Proton Drive e Docs consentono ai team di collaborare in sicurezza

Proton, l’azienda specializzata nella privacy e nella sicurezza, annuncia il lancio della modalità di suggerimento crittografata end-to-end in Proton Docs, insieme ad altri significativi aggiornamenti delle funzionalità di collaborazione.

Specificamente progettato per team che necessitano di maggiore sicurezza durante la collaborazione su documenti, Proton Docs si propone come una solida alternativa a piattaforme mainstream come Google Docs e Notion, che – sottolinea l’azienda – non offrono una crittografia end-to-end di base. Inoltre, significativi aggiornamenti alle funzionalità di collaborazione e condivisione in Proton Docs e Proton Drive migliorano ulteriormente l’efficienza dell’intero ecosistema.

Il 40% dei file archiviati su Google Drive – afferma Proton – contiene informazioni sensibili, che espongono le aziende che si affidano a Google, Dropbox o Notion a un rischio significativo di condividere documenti commercialmente sensibili con le Big Tech. Per questo, le aziende hanno urgente bisogno di accedere, modificare e condividere i propri file in modo sicuro. Volendo far fronte a ciò, nel luglio 2024 l’azienda svizzera specializzata nella privacy ha presentato Proton Docs, con la doppia missione di offrire un’esperienza user-friendly e allo stesso tempo a tutela della privacy contro violazioni di dati e sorveglianza online.

Anant Vijay Singh, Product Lead per Proton Drive, ha affermato: “Con le ultime aggiunte a Proton Drive, stiamo dando vita a un nuovo standard per la collaborazione sicura. La modalità di suggerimento in Proton Docs, la prima funzionalità di editing collaborativo crittografato end-to-end al mondo, è specificamente progettata per proteggere intuizioni e commenti sensibili di utenti aziendali. L’impegno per la collaborazione sicura è al centro della nostra missione: garantire il massimo livello di privacy durante l’editing e il commento dei documenti, al punto che nemmeno Proton può accedere ai dati. Questo livello di privacy e sicurezza non ha rivali tra le Big Tech.”

Le caratteristiche principali della modalità di suggerimento includono:

Collaborazione in tempo reale : gli utenti possono proporre modifiche senza alterare il testo originale, rendendo il lavoro di squadra continuo più agevole.

: gli utenti possono proporre modifiche senza alterare il testo originale, rendendo il lavoro di squadra continuo più agevole. Tracciamento delle modifiche : gli utenti possono facilmente tenere traccia delle modifiche apportate dai membri del team, accettare, rifiutare o modificare i suggerimenti, migliorando il flusso di lavoro e la comprensione tra colleghi.

: gli utenti possono facilmente tenere traccia delle modifiche apportate dai membri del team, accettare, rifiutare o modificare i suggerimenti, migliorando il flusso di lavoro e la comprensione tra colleghi. Controllo delle versioni: il contenuto originale viene preservato per garantire che nessuna informazione venga persa durante il processo di modifica.

L’azienda ha poi annunciato aggiornamenti aggiuntivi in Proton Docs e Proton Drive per le imprese. La nuova funzionalità che consente di inviare link pubblici semplifica la condivisione dei documenti, rendendola rapida e agevole. Gli utenti possono impostare date di scadenza per i link e concedere accessi di sola lettura, mantenendo il controllo sulle autorizzazioni fornite.

La funzionalità Condivisi con me nell’app Proton Drive per Windows semplifica la collaborazione centralizzando l’accesso ai file condivisi da colleghi e clienti e consente di organizzare i documenti condivisi in un unico posto, eliminando la necessità di cercare tra le email o le schede del browser. Gli utenti possono sincronizzare i file per l’accesso offline, riuscendo a mantenere la propria produttività anche in assenza di una connessione Internet stabile, e ritrovare le ultime modifiche apportate all’accesso successivo.

Questa funzionalità garantisce che i collaboratori abbiano sempre le ultime versioni dei documenti, riduce la confusione e fornisce visibilità sulle autorizzazioni di condivisione e sullo stato di sincronizzazione. Nel complesso, consente agli utenti di visualizzare, accedere e modificare in modo efficiente i file condivisi direttamente dal desktop, migliorando i flussi di lavoro e l’esecuzione dei progetti, afferma l’azienda.

Questi miglioramenti a Proton Drive e Proton Docs sono specificamente progettati per consentire alle imprese di avere il controllo delle proprie operazioni digitali, incluso ciò che condividono e chi può accedervi. Inoltre, rendendo tutte le app di Proton Drive open source, l’azienda sottolinea l’impegno di Proton per la trasparenza e la fiducia.

Ad agosto, Proton ha presentato una nuova offerta per le aziende che cercano uno storage cloud sicuro per condividere e collaborare sui documenti in tempo reale. Lanciato nel luglio 2024, Docs in Proton Drive è rapidamente evoluto, offrendo in breve tempo una serie di nuove funzionalità che rimarcano l’impegno di Proton a fornire un’alternativa sicura e potente agli editor mainstream. I recenti miglioramenti includono:

Esportazione PDF : gli utenti possono facilmente esportare documenti in PDF, per condividere e presentare i file senza interruzioni.

: gli utenti possono facilmente esportare documenti in PDF, per condividere e presentare i file senza interruzioni. Scorciatoie da tastiera : gli utenti possono navigare in modo più efficiente con le nuove scorciatoie da tastiera aggiunte, progettate per semplificare il processo di editing.

: gli utenti possono navigare in modo più efficiente con le nuove scorciatoie da tastiera aggiunte, progettate per semplificare il processo di editing. Opzioni di formattazione avanzate : gli utenti possono godere di maggiore flessibilità con strumenti di formattazione migliorati, inclusi divisori e stili per elenchi puntati aggiuntivi.

: gli utenti possono godere di maggiore flessibilità con strumenti di formattazione migliorati, inclusi divisori e stili per elenchi puntati aggiuntivi. Strumento conteggio parole: gli utenti possono tenere traccia dei propri progressi con la nuova funzionalità di conteggio parole.

Questa rapida evoluzione – mette in evidenza l’azienda – riflette la dedizione di Proton a migliorare continuamente l’esperienza degli utenti e a posizionare Docs in Proton Drive come una scelta leader per la modifica di documenti incentrata sulla privacy.

Per informazioni dettagliate su questo aggiornamento, è possibile visitare il post del blog dell’azienda o esplorare il sito web di Proton Drive for Business.