SMS online, Skebby migra alle SIM virtuali

Il servizio di ricezione SMS per le aziende è un complemento alla gestione degli invii e apre le porte a un canale di comunicazione bidirezionale sia verso i possessori di smartphone, sia dei vecchi cellulari.

La piattaforma di servizi professionali di mobile marketing Skebby accelera la migrazione dalle SIM fisiche a quelle virtuali per potenziare il servizio di ricezione SMS online.

Ora Skebby permette di scegliere tra due diverse opzioni per ricevere SMS: un numero condiviso da associare a una keyword (la scelta migliore per necessità di base), un numero dedicato tramite SIM virtuali, che rispetto a quelle tradizionali fisiche hanno il vantaggio di essere più stabili e sicure.

In più le SIM virtuali consentono di ricevere fino a 30-40 SMS al secondo, rispetto ai soli 6-8 messaggi al minuto delle SIM tradizionali.

Il servizio di ricezione SMS di Skebby , oltre a permettere anche di consultare in modo più pratico via web i messaggi in arrivo, è utilizzato per varie azioni: riceverea eventi,ad attività, richieste dinel customer care, ordini di, gestione, organizzazione