Huawei: arrivano in Italia le nuove edizioni dei pc della linea MateBook

Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia delle nuove edizioni dei computer pensati per il lavoro e la produttività: MateBook X Pro e MateBook 16s.

MateBook X Pro – sottolinea Huawei – si distingue sia per il design, grazie a un corpo dalla finitura metallica estremamente piacevole al tatto, sia per le prestazioni grazie alle innovazioni apportate, come il processore Intel Core di 13esima generazione.

Per offrire un’esperienza utente ottimizzata, MateBook X Pro è dotato di uno schermo Real Colour Full View da 14,2 pollici con certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 ed è stato potenziato con tecnologie d’avanguardia come Huawei Super Turbo e Metaline Antenna.

MateBook 16s è in grado di soddisfare le esigenze di creativi e professionisti del multi-tasking che hanno bisogno di uno schermo ampio e di un device affidabile per eseguire anche operazioni complesse.

Entrambi i device sono forniti di Huawei Metaline, novità dell’azienda, che conferisce ai pc una connessione più stabile anche sulle lunghe distanze. In un’era in cui la connessione a Internet è una necessità quotidiana imprescindibile, grazie a Metaline ogni utente potrà beneficiare di una potenza di connessione maggiore con la funzionalità Wi-Fi 6+.

MateBook X Pro, design moderno e prestazioni super turbo

Il processo di lavorazione con ossidazione a micro-arco rende HUAWEI MateBook X Pro 2023 diverso da tutti gli altri laptop, sottolinea l’azienda, conferendogli una sensazione al tocco unica. Il device è disponibile nella colorazione Premium Edition Ink Blue, che dona un senso di eleganza e qualità al device.

MateBook X Pro è composto da una lega di magnesi resistente ma leggera, utilizzata nell’industria dell’aviazione, che pesa solo 1,26kg ed è stata arricchita con un design curato nei minimi particolari.

Il Display Real Colour FullView da 14,2 pollici, con un rapporto schermo-corpo di 92,5%, e l’accuratezza del colore che raggiunge ΔE < 1 sia nella scala colori P3 che sRGB, amplificano l’esperienza di visualizzazione su MateBook X Pro. Inoltre, la tecnologica Universal Colour Consistency assicura una resa dei colori fedele su display di dispositivi diversi, creando così un’esperienza visiva fedele alla realtà.

Il nuovo MateBook X Pro Premium Edition monta il nuovo sistema nano-ottico AR, un processo innovativo che riduce la luce riflessa del 60%, offrendo quindi un’esperienza di lettura ancora migliorata, oltre a essere dotato della certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 per garantire il massimo del comfort.

Huawei MateBook X Pro 2023 offre prestazioni eccellenti in un corpo superleggero grazie al nuovo processore Intel Core di 13esima generazione che gli ha permesso di ottenere la certificazione Intel Evo.

Allo stesso tempo, grazie alla nuova antenna Huawei Metaline è possibile connettersi a lunghissima distanza fino a 270m, dichiara il produttore, assicurando una connessione veloce e stabile in grado di superare gli ostacoli architettonici come le pareti con la possibilità di effettuare video conferenze e condividere grandi quantità di file in completa agilità, anche in ambienti dove la connessione WiFi viene condivisa tra più utenti come bar e luoghi pubblici.

Il nuovo Huawei MateBook X Pro consente di trarre il massimo dalle esperienze più smart. Per la prima volta l’Assistente Personale è stato aggiornato per supportare la connessione anche con gli auricolari wireless, riducendo il rumore di fondo e schiarendo la voce durante le call in ambienti rumorosi. In aggiunta, l’AI Camera è in grado di cambiare in autonomia lo sfondo, presenta miglioramenti estetici a livello hardware ed è stata arricchita con funzionalità come FollowCam e Eye Contact.

Il MateBook X Pro aiuta i processi del lavoro agile inaugurando una nuova era della produttività cross-device. Grazie alle funzionalità Super Device gli utenti possono trasferire contenuti in maniera semplice e veloce tra diversi dispositivi, smartphone, pc e tablet, senza l’uso di cavi o applicazioni e con l’aiuto di SuperHub non ci saranno problemi di compatibilità tra un dispositivo e l’altro.

Huawei MateBook X Pro è disponibile al prezzo di 2199,90 euro nella colorazione Ink Blue.

Inoltre, con l’acquisto del dispositivo entro il 30 giugno sarà possibile ricevere in omaggio anche Huawei MatePad Paper e per tutti i possessori di una edizione precedente di Huawei MateBook, sarà possibile registrare il device per ottenere uno speciale coupon di 100 euro sull’acquisto del nuovo MateBook X Pro.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina dedicata al prodotto del sito di Huawei.

Huawei MateBook 16s 2023, il pc leggero e ad ampio schermo

Il MateBook 16s eredita il display da 16 pollici touchscreen da 2,5 K della generazione precedente, ma in una versione aggiornata con una chiarezza e una luminosità che portano i 300 nits del precedete modello a 400 nits. Gli utenti possono così visualizzare in modo più nitido i propri contenuti e guardare film e serie tv direttamente dal proprio pc, con la possibilità di navigare in facilità tra i file salvati grazie alla funzionalità touch fino a 10 punti di contatto.

