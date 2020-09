Intel lancia la famiglia core di undicesima generazione

Intel ha annunciato il lancio della undicesima generazione di processori Core con grafica Intel Iris Xe (nome in codice “Tiger Lake”), creati utilizzando la nuova tecnologia di elaborazione SuperFin di Intel.

I processori Intel Core di undicesima generazione ottimizzano l’efficienza con prestazioni e decisamente superiori ai predecessori, funzionando a frequenza significativamente superiori.

Più di 150 prodotti basati sui nuovi processori sono in fase di sviluppo da parte di numerosi partner tra cui Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung e altri.

Intel ha anche lanciato la propria piattaforma a marchio Intel Evo per designare i prodotti certificati per le specifiche e KEI di seconda generazione del programma di innovazione Project Athena.

I dispositivi basati sui processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe che presentano il marchio Intel Evo sono pensati per essere ai vertici del mercato laptop per la produttività.

Sono più di 20 prodotti certificati attesi per quest’anno.

Nasce Intel Evo

La nuova piattaforma Intel Evo certifica i laptop progettati per aiutare l’utente a concentrarsi sulla produttività a prescindere da dove si trovi.

Misurando i flussi di lavoro in condizioni di utilizzo reali per quanto riguarda le prestazioni e la durata della batteria, la metodologia di test e misurazione di Intel fornisce una previsione di con un laptop si comporterà nell’utilizzo quotidiano.

Solo i prodotti che rispettano o superano i KEI e le specifiche sono certificati con il marchio Intel Evo. I KEI rappresentano standard minimi e comprendono prontezza di risposta regolare della batteria, riavvio del sistema da standby in meno di un secondo, nove o più ore di durata della batteria in condizioni di utilizzo reale con sistemi dotati di display FHD e ricarica rapida con fino a quattro ore di utilizzo in meno di 30 minuti su sistemi dotati di display FHD.

Le piattaforme Intel Evo presentano inoltre connettività wired e wireless con connettività via cavo Thunderbolt 4 integrata e Intel Wi-Fi 6 (Gig+), oltre a audio, webcam e display di categoria premium, il tutto in formato thin-and-light.

Processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe

I processori Intel Core di undicesima generazione rappresentano l’interpretazione più ambiziosa dell’approccio system-on-chip (SoC) di Intel, con un balzo in avanti di più di una generazione per quanto riguarda le prestazioni.

Un’ampia gamma di funzionalità integrate è alla base delle piattaforme thin-and-light disponibili con CPU e GPU ottimizzate, intelligenza artificiale (AI) accelerata, ottimizzazione del software e caratteristiche della piattaforma che massimizzano le prestazioni nell’utilizzo reale delle applicazioni e funzioni che le persone utilizzano più spesso. I processori Intel Core di undicesima generazione sono i primi del settore a supportare Dolby Vision nell’hardware, per esperienze più immersive e una resa energetica a livello sistema migliore del 20% rispetto alla generazione precedente, pari a più di mezz’ora in più di video streaming con alimentazione a batteria.

Funzionalità Thunderbolt 4 integrate abilitano fino a quattro porte per connettersi a un universo di periferiche e per accedere attraverso un singolo cavo alla ricarica veloce, a monitor esterni e storage aggiuntivo.

Audio potenziato con scarico dalla CPU per la soppressione del rumore di fondo attraverso Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0 (Intel GNA), sfocatura dello sfondo accelerata da AI e super-risoluzione del video e Intel Wi-Fi 6 (Gig+).

Grazie a prestazioni di gaming fino a due volte migliori rispetto alla generazione precedente, per la prima volta sarà possibile giocare a Borderlands 3, Far Cry New Dawn, Hitman 2 e altri titoli con la grafica integrata di Intel.

Come anticipato ad Architecture Day 2020, la nuova CPU Willow Cove e le architetture grafiche Intel Xe sulla nuova tecnologia SuperFin di Intel portano frequenza fino a 4,8 Ghz, migliorando l’efficienza energetica consentendo al contempo l’integrazione di motori di elaborazione specializzati, acceleratori e ottimizzazioni del software su SoC.

I processori Intel Core di undicesima generazione offrono motori di calcolo innovativi per carichi di lavoro reali, tra cui il primo set di istruzioni per l’inferenza per reti neurali su grafica integrata con Intel DL Boost: DP4a e il primo con supporto nativo per dati INT8.

Sicurezza rafforzata a livello hardware con tecnologia Intel Control Flow Enforcement Technology (CET) integrata e Intel Total Memory Encryption.

Supporto di CODEC AV1 ad alte prestazioni che consente un supporto 4K energeticamente efficiente anche in ambienti con ampiezza di banda limitata.

Con prestazioni scalabili nella gamma termica da 7 a 28 Watt, nove configurazioni di processore su due tipi di pacchetto per avere flessibilità nel fattore di forma e fino a 4,8 GHz di frequenza turbo, i processori Intel Core di undicesima generazione forniscono la velocità single core necessaria per carichi di lavoro avanzati su laptop thin-and-light.