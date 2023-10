Vtex: con il commercio digitale, per le imprese un ROI del 133% in tre anni

VTEX, la piattaforma globale di commercio digitale aziendale, ha annunciato di aver consentito ai retailer migrati da sistemi legacy di risparmiare 5,8 milioni di dollari statunitensi.

Si tratta di uno dei risultati presentati nel Total Economic Impact (TEI) di settembre 2023, uno studio condotto da Forrester Consulting per VTEX. Le aziende che hanno implementato la piattaforma VTEX hanno usufruito della sua sicurezza rafforzata, della scalabilità e della capacità di supportare modelli di business multipli.

Anche in periodi di difficoltà economica, con tassi di interesse in aumento, costi di finanziamento più elevati e rallentamento economico, sulla base delle interviste ai clienti enterprise di VTEX, lo studio ha rilevato, tra gli altri, i seguenti benefici quantificati in tre anni:

risparmio sui costi della piattaforma di commercio digitale legacy: 5,8 milioni di dollari statunitensi;

r itorno sull’investimento (ROI) del 133% ;

; efficienza del supporto agli sviluppatori e alle piattaforme: risparmio a partire dal 20% durante il primo anno e fino al 50% nel terzo anno;

nel terzo anno; la crescita del business dell’ecommerce frutta ulteriori 17,1 milioni di dollari statunitensi;

statunitensi; efficienza delle operazioni di marketing: risparmio a partire dal 20% durante il primo anno e fino al 50% nel terzo anno.

Lo studio – spiega lo specialista del commercio digitale – approfondisce le sfide che i retailer e le aziende direct-to-consumer (DtC) devono affrontare attualmente, che si tratti di costi elevati o di modelli di business complessi, evidenziando la necessità di stare al passo con le aspettative in rapida evoluzione dei clienti. Al contempo, evidenzia che la maggior parte di essi si affida a soluzioni legacy frammentarie e obsolete che richiedono una manutenzione costosa, competenze interne specializzate difficili da trovare, e che non riescono a offrire un’innovazione rapida e in tempo reale.

“Il punto di forza di VTEX consiste nella capacità di selezionare ciò che vogliamo e non vogliamo“, ha affermato il Chief Digital Officer di una catena di supermercati intervistato da Forrester Consulting nell’ambito di questo studio. “Questo ci fa guadagnare tempo, ci dà possibilità di scelta e ci permette di costruire il miglior modello economico. Non dobbiamo preoccuparci della creazione delle competenze. Ciò ci consente di concentrarci sugli aspetti che fanno la differenza per l’azienda“.

Poiché, al giorno d’oggi, la redditività è un obiettivo primario per retailer e produttori, è essenziale un approccio pragmatico e realistico al commercio digitale, incentrato sulla valutazione delle migliori strategie per ridurre i costi e aumentare le entrate. Le aziende devono adottare un approccio moderno all’utilizzo di tecnologie efficienti, efficaci e di facile manutenzione, che consentano loro di offrire customer experience più personalizzate e di promuovere una crescita e un successo del business che siano sostenibili, e a lungo termine.

“Più che semplici statistiche incoerenti, questo studio offre un quadro chiaro per aiutare i nostri clienti nella valutazione dello stato attuale della loro azienda e nell’immaginare ciò che potrebbe succedere in futuro“, ha affermato Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer (CRO) di VTEX. “Al giorno d’oggi, non c’è motivo per i merchant di destinare una parte significativa del loro GMV alla manutenzione delle piattaforme legacy quando possono indirizzare queste risorse verso iniziative che aumentino le vendite e l’efficienza operativa. La piattaforma di commercio digitale componibile e completa di VTEX consente alle aziende di adottare un approccio pragmatico ai loro investimenti IT grazie all’associazione di una vasta gamma di funzionalità native con soluzioni all’avanguardia di terze parti. Ciò significa una maggiore redditività e un cospicuo ROI“.

Metodologia

Forrester ha intervistato quattro retailer che utilizzano la piattaforma di commercio digitale VTEX per indagare costi, benefici e rischi. Quindi, ha creato una struttura eterogenea basata sui loro profili. Come descritto nel TEI: “Prima di adottare VTEX, gli intervistati hanno constatato che le loro aziende avevano la necessità di cambiare la strategia di ecommerce, ma hanno scoperto che le piattaforme legacy erano un ostacolo. La mancanza di competenze interne e la pressione dei costi hanno spinto queste aziende a cercare una soluzione componibile ma completa, che potesse offrire agilità e adattabilità a un buon prezzo“.