Salesforce Anywhere, la app per la produttività nel new normal

Salesforce Anywhere è la nuova app che permette una collaborazione più efficace all’interno del mondo Salesforce.

L’app porta chat, alert, commenti e video direttamente sul CRM, evitando di disperderli tra messaggi e mail.

Nell’improvviso passaggio allo smart working imposto dalla emergenza coronavirus, molti pensano che non si tornerà mai più alla situazione precedente.

Negli Stati Uniti il 67% dei lavoratori che operano in smart working è interessato a far sì che questa non sia solamente una situazione temporanea.

La collaborazione in questo nuovo mondo completamente digitale, in cui è possibile lavorare da qualsiasi luogo, crea nuove sfide. La principale è certamente quella di mantenere alto il livello di impegno e di produttività. Salesforce si è chiesta come aumentare la collaborazione e quindi la produttività in questa nuova normalità.

L’app Salesforce Anywhere aiuta tutti gli utenti Salesforce a collaborare con il proprio team, a rimanere produttivi e aggiornati sui propri clienti a prescindere dal luogo in cui si opera. Tutto questo grazie a chat, alert, messaggi e video integrati direttamente sulla piattaforma Salesforce.

Con Salesforce Anywhere, un venditore può modificare lo stato di un contratto, avvisando immediatamente il resto del suo team, che può quindi rispondere con un clic per offrire il proprio supporto nei passaggi successivi. È semplice, veloce e integrabile con il lavoro del team all’interno del proprio CRM, sia su desktop che su dispositivo mobile. Tutti rimangono facilmente aggiornati e mantengono i propri processi di collaborazione all’interno del CRM, evitando di perdersi tra messaggi e mail, come avviene oggi.

Le azioni suggerite come “aggiorna una descrizione” sono personalizzate in base allo storico delle azioni passate. Con l’app Salesforce Anywhere, tutti i dati sono raccolti in un unico posto: i flussi di lavoro sono fluidi e i dati rimangono nel CRM. E poiché è basato sulla piattaforma Salesforce, queste funzioni sono personalizzabili e regolate dalle autorizzazioni di Salesforce, quindi i dati dei clienti sono al sicuro

Gli interessati possono iscriversi al programma Salesforce Anywhere Beta, gratuito per tutti gli attuali clienti Salesforce e disponibile su desktop e dispositivi mobili da luglio. Come parte della partnership strategica con Apple, l’app mobile beta sarà disponibile su iOS, sfruttando molte delle migliori pratiche di Apple in termini di design, funzione e voce mentre Salesforce Anywhere continua ad evolversi. La versione beta includerà chat, alert e azioni e sarà disponibile più avanti nel corso dell’anno con una serie di altre funzionalità attualmente in lavorazione, come video, notifiche che mostrano chi è attivo sulla pagina e la possibilità di connettersi con i clienti.