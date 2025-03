Asus annuncia la disponibilità del nuovo PC Copilot+ Zenbook A14

ASUS ha annunciato l’uscita dell’innovativo Zenbook A14 (UX3407): l’azienda lo presenta come il PC Copilot+ più leggero sul mercato nella categoria 14 pollici e il primo laptop ASUS completamente in Ceraluminum.

Lo Zenbook A14 è inoltre il primo modello della linea Zenbook a essere alimentato dai più recenti processori Snapdragon X Series abilitati all’AI.

Lo Zenbook A14 è progettato per ridefinire il concetto di laptop ultraleggero, affrontando sfide tradizionali come durabilità, prestazioni, raffreddamento, autonomia della batteria, porte limitate e costi. Il telaio interamente in Ceraluminum pesa meno di 980g, è resistente e ideale per un uso quotidiano.

I processori Snapdragon X Series offrono un’efficienza energetica straordinaria con un’autonomia della batteria per più giorni lavorativi, mentre il sistema di raffreddamento a doppia ventola garantisce un TDP della CPU fino a 45W con un rumore minimo. Come PC Copilot+, migliora produttività e creatività con avanzate funzionalità AI.

Il design intuitivo include un touchpad ampliato con supporto per Smart Gestures e un’ampia gamma di porte I/O. L’integrazione senza soluzione di continuità con Windows Phone Link e Snapdragon Seamless consente di rispondere alle chiamate, gestire notifiche e trasferire file direttamente dal laptop. È persino possibile utilizzare il telefono come webcam.

L’esperienza di intrattenimento è garantita dal display ASUS Lumina OLED FHD e da un sistema audio potente e lineare per un’esperienza cinematografica. La sicurezza è garantita dal processore Microsoft Pluton e dalle chiavi di accesso di Windows per l’archiviazione sicura delle credenziali.

Funzionalità AI come il sistema AI IR Camera, forniscono riconoscimento facciale per login e logout automatici, Adaptive Lock e Adaptive Dimming per una maggiore privacy e facilità d’uso. Grazie al suo design leggero, prestazioni solide e funzionalità avanzate, lo Zenbook A14 vuole introdurre innovazione nel computing portatile.

Con un peso inferiore a 1 kg, lo Zenbook A14 stabilisce un nuovo standard per i PC Copilot+ ultraportatili, afferma ASUS. Il suo design elegante e leggero è ideale per i viaggiatori frequenti, permettendo loro di muoversi con facilità senza essere appesantiti dalla tecnologia.

Il telaio è realizzato interamente nell’innovativo Ceraluminum, un materiale lussuoso e tattile, più leggero del 30% e tre volte più resistente dell’alluminio anodizzato. Questo materiale avanzato garantisce durabilità e portabilità, rendendolo perfetto per un uso quotidiano. La palette di colori ispirati alla natura aggiunge un tocco sofisticato al design minimalista, in linea con la tradizione Zenbook di design senza tempo.

Il Ceraluminum viene sottoposto a severi test di laboratorio per garantirne la resistenza nelle condizioni più impegnative del mondo reale. La resistenza ai graffi viene testata mettendo il laptop, insieme a chiavi e monete, in un tamburo rotante. La resistenza agli urti viene verificata lasciando cadere il laptop da un’altezza di 50 cm, mentre la resistenza all’usura viene valutata strofinando il materiale 18.000 volte nello stesso punto per assicurarsi che il colore non sbiadisca. Questi test garantiscono che lo Zenbook A14 rimanga privo di graffi, resistente agli urti e mantenga un aspetto impeccabile, sottolinea ASUS.

Lo Zenbook A14 offre una sorprendente autonomia della batteria, grazie al processore Snapdragon X Series e alla batteria ad alta capacità da 70Wh. Può garantire oltre 32 ore di riproduzione video continua con una sola carica, dichiara il produttore, assicurando un utilizzo ininterrotto per più giorni lavorativi.

La soluzione termica con doppie ventole leggere e un heat pipe, ottimizza il posizionamento dei componenti chiave per un raffreddamento silenzioso ed efficace. Con prestazioni fino a 45W TDP e una modalità Whisper 0dB per un funzionamento silenzioso, il laptop offre un’efficienza energetica sorprendente. Anche scollegato, lo Zenbook A14 mantiene prestazioni costanti senza cali, rendendolo il compagno ideale per voli lunghi, viaggi su strada o giornate piene di riunioni.

Con il suo Qualcomm Hexagon NPU a 45 TOPS per attività AI, lo Zenbook A14 offre esperienze avanzate di PC Copilot+, fornendo approfondimenti in tempo reale, ottimizzazione delle prestazioni e una maggiore reattività per multitasking e produttività. Gli utenti possono aspettarsi una riproduzione video fluida, un caricamento efficiente delle app e uno switching rapido tra i compiti, assicura l’azienda.

Lo Zenbook A14 è dotato di Windows Phone Link per consentire agli utenti di collegare il proprio telefono Android o iOS a Windows. Inoltre, l’integrazione Snapdragon Seamless crea un ecosistema cross-device che permette di passare da dispositivi compatibili con Snapdragon senza interruzioni. Aumenta la produttività consentendo una facile condivisione di file, il mirroring dello schermo e la sincronizzazione tra dispositivi mobili e laptop.

La sicurezza è una priorità grazie a funzionalità intelligenti come Adaptive Lock e Adaptive Dimming per proteggere le informazioni sensibili quando l’utente si allontana dal laptop, e un chip di sicurezza Microsoft Pluton per un ulteriore livello di protezione hardware. La funzione di chiave d’accesso di Windows offre un ulteriore livello di sicurezza per il login.

Lo Zenbook A14 offre un’esperienza utente raffinata con un touchpad ampliato che supporta Smart Gesture per una navigazione confortevole, tasti senza impronte con una corsa confortevole di 1,3 mm e una gamma completa di porte I/O che consente di collegare dispositivi e periferiche senza adattatori o dongle. Il design user-centric include anche una cerniera ASUS EasyLift progettata con precisione per un’apertura stabile dello schermo senza oscillazioni e una distribuzione equilibrata del peso.

Per un’esperienza multimediale immersiva, lo Zenbook A14 dispone di un display OLED NanoEdge FHD da 14 pollici che offre colori vibranti e contrasti profondi, supportato da due potenti altoparlanti per un audio ricco. Snapdragon Sound offre audio ad alta risoluzione per un suono dettagliato 24-bit/192kHz, una latenza ultra-bassa per un perfetto sincronismo audio-visivo e una cancellazione avanzata del rumore per chiamate vocali chiare e un audio coinvolgente.

ASUS Zenbook A14 è disponibile presso la catena di negozi e il sito web di Mediaworld, oltre che nei punti vendita ASUS Gold Store a un prezzo consigliato al pubblico a partire da 1.099 euro.

Maggiori informazioni e specifiche tecniche complete dell’ASUS Zenbook A14 sono disponibili sulla pagina del prodotto.