Ecommerce: le sfide del 2025 e come affrontarle, secondo The Newco

The Newco, azienda specializzata nelle soluzioni cookieless e nella gestione dei dati, ha recentemente condiviso i risultati di una ricerca condotta su cinquanta executive di grandi ecommerce europei con un fatturato superiore ai dieci milioni di euro.

L’indagine si è concentrata sulle priorità strategiche e sulle principali sfide che attendono il settore nel 2025.

Federico Gasparotto, Co-founder e Chief Growth Officer di The Newco, discute i dati raccolti e le implicazioni per il futuro dell’ecommerce.

“La priorità principale riguarda il cliente. Le aziende devono comprendere meglio i propri consumatori per offrire esperienze d’acquisto sempre più personalizzate,” dichiara Gasparotto. “Tuttavia, il contesto attuale è reso complesso dalla perdita di qualità dei dati causata dal cookie decay e dalle limitazioni nei canali di marketing digitale. Le aziende dovranno quindi sviluppare nuove strategie per raccogliere e utilizzare i dati in modo efficace.”

Dalla ricerca risulta inoltre che l’intelligenza artificiale sarà centrale per rendere le operazioni aziendali più scalabili, ma le imprese, secondo Gasparotto, dovranno colmare le lacune nelle competenze e superare ostacoli come la frammentazione operativa e la mancanza di dati strutturati.

Nel breve termine, sarà essenziale gestire efficacemente i dati, adottare soluzioni cookieless e migliorare l’esperienza utente per soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori. La vera sfida sarà integrare persone, tecnologie e processi in modo sinergico, abilitando una trasformazione digitale che garantisca un’esperienza omnicanale fluida e coerente.

In sintesi, The Newco, analizzando le sfide del 2025 per l’ecommerce, evidenzia l’importanza dell’intelligenza artificiale, della gestione dati in un contesto cookieless e del miglioramento dell’esperienza utente. Federico Gasparotto, Co-founder e CGO di The Newco, sottolinea come la trasformazione digitale richieda l’integrazione efficace di tecnologie, dati e processi.

Nata nel 2018, The Newco è oggi riconosciuta come una delle principali realtà italiane nel campo delle soluzioni cookieless, della gestione dei dati e del retail media. Guidata da manager esperti del settore, supporta aziende di alto profilo migliorando le loro performance digitali con strategie e tecnologie all’avanguardia.