Samsung annuncia il nuovo Galaxy Book Flex 5G

A poche ore dall’annuncio della nuova famiglia di Cpu Intel Core di 11a generazione, Samsung ha svelato il nuovo Galaxy Book Flex 5G che soddisfa i requisiti della piattaforma Intel Evo.

Galaxy Book Flex 5G è spinto dal nuovo processore Intel Core di 11a generazione con grafica Intel Iris Xe, insieme alla connettività Wi-Fi 6 e 5G che garantiscono connettività senza limiti.

Il nuovo Galaxy Book Flex 5G garantisce una lunga autonomia grazie alla batteria da 69.7Wh, oltre a poter contare su Ram fino a 16 Gbyte e storage NVMe fino a 512 Gbyte.

Si tratta inoltre del primo modello di Samsung dotato non solo di webcam integrata, ma anche di una fotocamera frontale da 13 Mpixel, che ne caratterizza ulteriormente l’utilizzo in mobilità.

Il supporto alla ormai famosa S Pen rende questo nuovo device della società coreana un interessante punto di incontro fra smartphone, tablet e notebook. Lo schermo da 13,3″ e il peso di 1,26 chili sono nel solco dei laptop di questa fascia, così come la connettività Usb-C e Thunderbolt. Al tempo stesso il modem 5G Sub6 ed LTE, così come fotocamera frontale e S Pen attingono a piene mani al paniere di tecnologie più frequenti su smartphone e tablet, che non su computer portatili.

Samsung ha tuttavia saputo dimostrare nei fatti di saper anche creare robuste nicchie di mercato, e il successo della famiglia Note lo testimonia senza alcun dubbio.

Ecco la scheda tecnica del Galaxy Book Flex 5G: