali per prevenire attività sospette e garantire la continuità operativa.

I dati aiutano a ottimizzare i processi produttivi

Collegato a questo, è poi il tema dell’ottimizzazione dei processi operativi, grazie all’integrazione di tecnologie innovative che permettono di migliorare l’efficienza e di processare più ordini nello stesso lasso di tempo e di migliorare complessivamente la produttività aziendale. Un efficientamento particolarmente apprezzabile durante periodi critici come le festività natalizie, quando la domanda può subire dei picchi.

Aspetti fondamentali, che concorrono a un commercio elettronico che si prospetta essere sempre più dinamico e che, grazie all’integrazione di intelligenza artificiale e tecnologie avanzate permetterà alle aziende di personalizzare la customer experience in maniera spinta, dalla ricerca dinamica dei prodotti alla collaborazione attraverso diversi canali digitali, con l’obiettivo di creare un ambiente di shopping online che sia non solo sicuro ma anche coinvolgente e tagliato sulle singole esigenze e attitudini.

Vtex avvisa: tenersi pronti e agili a ridefinire i processi di business

Ma per potere ottenere informazioni utili e cogliere le tante opportunità che il mercato offre, è fondamentale considerare l’impatto della tecnologia e della digitalizzazione nel ridefinire i modelli di business, le quali avranno un ruolo sempre più importante nel plasmare il futuro del commercio digital commerce e della sua interazione con i social media.

“Si prospetta un futuro in cui le aziende dovranno essere sempre più agili e pronte ad adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato globale – osserva Naranjo -. Non ci si può permetterci di rimanere fermi, bisogna innovare costantemente per mantenere il passo con i cambiamenti del mercato, che sono veloci. Se non si è in grado di generare valore per i propri consumatori, si rischia di compromettere la fiducia nel brand e, di conseguenza, il business stesso“.

Vtex come catalizzatore di idee per il cambiamento e l’innovazione

Ma per affrontare i nuovi mercati, oltre all’agilità di risposta, è necessario riuscire a distinguersi, “essere creativi e avere nuove idee ed essere capaci di attrarre talenti innovativi che siano in grado di stimolare e implementare il cambiamento. E su questo tema, Vtex si propone per diventare un catalizzatore per l’innovazione, grazie all’attivazione di un ecosistema collaborativo a livello globale”.

Da qui l’importanza evidenziata dell’espansione di Vtex che, nata in Brasile, ora intende espandersi aggiungendo nuovi presidi a quelli già esistenti in Europa per una maggiore copertura del mercato del continente.

“L’Europa rappresenta un mercato di primaria importanza per noi – ha affermato Naranjo -. Stiamo investendo importanti risorse per stabilire un centro di eccellenza che ci consenta di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti europei. Per ottenere tali obiettivi, ci appoggiamo anche alla collaborazione della nostra rete di partner, in modo da proporre soluzioni flessibili e tarate sulle esigenze di clienti. Per questo motivo, collaboriamo con system integrator e ci appoggiamo a fornitori diversi di soluzioni di pagamento, in modo da lasciare ai nostri clienti un’ampia scelta. Abbiamo poi partnership con fornitori di servizi logistici di terze parti, dal momento che alcuni clienti preferiscono soluzioni automatiche diverse, evitando il checkout tradizionale, cercando di mantenere un equilibrio tra indipendenza e collaborazione riguardo gli strumenti di vendita e pagamento che i diversi clienti vogliono utilizzare. In definitiva, non si tratta solo di costruire il prodotto, ma di creare un vero e proprio ecosistema con partner di diverse categorie in modo da proporre ai clienti delle scelte che non siano restrittive. Alcuni clienti, poi, preferiscono sviluppare in autonomia la propria piattaforma basandosi sul nostro sistema anziché utilizzare esclusivamente i nostri sviluppatori. Una flessibilità che ci consente di adattarci a esigenze diverse”.

Vtex invita a essere permeabili agli stimoli provenienti dai consumatori

L’invito di Vtex, quindi è di non chiudersi, proponendo essa stessa una piattaforma aperta in grado di raccogliere e di massimizzare gli stimoli che arrivano dall’esterno. Rinunciare a parte del controllo, lasciando spazio per una crescita organica e l’interazione dei consumatori. Un cambiamento che potrebbe risultarte inquietante per alcuni, ma che indica una tendenza più ampia verso l’empowerment e la democratizzazione nel commercio digitale. Si tratta di adattarsi alle preferenze dei consumatori anziché imporre modelli obsoleti, tenendo presente che l’obiettivo è quello di un miglioramento progressivo dei tassi di conversione e della soddisfazione del cliente.

“Non si tratta solo di marketing dei prodotti, ma di offrire un valore tangibile e migliorare l’esperienza complessiva del consumatore. Un nuovo approccio che risponde alle aspettative in evoluzione di un mercato più maturo, dove flessibilità e innovazione guidano il vantaggio competitivo e che invita ad abbracciare il cambiamento e potenziare i consumatori attraverso nuove strategie di engagement. Un viaggio trasformativo del commercio digitale che richiede agilità, creatività e una profonda comprensione dei comportamenti dei consumatori” conclude Naranjo.