Too Good To Go aiuta i retailer a gestire al meglio le eccedenze alimentari con l’AI

Too Good To Go, l’azienda a impatto sociale impegnata nel contrasto dello spreco alimentare, annuncia il lancio in Italia di Too Good To Go Platform, una soluzione modulare tutto in uno per la gestione del cibo in eccedenza, che grazie ad una tecnologia avanzata, consente ai retailer alimentari, dai grandi supermercati ai negozi di prossimità, di valorizzare al meglio le eccedenze alimentari.

Secondo l’European Grocery Retailing Institute, i costi associati allo spreco alimentare dei retailer di generi alimentari ammontano in media a circa il 2% delle vendite nette, quasi pari ai loro margini medi.

Ecco che, pertanto, ridurre lo spreco alimentare è ormai una priorità cruciale per il settore della vendita al dettaglio. Forte dell’esperienza e delle conoscenze acquisite e di un processo di innovazione continuo e costante orientato a ridurre gli sprechi lungo la filiera rispondendo alle esigenze dei propri partner, l’azienda ha sviluppato Too Good To Go Platform, progettata per aiutare i retailer a gestire in modo efficiente i prodotti prossimi alla scadenza all’interno dei loro store.

Alimentata da Intelligenza Artificiale, Too Good To Go Platform gestisce, vende e redistribuisce, in modo continuativo, le eccedenze alimentari attraverso un’unica interfaccia digitale; ed è l’unico sistema del suo genere, afferma l’azienda, grazie alla sua integrazione con il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari, con oltre 100 milioni di utenti registrati.

“In Too Good To Go collaboriamo con alcuni dei nomi più importanti della grande distribuzione, come Carrefour, Auchan, SPAR, ALDI, Coop e molti altri. Ogni giorno portiamo migliaia di utenti nei negozi dei nostri partner, aiutandoli a generare ricavi e traffico in store grazie al cibo in eccedenza. Con l’introduzione di Too Good To Go Platform, possiamo ora supportarli anche nella gestione dell’inventario in negozio, aiutandoli a ottenere un impatto significativo sia in termini di redditività che nella riduzione dello spreco alimentare”, afferma Mette Lykke, CEO di Too Good To Go.

Una soluzione tutto in uno per un’implementazione semplificata e personalizzata, la Too Good To Go Platform integra attualmente tre moduli in un’unica interfaccia, offrendo ai partner una soluzione flessibile per personalizzare la loro strategia di gestione del surplus alimentare. Questi moduli includono:

Gestione delle scadenze : una gestione digitale avanzata delle date di scadenza per ottimizzare l’inventario e ridurre gli sprechi;

: una gestione digitale avanzata delle date di scadenza per ottimizzare l’inventario e ridurre gli sprechi; Scontistiche guidate dall’Intelligenza Artificiale : sconti dinamici basati sull’Intelligenza Artificiale per massimizzare le vendite in store;

: sconti dinamici basati sull’Intelligenza Artificiale per massimizzare le vendite in store; Surprise Bag sull’ app Too Good To Go: l’accesso diretto al più grande marketplace globale per le eccedenze alimentari, con oltre 100 milioni di utenti registrati.

“I processi di controllo delle date di scadenza e di scontistica in negozio possono essere laboriosi, dispendiosi in termini di risorse e soggetti a errori, soprattutto su larga scala”, afferma Mirco Cerisola Country Director di Too Good To Go Italia. “Grazie al suo approccio modulare e digitale, Too Good To Go Platform pone le operazioni in negozio al centro, offrendo una facile personalizzazione e sfruttando tecnologia e intelligenza artificiale per rendere più efficienti le attività quotidiane”.

I dipendenti dei rivenditori di generi alimentari dedicano quotidianamente molte ore di lavoro al controllo manuale delle date di scadenza dei prodotti. Too Good To Go Platform supporta i partner nell’identificazione digitale dei prodotti prossimi alla scadenza.

Il modulo Gestione delle scadenze visualizza su un PDA (palmare) un elenco dei prodotti prossimi alla scadenza, chiaramente organizzato per posizione sugli scaffali, su base giornaliera o settimanale, a seconda della durata di conservazione dei prodotti. Il modulo indica ai dipendenti le azioni consigliate in tempo reale per i passaggi successivi, come applicare sconti (in base a regole personalizzabili, specifici per categoria o SKU), aggiungere il prodotto a una Surprise Bag o donarlo.

Grazie a questo approccio, i controlli manuali sono ridotti in media al solo 7% di tutti i prodotti e ogni dipendente risparmia fino a 1 ora al giorno. Questo processo automatizzato riduce gli errori umani e la quantità di prodotti scaduti sugli scaffali, migliorando la soddisfazione dei clienti e riducendo gli sprechi alimentari.

“Too Good To Go Platform è molto facile da utilizzare e consente al nostro team di concentrarsi sul servizio clienti e sulle vendite, grazie al tempo risparmiato nei controlli quotidiani. Il tempo dedicato ai controlli giornalieri è anche molto più piacevole, poiché l’app è estremamente intuitiva. È più precisa e affidabile rispetto al controllo manuale su carta. Inoltre, genera rapporti quotidiani per i responsabili operativi che sono estremamente utili”, spiega Diane Ruffa, Operational Excellence Project Manager di Lagardère Travel Retail.

Too Good To Go Platform utilizza l’Intelligenza Artificiale per elaborare grandi set di dati e ottimizzare i ribassi, garantendo che siano tempestivi ed efficaci.

Il modulo Scontistiche guidate dall’Intelligenza Artificiale regola gli sconti in modo dinamico, basandosi su dati in tempo reale, tra cui livelli di inventario, tendenze stagionali, prezzi storici e modelli di spreco.

“Le regole per gli sconti generalmente non considerano elementi come le scorte o i dati storici per determinare quanto è probabile che un prodotto prossimo alla scadenza venga venduto in un particolare negozio, in un determinato momento. La maggior parte dei retailer alimentari si limita a stampare un’etichetta il giorno della scadenza o il giorno precedente, applicando una percentuale di sconto fissa”, aggiunge Mirco Cerisola. “Questo approccio lascia dietro di sé un significativo potenziale di ricavi, poiché i dipendenti non dispongono delle informazioni e delle analisi necessarie per prendere decisioni consapevoli”.

Direttamente dal loro PDA, i dipendenti del negozio possono facilmente assegnare gli articoli in eccedenza alle Surprise Bag di Too Good To Go e caricarli sull’App, affinché gli utenti possano salvarle e ritirare.

“Grazie alla nostra App, i nostri oltre 10 milioni di utenti in Italia possono fare la differenza, salvando una bag alla volta e generando un grande impatto su scala. Questo connubio tra Too Good To Go Platform e il nostro marketplace, amplia ulteriormente le possibilità di contrastare e ridurre lo spreco alimentare”, conclude Mirco Cerisola.