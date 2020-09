Spazio Lenovo a Milano: la nuova idea di customer journey

Dopo il recente annuncio dell’apertura a Milano del primo concept store di Lenovo, abbiamo avuto modo di visitare in anteprima l’iconico Spazio Lenovo.

Una superficie di 800 metri quadri, sue due piani, è pronta ad accogliere partner, clienti e soprattutto una moltitudine di persone che – ne siamo certi – rimarranno inevitabilmente attratti dal mix di tecnologia e accoglienza messi in campo dalla multinazionale.

Accoglienza è un termine che non abbiamo scelto a caso: il primo impatto che abbiamo avuto è proprio quello di essere accolti in un ambiente ad alto livello di tecnologia, ma al tempo stesso rilassante, grazie anche alle numerose colonne interamente ricoperte di vegetazione (vera e viva, non si tratta di piante finte come talvolta capita di vedere).

Un setting in cui il relax permette di entrare in sintonia anche con le innumerevoli soluzioni Lenovo. La superficie ha permesso di “diluire” i prodotti, lasciando ai visitatori ampi spazi in cui muoversi.

Un fattore di importanza vitale, in questo periodo di emergenza coronavirus e distanziamento sociale. Lenovo ci ha rivelato la scelta di fare accedere 150 persone alla volta, al fine di evitare il rischio di assembramenti. Una scelta di responsabilità che non possiamo non sottolineare.

Gli spazi interni sono totalmente modulari: ogni elemento è pensato per poter essere ricollocato, permettendo sia una ridefinizione degli ambienti che lo sfruttamento per eventi e conferenze.

Trovano ampio spazio il brand Motorola e la gamma di smartphone, così come Legion, la famiglia di prodotti per gaming di Lenovo. Per la felicità degli appassionati è stata allestita una zona con due postazioni di tutto rispetto per viodegiocatori, complete anche di sedie specifiche e che permetteranno di godere di una esperienza di gioco ai massimi livelli.

A testimoniare la volontà di Lenovo di mettere in campo una customer experience di altissimo livello, troviamo un bar e una cucina a vista.

Un ulteriore segno di accoglienza, e un segnale di familiarità che senza dubbio verrà ben accolto, così come gli spazi dedicati al coworking e messi a disposizione da Spazio Lenovo.

I prodotti mostrati, lo ricordiamo, saranno anche immediatamente acquistabili: Spazio Lenovo è anche uno store, e l’esperienza di acquisto è molto moderna e soddisfacente. Sparisce il tradizionale concetto di cassa: ognuno dei brand ambassador presenti sarà dotato di device grazie ai quali sarà possibile effettuare il pagamento.

Non manca ovviamente la zona business: l’ambiente dedicato viene fin da subito percepito come più concreto: qui gli spazi sono dedicati al lavoro e alla razionalizzazione.

Esistono due sale riunioni destinate a meeting o workshop, prenotabili anche dai partner.

Lenovo terrà anche regolarmente degli eventi live, in cui alcuni esperti di diversi settori si confronteranno su tematiche precise e a cui sarà possibile assistere in streaming.

Una volta venute meno le restrizioni sanitarie tuttavia è già prevista la partecipazione di circa 75 persone in presenza alle conferenze. Siamo certi in anticipo del grande successo che accompagnerà questa scelta di Lenovo, così come è facile prevedere che l’esperienza di Spazio Lenovo a Milano farà da pioniere per ulteriori iniziative in Italia e all’estero.