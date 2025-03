QuarkXPress 2025 semplifica la creazione di contenuti con l’AI generativa

Quark Software, fornitore globale di software per l’automazione, l’intelligence e il design dei contenuti, ha annunciato un aggiornamento a sorpresa di QuarkXPress 2025.

L’ultima release del software di impaginazione e publishing digitale include per la prima volta l’accesso a servizi di intelligenza artificiale che aumentano la produttività dei designer e ispirano la creatività per dare vita alle idee.

L’accesso a Quarky, l’assistente AI del prodotto, semplifica l’editing del testo e i nuovi processi di abbinamento delle font aiutano i designer a liberare il loro pieno potenziale creativo.

QuarkXPress 2025 consente ora ai designer di sfruttare i vantaggi dell’intelligenza artificiale per generare nuovo testo, ottenere suggerimenti per i titoli, riassumere e parafrasare il testo, correggere la grammatica e facilitare le traduzioni all’istante per potenziare la produttività e stimolare il processo creativo.

Questa integrazione innovativa – sottolinea Quark – non solo fa risparmiare tempo, ma consente ai designer di esplorare idee diverse e di migliorare le loro capacità di narrazione, rivoluzionando la qualità del design.

“Siamo consapevoli della potenza dell’intelligenza artificiale e del ruolo che può svolgere nel rivoluzionare il processo di design“, ha dichiarato Arun Bharti, Director of R&D di Quark. “Ogni investimento che facciamo in QuarkXPress è volto a ispirare, potenziare e promuovere un ambiente di design in cui la creatività prospera. Il nuovo accesso ai servizi AI è un altro passo per rafforzare l’impegno a innovare il nostro software di editoria digitale, in modo che i designer abbiano un rapido accesso agli strumenti che migliorano l’efficienza e possano ottenere il massimo dal processo di design.”

I vantaggi aggiuntivi basati sull’intelligenza artificiale disponibili in QuarkXPress 2025 ora includono:

Modifica del testo – Gli utenti possono ottimizzare il processo di copy utilizzando l’assistente AI Quarky . Possono generare nuovi testi e suggerimenti per i titoli, riassumere e parafrasare il testo, correggere la grammatica e persino tradurlo istantaneamente per garantire un risultato di design impeccabile.

– Gli utenti possono ottimizzare il processo di copy utilizzando . Possono generare nuovi testi e suggerimenti per i titoli, riassumere e parafrasare il testo, correggere la grammatica e persino tradurlo istantaneamente per garantire un risultato di design impeccabile. Font Pairing – La nuova funzionalità AI Font Pairing consente agli utenti di scoprire suggerimenti di font dalla libreria di Google Fonts che creano un abbinamento armonioso con i font esistenti, e di sperimentare più suggerimenti contemporaneamente per determinare quale stile rifletta accuratamente la visione del design.

QuarkXPress 2025 con accesso ai servizi AI è disponibile da subito per gli utenti in abbonamento. L’azienda ha annunciato che sarà presto disponibile per gli utenti con licenza perpetua.

Per maggiori informazioni su QuarkXPress 2025 e per una demo gratuita del software, è possibile consultare il sito di Quark.