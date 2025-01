Da Salesforce, due innovazioni basate sull’AI per i retailer

Salesforce ha presentato Agentforce for Retail e Retail Cloud with Modern POS, due soluzioni che aiutano i dipendenti dei negozi, i rappresentanti del servizio clienti e i commercianti digitali a incrementare la produttività e le vendite, offrendo al contempo esperienze di acquisto più personalizzate.

Agentforce for Retail include una nuova libreria di skill pre-costruite per gli agenti, rendendo più semplice per i retailer la creazione di agenti AI che automatizzano le attività che richiedono molto tempo, come la gestione degli ordini e la programmazione degli appuntamenti, e implementano una rapida personalizzazione degli acquisti su scala.

Il nuovo Retail Cloud with Modern POS di Salesforce è un sistema basato sul cloud che riunisce i dati degli acquisti online e offline su un’unica piattaforma, offrendo ai collaboratori un unico punto di accesso per servire meglio e più velocemente gli acquirenti con POS mobile, clienteling, endless aisle, mixed cart e fulfillment omnichannel, gestione dell’inventario e altro ancora.

Agentforce for Retail include nuove skill precostituite per la gestione degli ordini, lo shopping guidato, la programmazione degli appuntamenti e la creazione di promozioni fedeltà. Agentforce rende gli agenti AI autonomi e fidati parte di ogni team, aumentando la capacità dei dipendenti nei settori del marketing, del commercio, del merchandising e delle operazioni di negozio con colleghi digitali che gestiscono compiti complessi con precisione, accuratezza e personalizzazione. La manodopera digitale scalabile – afferma Salesforce – aiuterà i retailer a raggiungere nuovi livelli di produttività: rispondere alle domande dei clienti in tempo reale, modificare gli ordini, emettere resi, gestire l’inventario, programmare consulenze e persino coordinarsi con i fornitori di servizi di spedizione, il tutto senza bisogno dell’intervento umano.

Queste nuove skill di Agentforce sono progettate per sbloccare una maggiore capacità di servire gli acquirenti, ridurre i costi e aumentare la conversione degli acquisti. Esse integrano le skill già disponibili per i merchandiser, gli addetti al marketing e i rappresentanti del servizio clienti. Le nuove competenze includono:

Commerce Skills for Order Management porta l’assistenza agli ordini in Agentforce, consentendo ai rivenditori di offrire opzioni di assistenza agli ordini self-service che riducono i costi e aumentano la fedeltà dei clienti. Grazie a queste nuove skill, i clienti possono aggiornare in modo discorsivo le informazioni sull’ordine, come i dettagli di pagamento o di spedizione, gestire cambi non uniformi o informarsi rapidamente sullo stato dell’ordine sul canale che preferiscono.

porta l’assistenza agli ordini in Agentforce, consentendo ai rivenditori di offrire opzioni di assistenza agli ordini self-service che riducono i costi e aumentano la fedeltà dei clienti. Grazie a queste nuove skill, i clienti possono aggiornare in modo discorsivo le informazioni sull’ordine, come i dettagli di pagamento o di spedizione, gestire cambi non uniformi o informarsi rapidamente sullo stato dell’ordine sul canale che preferiscono. Commerce Skills for Guided Shopping aiuta i retailer a scalare i servizi personalizzati di concierge one-to-one verso le proporzioni digitali, con nuove competenze per lo shopping guidato. Gli acquirenti possono utilizzare il linguaggio naturale per ottenere raccomandazioni sui prodotti da un agente calcolato da Agentforce e basato su dati relativi agli acquirenti, all’inventario e alle operazioni. Le nuove azioni consentono ai clienti di cercare prodotti, aggiungere articoli al carrello ed effettuare il checkout in modo conversazionale.

aiuta i retailer a scalare i servizi personalizzati di concierge one-to-one verso le proporzioni digitali, con nuove competenze per lo shopping guidato. Gli acquirenti possono utilizzare il linguaggio naturale per ottenere raccomandazioni sui prodotti da un agente calcolato da Agentforce e basato su dati relativi agli acquirenti, all’inventario e alle operazioni. Le nuove azioni consentono ai clienti di cercare prodotti, aggiungere articoli al carrello ed effettuare il checkout in modo conversazionale. Field Service Skills for Appointment Scheduling assiste i rappresentanti dell’assistenza nel facilitare le prenotazioni di appuntamenti per consegne, installazioni o consulenze, grazie alla programmazione guidata dall’intelligenza artificiale e agli aggiornamenti della disponibilità in tempo reale.

assiste i rappresentanti dell’assistenza nel facilitare le prenotazioni di appuntamenti per consegne, installazioni o consulenze, grazie alla programmazione guidata dall’intelligenza artificiale e agli aggiornamenti della disponibilità in tempo reale. Marketing Skills for Loyalty Promotion Creation assiste gli addetti al marketing nella creazione e nella revisione di promozioni di fidelizzazione con suggerimenti conversazionali basati sui dati degli acquirenti, dei punti vendita e della segmentazione, con conseguente personalizzazione dei contenuti e degli oggetti delle e-mail che aumentano il coinvolgimento dei clienti.

