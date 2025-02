TheFork si integra con OpenAI Operator per migliorare l’esperienza di prenotazione dei ristoranti

TheFork, la piattaforma di prenotazione online di ristoranti, ha annunciato di essere tra le prime aziende a integrare Operator di OpenAI, un avanzato assistente IA progettato per navigare sul web ed eseguire in modo indipendente una varietà di attività per gli utenti, tra cui la prenotazione di ristoranti.

Da venerdì 21 febbraio, i clienti del Regno Unito possono avvalersi dell’integrazione di TheFork con Operator di OpenAI per automatizzare le prenotazioni, ricevere consigli personalizzati sui ristoranti e gestire le prenotazioni in modo semplice ed efficace.

Inoltre, le offerte speciali disponibili nei ristoranti saranno applicate automaticamente da Operator di OpenAI, garantendo agli utenti le migliori offerte possibili.

Con Operator di OpenAI, i clienti di The Fork potranno facilitare il loro processo di prenotazione navigando automaticamente nelle pagine di prenotazione dei ristoranti, verificando la disponibilità e gestendo il processo di prenotazione end-to-end.

Ma non solo: potranno inoltre modificare o cancellare le prenotazioni con facilità, mentre i suggerimenti personalizzati guidati dall’intelligenza artificiale terranno conto di fattori come le preferenze culinarie, la posizione e lo storico dei pasti per fornire consigli su misura.

“Grazie a OpenAI, stiamo sfruttando il meglio dell’efficienza e della personalizzazione offerte dall’IA per capire e migliorare ogni aspetto dell’esperienza culinaria” , ha dichiarato Almir Ambeskovic, CEO di TheFork.

“L’IA ha già dimostrato un fattore strategico per migliorare l’esperienza offerta da TheFork, e questo è solo uno dei tanti passi avanti per realizzare la nostra visione innovativa, rendendo TheFork ancora più prezioso per i nostri utenti.”

TheFork, brand di Tripadvisor, utilizza la tecnologia per favorire le connessioni reali tra clienti e ristoratori e per avviare questi ultimi al successo. Con una rete di circa 55.000 ristoranti partner in 11 Paesi, quasi 40 milioni di download dell’app e più di 20 milioni di recensioni verificate, TheFork si propone come la piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di food che vogliono vivere esperienze piacevoli al ristorante.

Attraverso TheFork gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze, consultare le recensioni verificate, controllare la disponibilità in tempo reale, prenotare immediatamente online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, beneficiare di offerte speciali e pagare direttamente dall’app.

Per i ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare la gestione delle prenotazioni e il tasso di occupazione, aumentare le prenotazioni e la visibilità, combattere i no-show, gestire i pagamenti e semplificare le operazioni, connettendosi alla più ampia community di appassionati di ristorazione.