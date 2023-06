Fujitsu lancia i nuovi notebook con processori Intel di 13a generazione

Fujitsu ha presentato la sua nuova gamma di notebook, ideata per sfruttare le performance e la praticità della 13a generazione dei processori Intel.

I nuovi dispositivi – sottolinea Fujitsu – promettono infatti livelli di mobilità best-in-class, prestazioni elevate e opzioni di sicurezza avanzate, con cicli di vita prolungati che agevolano l’assistenza e gli aggiornamenti, semplificando l’accesso ai principali componenti in modo da ridurre i tempi e i costi degli interventi.

Progettata in linea con la piattaforma Intel Evo vPro, la nuova gamma LIFEBOOK vanta una reattività superiore, tempi di ricarica rapidi e wake-up istantaneo.

Il modello LIFEBOOK U5313X è un tablet convertibile 2-in-1 con schermo da 16:10 e LCD a basso consumo opzionale che prolunga l’autonomia della batteria del 14% per una produttività senza interruzioni. La sua penna AES può essere caricata per induzione in pochi secondi, consentendo di scrivere o disegnare in digitale con precisione durante tutta la giornata lavorativa.

Il modello ultraleggero LIFEBOOK U9413 è dotato di un nuovo chassis di colore argento-bianco, con una cornice significativamente sottile che permette agli utenti di visualizzare una maggior quantità di contenuti sul display da 14,0″ con rapporto d’aspetto ottimizzato di 16:10.

Le performance termiche sono state migliorate affinché anche le applicazioni per ufficio più avanzate possano girare silenziosamente favorendo la concentrazione degli utenti, mentre la webcam FHD si traduce in videochiamate chiare e dettagliate. Dotata di un sensore agli infrarossi per l’autenticazione Microsoft Hello, la webcam rafforza la sicurezza del sistema consentendo il riconoscimento del volto e l’autenticazione anche in condizioni di scarsa illuminazione arrivando a funzionare anche nel buio completo.

Il modello LIFEBOOK U9313X di Fujitsu è un convertibile ultraleggero di colore argento-bianco, pensato per gli utenti che necessitano soprattutto di mobilità. Con un peso che parte da soli 998g e una batteria che fornisce autonomia per un’intera giornata, il design ergonomico di questo notebook è completato dalla connettività 5G per massimizzare la produttività e da uno slot per la penna completo di funzionalità di ricarica a induzione.

Anche il modello LIFEBOOK U7613, appartenente alla famiglia LIFEBOOK U7 Series, è ora disponibile come notebook da 16,0″ con display da 16:10 dalle caratteristiche di sostenibilità migliorate grazie al focus sulle possibilità di aggiornamento e di sostituzione della batteria.

Fujitsu ha inoltre aggiornato la famiglia LIFEBOOK E5 Series che si propone ora come piattaforma stabile a lungo termine con un ciclo di vita di 24 mesi: la scelta ideale per le aziende che ricercano continuità e affidabilità. Entrambe le famiglie di notebook continuano a condividere lo stesso replicatore di porta proprietario offerto come soluzione di docking.

La famiglia LIFEBOOK E4 Series complementa il portafoglio mobile con un’importante proposta entry-level di fascia business. I dispositivi sono progettati esclusivamente per chi lavora in ufficio e ha bisogno di un notebook potente e ben equipaggiato completo di caratteristiche di taglio corporate a un costo accessibile.

La nuova gamma di pc notebook Fujitsu è già disponibile e può essere ordinata in Italia attraverso i rivenditori autorizzati di FINIX Technology Solutions (consultabili nella sezione “Dove Acquistare” del sito FINIX). I prezzi variano a seconda della configurazione.

Per maggiori informazioni è possibile visitare le sezioni dedicate Notebook LIFEBOOK e Tablet STYLISTIC and LIFEBOOK del sito Fujitsu.