Salesforce presenta anche Retail Cloud with Modern POS, che offre ai rivenditori un POS facile da usare e basato su cloud. Questo sistema riunisce i dati relativi agli acquisti online e offline e all’inventario su un’unica piattaforma, offrendo ai collaboratori un unico strumento per servire meglio e più rapidamente i clienti. Le caratteristiche includono:

Clienteling, gestione dell’inventario, Endless Aisle e intelligenza artificiale integrata alimentata da dati in tempo reale sugli acquirenti e sull’inventario : Gli associati possono creare e modificare i profili degli acquirenti che rilevano la cronologia degli acquisti, le preferenze e lo stato di fedeltà; visualizzare e aggiornare l’inventario tra i magazzini, i canali commerciali e la catena di fornitura; agire sulle analisi dei dati omnicanale relativi a clienti, ordini, inventario e performance di vendita; attivare l’intelligenza artificiale per l’assistenza vocale, l’analisi delle frodi sui resi e le raccomandazioni personalizzate sui prodotti.

: Gli associati possono creare e modificare i profili degli acquirenti che rilevano la cronologia degli acquisti, le preferenze e lo stato di fedeltà; visualizzare e aggiornare l’inventario tra i magazzini, i canali commerciali e la catena di fornitura; agire sulle analisi dei dati omnicanale relativi a clienti, ordini, inventario e performance di vendita; attivare l’intelligenza artificiale per l’assistenza vocale, l’analisi delle frodi sui resi e le raccomandazioni personalizzate sui prodotti. Il carrello misto e l’adempimento omnicanale offrono agli acquirenti più opzioni di consegna e di scambio, riducendo al contempo i costi della catena di fornitura : Un’architettura omni-cart consente a ogni articolo di avere il proprio metodo di evasione, offrendo un unico “carrello misto” con preferenze di evasione per gli acquirenti, tra cui buy-online-pickup-in-store (BOPIS), buy-online-return-in-store e omni exchange.

: Un’architettura omni-cart consente a ogni articolo di avere il proprio metodo di evasione, offrendo un unico “carrello misto” con preferenze di evasione per gli acquirenti, tra cui buy-online-pickup-in-store (BOPIS), buy-online-return-in-store e omni exchange. Il design mobile-first e la modalità offline sicura liberano i dipendenti dalla cassa : Il software offline consente di effettuare il checkout ovunque gli acquirenti siano pronti. Le transazioni di pagamento sono crittografate e memorizzate, pronte per essere elaborate quando un collaboratore si ricollega, consentendo di effettuare le vendite anche in caso di interruzione della connessione Internet, di attività in remoto e all’aperto o di picchi di shopping.

: Il software offline consente di effettuare il checkout ovunque gli acquirenti siano pronti. Le transazioni di pagamento sono crittografate e memorizzate, pronte per essere elaborate quando un collaboratore si ricollega, consentendo di effettuare le vendite anche in caso di interruzione della connessione Internet, di attività in remoto e all’aperto o di picchi di shopping. Le integrazioni Salesforce incorporate e il CMS no-code consentono ai rivenditori di essere rapidamente operativi: Le integrazioni con Salesforce Commerce Cloud, Order Management e Service Cloud consentono ai rivenditori di accedere rapidamente ai dati dei clienti, alla gestione degli ordini, alla sincronizzazione dei carrelli, alla gestione delle informazioni sui prodotti e altro ancora. Il CMS basato su cloud utilizza funzioni intuitive di drag-and-drop per adattare l’interfaccia al brand unico di ogni negozio.

Retail Cloud e Agentforce – sottolinea Salesforce – aumentano la produttività della forza lavoro nei team di front-office e back-office.

Gli agenti AI danno il meglio di sé quando si basano su dati operativi e dei clienti accurati e aggiornati. Per sbloccare questo valore, i retailer hanno bisogno di soluzioni in grado di unificare, agire e scalare i dati provenienti dalle attività di acquisto online e offline.

Con Modern POS e Data Cloud di Salesforce, i retailer possono armonizzare i dati e i metadati provenienti dai sistemi di vendita, commercio, marketing, assistenza e fidelizzazione per fornire a dipendenti e collaboratori una visione unificata e quasi in tempo reale delle attività lungo l’intero percorso dell’acquirente. I retailer possono ora utilizzare Agentforce, con la funzione RAG (Retrieval Augmented Generation) potenziata, per recuperare e agire su questi dati e fornire risposte precise, impegni su misura e opportunità di upsell a ogni interazione con gli acquirenti.

Disponibilità: