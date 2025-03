DeepL introduce Clarify, funzione AI che innova il modo di tradurre per le aziende

DeepL, leader globale dell’IA linguistica, ha annunciato il lancio di Clarify, una funzione all’avanguardia che rende la traduzione automatica interattiva grazie al suo LLM di ultima generazione.

Clarify – spiega DeepL – trasforma l’esperienza utente durante il processo di traduzione, fungendo da esperto linguistico IA che risolve le ambiguità e fornisce maggiore controllo sulle traduzioni. Il risultato sono traduzioni personalizzate, di qualità superiore e ricche di sfumature: DeepL semplifica così ancora una volta la comunicazione plurilingue per la sua rete in rapida espansione di oltre 200.000 clienti business da tutto il mondo.

“L’IA sta diventando sempre più la controparte essenziale nella nostra vita professionale, ed è questo che stiamo introducendo con Clarify: un approccio più personalizzato all’interazione con la piattaforma di DeepL durante tutto il processo di traduzione. Clarify svolge un ruolo simile a quello di un collega, che si impegna in modo proattivo con gli utenti e li aiuta a perfezionare le traduzioni per raggiungere l’alta qualità richiesta dalla comunicazione d’impresa”, dichiara Jarek Kutylowski, amministratore delegato e fondatore di DeepL. “La funzione aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione e accuratezza all’esperienza di DeepL, in modo che i nostri clienti possano trarre un valore ancora maggiore dalla piattaforma. Le aziende vogliono fidarsi dell’IA per ottenere le risposte giuste, quindi il passaggio da un’esperienza statica e unidirezionale a un dialogo con la tecnologia diventerà la norma”.

Gli investimenti nell’intelligenza artificiale sono in forte crescita e supereranno i 184 miliardi di dollari nel 2024. Il 72% dei leader aziendali punta a incorporare l’IA nelle proprie operazioni quotidiane nel 2025, mentre il 92% ha in programma di aumentare il budget destinato all’IA nei prossimi tre anni. L’attenzione si sta spostando dall’entusiasmo per le possibilità offerte dall’IA al dubbio sull’efficacia di queste tecnologie. I modelli generici stanno perdendo slancio, lasciando spazio a soluzioni altamente specializzate che possono essere personalizzate e adattate alle specifiche esigenze aziendali. Il prossimo anno un quarto delle aziende internazionali intende investire nell’IA per attività specializzate come la traduzione automatica. Inoltre, la collaborazione tra esseri umani e IA è spesso considerata la chiave per il successo della diffusione dell’IA nelle aziende, soprattutto per le applicazioni che richiedono una profonda comprensione del contesto, come la traduzione, e in ambienti altamente regolamentati e ad alto rischio, come quelli legali e manifatturieri. Per esempio il 51% dei team legali interni vede l’IA come uno strumento chiave per migliorare le traduzioni, combinando le soluzioni IA con l’esperienza e la supervisione umana.

La piattaforma di IA linguistica specializzata di DeepL è già apprezzata per le sue traduzioni accurate e consapevoli del contesto: l’azienda afferma che Google Traduttore e ChatGPT-4 richiedono rispettivamente il doppio e il triplo delle modifiche per raggiungere la stessa qualità. DeepL sfrutta già l’esperienza di migliaia di traduttori umani per addestrare i suoi modelli linguistici, ma il lancio di Clarify ottimizza l’esperienza utente introducendo per la prima volta la collaborazione interattiva tra persone e IA. Clarify permette a professionisti e dipendenti di impegnarsi più a fondo nel processo di traduzione, tenendo conto del contesto e delle esigenze specifiche. La funzione è anche in grado di identificare le sfumature che i non madrelingua potrebbero trascurare o trovare difficili, assicurando che le traduzioni raggiungano sempre i massimi livelli di accuratezza e chiarezza, essenziali per i casi d’uso aziendali critici.

Come funziona Clarify di DeepL

Una volta inserito il testo in DeepL Traduttore, Clarify cerca proattivamente di chiarire il contesto, ponendo agli utenti domande su argomenti quali significati multipli, genere, nomi, numeri, espressioni idiomatiche, riferimenti culturali, abbreviazioni e termini specialistici. Una volta ottenuta la risposta, Clarify adatta le traduzioni per garantire la correttezza di sintassi, tempi verbali e altri aspetti grammaticali.

Clarify sa quali sono le domande giuste da porre perché è stato progettato specificamente per i casi d’uso della traduzione grazie agli LLM altamente specializzati di DeepL, formati da esperti linguistici professionisti. A differenza di altri strumenti di IA che si basano sull’interazione guidata dall’utente, in cui l’utente digita una richiesta, riceve una risposta e reitera fino a raggiungere il risultato desiderato, Clarify può far risparmiare tempo operando in modo guidato dal sistema, identificando in modo intuitivo il contesto necessario e facendo domande all’utente di conseguenza.

“Questa è una pietra miliare per la nostra azienda dal punto di vista tecnologico ed è solo l’inizio di molte interessanti innovazioni che abbiamo in serbo per migliorare l’interattività della piattaforma di IA linguistica di DeepL”, afferma Sebastian Enderlein, direttore tecnico di DeepL. “Abbiamo l’obiettivo di garantire alla nostra rete di clienti in rapida crescita – che ha ormai superato le 200 000 aziende in tutto il mondo – soluzioni di altissima qualità, sicure e all’avanguardia, che soddisfino le loro esigenze linguistiche e di comunicazione in continua evoluzione”.

Il lancio di Clarify, sottolinea il team, coincide con un periodo di crescita significativa per DeepL che si è affermata come fornitore leader di soluzioni di IA linguistica per le aziende di tutto il mondo. Nel corso dell’ultimo anno, la rete di clienti internazionali di DeepL è cresciuta notevolmente, arrivando a contare oltre 200.000 aziende per il settore manifatturiero, legale, retail, sanitario e altro ancora, tra cui brand importanti come Softbank, Mazda, Harvard Business Publishing, The Ifo Institute, Panasonic Connect e tanti altri. Questo successo deriva dall’innovazione leader di mercato dell’azienda, che combina qualità, affidabilità e sicurezza di livello elevato nella sua piattaforma di IA linguistica completa, con strumenti avanzati di traduzione scritta e vocale, soluzioni di scrittura e API.

Clarify è ora disponibile per gli utenti di DeepL Pro in tutto il mondo tramite l’interfaccia web di DeepL Traduttore, per le traduzioni dall’inglese al tedesco e viceversa. Presto saranno supportate altre lingue. Questa funzione mantiene gli stessi standard di sicurezza e conformità di livello enterprise del resto dell’esperienza DeepL Pro.

Per maggiori informazioni e per provare DeepL Pro per la propria azienda, è possibile visitare il sito di DeepL.