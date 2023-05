AMD Ryzen 7040U Series Mobile, velocità ed efficienza ultrasottile

AMD ha svelato alcuni dettagli relativi ai processori Ryzen 7040U Series Mobile, che estendono la potenza della serie Ryzen 7000 a dispositivi ultrasottili.

Dotati di un massimo di otto core e 16 thread e di Radeon graphics integrati con tecnologia RDNA 3, i processori Ryzen 7040U Series Mobile sono progettati per alimentare computer portatili veloci ed efficienti.

AMD afferma che i processori Ryzen 7040U Series Mobile forniscono una performance superiore nel formato ultrasottile, con una maggiore reattività e più potenza nel multiprocessing, per una creazione di contenuti più veloce.

Con questi processori, l’azienda lancia la sfida a Intel nel campo dei notebook Windows: secondo i benchmark di AMD, un Ryzen 7 7840U supererebbe nelle prestazioni, anche in modo netto in alcuni task, un Core i7-1360P.

Ma non solo: sempre in base ai benchmark forniti da AMD, un Ryzen 7 7840U risulterebbe più veloce, anche in modo significativo in alcuni test, di un processore Apple M2.

I miglioramenti non sono, secondo il produttore, solo nella performance: la serie Ryzen 7040U incrementa ulteriormente anche l’efficienza, con la gestione intelligente dell’alimentazione progettata per garantire il più lungo tempo possibile di autonomia senza ricarica.

Ryzen AI, inoltre, è progettato per portare la potenza dell’intelligenza artificiale sui laptop: il motore dedicato si fa carico di determinate attività e libera così il processore principale, e le sue capacità sono inoltre aggiornabili, in modo da poter progredire nel tempo.

L’engine permette di abilitare le funzionalità avanzate dello Studio Effects Pack di Windows 11. Ed è presente solo in alcuni modelli.

A proposito di modelli, ne sono 4 quelli annunciati, tutti con TDP di 15-30W: al top troviamo il Ryzen 7 7840U, con 8 core e 16 thread, fino a 5,1 boost e 3,3 GHz, 24 MB cache.

Poi ci sono i Ryzen 5 7640U e Ryzen 5 7540U, entrambi con 6 core e 12 thread, 22 MB cache e con frequenza boost di 4,9 GHz e differenze nella frequenza di base (3,5 GHz il primo, 3,2 GHz il secondo).

Infine c’è il Ryzen 3 7440U: 4 core e 8 thread, frequenze fino a 4,7 GHz e 3,0 GHz, 12 MB cache.