Con ritmi di lavoro sempre più frenetici ed esigenze in costante cambiamento, i professionisti necessitano di pc veloci e performanti in diversi scenari. Grazie a Intel Core di 13esima generazione i9-13900H, MateBook 16s offre prestazioni migliorate con un TDP fino a 60W.

MateBook 16s supporta 14 core e 20 thread e una frequenza turbo massima di 5 Giga Hz. Allo stesso tempo, il processore adotta un’architettura dei core ibrida che comprende P-Core (Performance Core) ed E-Core (Efficiency Core). I Performance Core riescono a gestire anche operazioni pesanti come il gaming e il montaggio video, mentre Efficiency Core carichi di lavoro più leggeri o attività in background, come download e riproduzione di file audio. Inoltre, questo pc supporta la possibilità di pianificare in modo intelligente le risorse in base ai requisiti delle varie attività, per garantire che ogni operazione sia eseguita in modo corretto.

Il dispositivo è fornito di una batteria dalla capacità di 84 W e un caricabatterie da 125 W che garantiscono potenza e comodità a tutti gli utenti, anche fuori casa.

Dopo anni di ricerca e sviluppo, Huawei ha sviluppato la propria antenna metamateriale, caratterizzata da distintive proprietà elettromagnetiche, nota come Metaline. Ora integrata su MateBook 16s, l’antenna Huawei Metaline garantisce connessioni Internet più fluide e libera gli utenti dal fastidio di segnali deboli e irregolari.

All’aria aperta, MateBook 16s può raggiungere la connessione anche a grande distanza, fino a 270 metri e, se si ha la necessità di lavorare in una stanza molto lontana dal router, Metaline Antenna consente di “attraversare le pareti”, assicurando una connessione stabile e priva di disturbi.

Per soddisfare le esigenze degli utenti, anche in caso di inconvenienti che possono verificarsi durante il lavoro da remoto, MateBook 16s integra la soluzione Super Device che consente di connettere istantaneamente più dispositivi al pc con un semplice drag and drop. Non saranno più necessari cavi per condividere file personali o collegare altri dispositivi; infatti, grazie a Super Device, è possibile configurare facilmente più device per svolgere diverse operazioni.

Ad esempio, i graphic designer che hanno bisogno di un’interfaccia più ampia possono collegare il proprio tablet al pc per beneficiare di un’esperienza multi-schermo oppure utilizzare il tablet come schermo secondario per veloci appunti, sketch e illustrazioni.

Huawei MateBook 16s migliora anche l’esperienza delle video conferenze grazie ad AI Camera e AI Sound, consentendo agli utenti di ottimizzare e proteggere la propria privacy con sfondi virtuali, algoritmi di cancellazione del rumore e, con la funzione FollowCam, di collocarsi al centro dell’inquadratura durante una presentazione. Inoltre, la funzionalità Personal Voice Enhancement consente di arricchire la propria voce in chiamata ed eliminare i rumori di sottofondo. Con quest’ultima versione di HUAWEI MateBook 16s, è possibile collegare auricolari sia wireless sia via cavo Type-C, a seconda di ciò che l’utente preferisce.

Grazie alle funzionalità smart di cui è dotato MateBook 16s, Huawei concretizza il concetto di AI Living senza soluzione di continuità in cui le attività quotidiane possono essere centralizzate e svolte in maniera intelligente, con più comodità e flessibilità. Huawei MateBook 16s rappresenta un passo avanti in questa direzione, con l’obiettivo di supportare gli utenti nella realizzazione delle proprie passioni e dei propri obiettivi professionali evitando il rischio di piccoli blocchi che possono derivare dalle tecnologie più complicate.

Huawei MateBook 16s è disponibile su Huawei Store nella colorazione Space Gray con 16 GB di RAM e 1 TB di ROM con SSD al prezzo di 1799,90 euro.

Inoltre, acquistando il dispositivo entro il 30 giugno sarà possibile ricevere in omaggio anche Huawei MatePad 11 2021 e per i possessori di un precedente modello della linea Huawei MateBook sarà possibile registrare il proprio dispositivo per ottenere un coupon di 100 euro sull’acquisto del nuovo MateBook 16s.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Huawei.

Huawei pc week

In occasione del lancio dei nuovi dispositivi, Huawei promuove speciali sconti estesi a tutta la gamma pc fino al 12 giugno 2023. Di seguito le offerte più interessanti a cui sarà possibile aggiungere anche un ulteriore coupon extra di 50 euro con il codice APCWEEK50:

Matebook D15 in offerta a 599,90 euro dal prezzo originale di 799 euro applicando il coupon.

Matebook 14 in offerta a 749,99 euro dal prezzo originale di 1.149,90 euro applicando il coupon.

Matebook 16s in offerta a 1549,99 euro dal prezzo originale di 1.899 euro applicando il coupon.

È possibile scoprire tutte le offerte sul sito Huawei.